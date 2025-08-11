Un participante de la ICO de Ethereum vendió 2300 ETH por 9,9 millones de dólares

Las ballenas de Ethereum movieron 16 millones en ETH a Kraken luego de una ruptura técnica clave de un patrón de triángulo simétrico de varios años

Hechos clave: Participante de la ICO de Ethereum, transfirió 2.300 ETH.

Las billeteras de ballenas, cuyos orígenes se remontan a la ICO, han transferido más de 16 millones de dólares en ETH en un corto período de tiempo.

Esta actividad coincide con ETH rompiendo un patrón de triángulo simétrico de varios años, vigente desde 2021.

Los analistas técnicos consideran esta ruptura una fuerte señal alcista.

El movimiento reciente de la ballena de la ICO de Ethereum, sugiere un plan táctico para aprovechar la valoración vigente de la altcoin.

Una ballena de la ICO de Ethereum vendió 2.300 ETH, por un valor de aproximadamente 9,9 millones en la madrugada del lunes. Según datos onchain, la dirección de esta billetera, transfirió 2300 ETH a Kraken, manteniendo los 1623 ETH restantes.

Este no es el único caso. Otras ballenas de la ICO inicial de Ethereum, también están haciendo movimientos similares. Esta actividad de las ballenas, resalta la influencia de los primeros usuarios en la dinámica del mercado y la liquidez en medio de un impulso alcista sostenido.

El movimiento del participante de la ICO de Ethereum causa impacto

La ballena ICO de Ethereum recibió originalmente 20.000 ETH por 6.200 dólares, lo que ahora está valorado en alrededor de 86 millones de dólares.

Además de la transferencia de hoy, la dirección realizó varias transferencias salientes anteriores: 1.000 ETH en febrero y 250 ETH en diciembre del año pasado y 3.000 ETH a fines de noviembre de 2023, entre otras.

La actual transacción, marca el último paso de lo que muchos analistas consideran una estrategia de liquidación gradual. Ahora mismo, la billetera contiene 1623 ETH valorados en casi 7 millones de dólares.

Este movimiento sugiere un enfoque estratégico para capitalizar la valoración actual de Ethereum, manteniendo al mismo tiempo una posición significativa en el activo.

Es reseñable, que el precio de ETH ha crecido más de un 1,6% en las últimas horas. Realmente, con un valor actual de 4.200 dólares, el objetivo de superar su último ATH en poco tiempo es bastante realista.

Por lo tanto, los inversores y traders deberían estar atentos a la predicción de precio de Ethereum en los próximos días.

Ruptura técnica clave de un patrón de triángulo simétrico de varios años

La reciente aprobación de los ETF de Ethereum, marca un punto clave para el potencial futuro de la criptomoneda y su adopción institucional.

Sin duda, muchos dirían que ahora nos encontramos con respecto a esto, en una especie de lucha Bitcoin vs Ethereum por el liderazgo de la integración TradFi.

Competir contra la cripto original es bastante complejo, pero Ethereum lo está haciendo bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias.

🔷️ About 3 days ago, when #ETH was around $3600, we observed an ascending triangle pattern forming on the chart, which is still valid. The support area of the ascending triangle acted as a strong buying zone, from which $ETH gained strength and successfully broke above the… https://t.co/WwxhoFwTSW pic.twitter.com/oSAR06r3oj — The Boss (@Crypto_TheBoss) August 10, 2025

La ruptura del triángulo simétrico se considera un evento crucial en el historial de precios de Ethereum.

Los analistas que utilizan herramientas técnicas tradicionales han calculado un objetivo alcista potencial de 15.000 dólares basándose en la altura del patrón y el nivel de ruptura, uno de los motivos por los cuales las ballenas de la ICO de Ethereum están actuando.

Este desarrollo indica una renovada fuerza de compra y podría marcar el inicio de una nueva fase alcista para Ethereum, siempre que el nivel de ruptura se mantenga.