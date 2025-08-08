La SEC propone proyecto cripto que cambiaría el mercado

El nuevo proyecto cripto de la SEC podría cambiar el mercado para siempre

El proyecto incluye tokenización de activos tradicionales, repatriar empresas cripto, definir activos digitales y regulaciones más flexibles

Con la llegada de Paul Atkins a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se espera la llegada de un nuevo proyecto que modernizará el mercado financiero.

Hechos clave: El 31 de julio el presidente de la SEC detalló el Proyecto Cripto que modernizará la economía tradicional.

Las empresas cripto ya no serán perseguidas.

En el discurso detalló las propuestas de proyecto que van desde definir activos digitales, hasta proponer la tokenización de activos.

La firma de análisis Bernstein mira con buenos ojos el proyecto y lo tilda de audaz.

El mercado hoy se recupera y el BTC se ubica sobre los 116.699 dólares.

El pasado 31 de julio el presidente de la SEC, Paul Atkins presentó en un discurso titulado “Liderazgo estadounidense en la revolución de las finanzas digitales”, un proyecto cripto sin precedentes que creará un marco legal establecido para adaptar las divisas digitales a la economía tradicional.

Esta iniciativa da un giro a las anteriores posturas de la SEC ante el mercado digital y las criptomonedas que más han subido con Gary Gensler a la cabeza, en cuya administración presentó casos legales como el de la SEC vs Ripple y otras empresas cripto afectadas por un marco regulatorio estricto.

¿Qué incluirá el proyecto cripto de la SEC?

En su declaración, Atkins estableció varias propuestas concretas:

Definir activos digitales.

Comenzar con la tokenización de activos tradicionales.

Una sola licencia para exchanges, proveedores de wallets y empresas cripto.

Reglas establecidas para las finanzas descentralizadas (DeFi).

Establecer zonas seguras y reglas para la innovación de startups.

Repatriar empresas cripto.

Esto se da a solo unas semanas después de que el Senado avanzara con el proyecto GENIUS, por lo que el mayor representante de la SEC destaca “el Proyecto Cripto ayudará a garantizar que Estados Unidos siga siendo el mejor lugar del mundo para emprender, desarrollar tecnologías de vanguardia”.

Además, prosigue a la firma por parte del presidente Donald Trump del GENIUS Act, que establece un marco regulatorio nacional para el uso de las stablecoins.

Opiniones sobre el Proyecto Cripto

Los analistas de Bernstein, firma de análisis e investigación financiera, han calificado al discurso como “audaz” e insisten en que se debería trasladar el sistema financiero de lo online a la blockchain.

Además el mercado cripto se mueve a favor, las preventas de criptomonedas aumentan y con la llegada de Paul Atkins a la SEC el mercado tomó un nuevo impulso gracias a fundamentos regulatorios fortalecidos.

El precio del Bitcoin (BTC) también se mira con buenos ojos a corto plazo, con un mercado y un índice de miedo y codicia en temporada de avaricia, además, el BTC en 116.699 dólares impulsa la idea de que podría llegar a los 125.000 dólares en corto tiempo.