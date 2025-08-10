Invertir 100 € en criptos hoy ¿podría generar un millón en diciembre? – Tokens con potencial
Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
La pregunta parece descabellada, pero la palabra “imposible” no existe en el diccionario de las criptomonedas. Miles de inversores anónimos han convertido unas pocas decenas de euros en fortunas.
Su secreto reside en haber apostado por los proyectos de criptomonedas adecuados en el momento oportuno.
Mientras los mercados se mantienen en ebullición, la inteligencia artificial de ChatGPT ya ha identificado el potencial de tres tokens explosivos.
Según los modelos predictivos de la IA, los tokens que analizamos a continuación podrían multiplicarse antes de fin de año.
1. Snorter ($SNORT): El bot de trading del futuro
El primero en nuestra lista es el token Snorter, un bot de trading inspirado en un oso hormiguero, alimentado por código y memecoins.
Su objetivo es el escaneo del mercado, multiplicar por 100 los tokens con potencial, proteger a los usuarios de estafas y copiar a los traders más exitosos.
Dada la ambición de los desarrolladores del proyecto, el token $SNORT ya atrae a inversores de todo el mundo.
En tan solo unos días, su preventa ya ha recaudado casi 2,8 millones en USDT. Cabe destacar que $SNORT se ofrece a un precio muy bajo de 0,1003 dólares. Aunque aumentará su valor en la próxima fase de preventa.
Para los interesados en las mejores preventas de criptomonedas, contamos con una guía completa sobre cómo comprar Snorter token.
2. BONK ($BONK): La indomable memecoin de Solana
BONK es una de las mejores criptomonedas de perros en la blockchain de Solana. Tras su apariencia lobuna, se esconde un token ampliamente distribuido y cotizado en las principales plataformas de intercambio.
Ha disfrutado de un éxito rotundo a lo largo de 2024. Pero su frenesí alcista no se ha detenido. Durante el último mes, BONK ha registrado un aumento del 21%. Si analizamos su crecimiento interanual, es del 63%.
Para ello, cuenta con su comunidad, que desarrolla constantemente su ecosistema. Cabe destacar su bien diseñado sistema deflacionario, con una quema de tokens para potenciar su precio a largo plazo.
Ofrece una quema masiva de 1000 millones de tokens, prevista para cuando se alcance el millón de usuarios. Cabe decir que este evento podría ser la chispa que impulse a este token a convertirse en millonario.
3. SPX6900 ($SPX): el token en alza
¿No has oído hablar de SPX6900? Es un token que se perfila como uno de los más explosivos de este año. Y con razón: se basa en el humor viral, la escasez de oferta y una comunidad entusiasta.
En resumen, cualquier cosa podría catapultar este token a nuevas alturas. Su marketing está muy bien pensado, con la idea de ir a contracorriente de las criptomonedas que prometen ser la próxima revolución tecnológica de este siglo.
En un mes, el SPX6900 ha subido casi un 40%. Y en un año, su aumento es del 16 481%. Suficiente para marcar la pauta en los próximos meses.
Sin dudas, este token se lleva el reconocimiento de ser una de las criptomonedas que más han subido en los últimos meses.
Leer más:
- ChatGPT 5 podría crear predicciones más precisas sobre el precio de ETH, SOL y XRP: ¿qué esperar?
- Bitcoin a la baja hoy: iniciamos uno de los meses más bajistas del año
- ChatGPT vs. Gemini vs. DeepSeek: ¿Quién tiene razón sobre XRP en 2025?