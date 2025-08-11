Bitcoin se recupera: ¿un nuevo ATH en camino?

Bitcoin cerca de un nuevo ATH gracias a la adopción institucional y el optimismo regulatorio

Hechos clave: Bitcoin próximo a establecer un nuevo ATH tras un notable avance en el corto plazo.

BTC arrancó la mañana del lunes con un alza que lo llevó por encima de los 122.000 dólares, casi igualando su último tope histórico.

Cada vez son más las grandes empresas e instituciones financieras, que consideran a BTC dentro de su estrategia de tesorería.

Los avances regulatorios positivos y el modelo de suministro fijo de BTC, aumentan su atractivo como cobertura contra la inflación y como activo escaso.

El aumento de precios ha creado un punto de referencia psicológico, que probablemente lleve a Bitcoin a un nuevo ATH.

Bitcoin podría estar cerca de un nuevo ATH. La capitalización de Bitcoin se disparó a primera hora de la mañana. En concreto, y aunque no se observa un catalizador claro, la orden ejecutiva de Trump para permitir su uso en los planes de jubilación, podría haber ayudado a este impulso.

Por otro lado, con tres días consecutivos de entradas en los ETF de BTC, han ayudado a que Bitcoin se acerque a un nuevo ATH. Además, las incertidumbres económicas mundiales aceleran los cambios de capital hacia BTC, reforzando su papel como cobertura contra la volatilidad en TradFi.

El impulso actual de Bitcoin acerca a la criptomoneda hacia un nuevo ATH

El impulso actual indica una fuerte presión de compra y un sentimiento positivo en el mercado.

Con Bitcoin superando el umbral de los 122.000, este nivel sirve ahora como referencia psicológica. Mantener una posición por encima de este nivel podría brindar mayor soporte para futuras ganancias y reforzar la confianza de los inversores.

Variación de precios diaria de Bitcoin . Fuente: CoinGecko

Este repunte también podría tener un efecto dominó en el ecosistema cripto en general, que incluye a las mejores preventas de criptomonedas. De hecho, las altcoins a menudo se benefician de una mayor atención y flujo de capital .

🚨 JUST IN: BITCOIN CLIMBS ABOVE $122,000 🚨 pic.twitter.com/0actbeEYHz — BitPinas (@bitpinas) August 11, 2025

El aumento de precios se atribuye a una combinación de factores, siendo la mayor adopción institucional el principal impulsor.

Ahora bien, a pesar del repunte, la puntuación del Crypto Fear & Greed Index todavía se encuentra en la zona de “Codicia” en 70 sobre 100. Esto indica que el sentimiento del mercado todavía no está sobrecalentado. Así que aún es pronto para saber si Bitcoin alcanzará un nuevo ATH.

La tendencia alcista es alentadora, pero el mercado sigue siendo inestable

Inversores y traders monitorean de cerca indicadores técnicos importantes, como los niveles de resistencia y soporte para evaluar la sostenibilidad del repunte.

Los inversores a largo plazo podrían encontrar este momento oportuno. Las tendencias históricas sugieren que el valor de BTC tiende a apreciarse con el tiempo, por lo que estar atento de la predicción de precio de Bitcoin es un punto clave a tener en cuenta.

24h 7d 30d 1y All time

El aumento del precio de Bitcoin que lo posiciona cerca de un nuevo ATH, pone de manifiesto su creciente aceptación e influencia en la esfera TradFi.

A medida que continúa innovando, Bitcoin se integra cada vez más en el debate financiero general, lo que indica un cambio en la percepción y el uso de los activos digitales.