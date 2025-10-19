¿Cuánto valdría un Bitcoin con la capitalización de mercado del oro?
Hechos clave:
- El oro está valorado en 28.686 mil millones de dólares.
- Es el activo más capitalizado de los mercados financieros, muy por delante de los demás.
- El BTC es el octavo activo más capitalizado del mundo, con 2.242 mil millones de dólares de market cap.
- El precio del Bitcoin se multiplicaría por 10 con la valoración del oro.
No hay nada que crezca como el oro
Además del Bitcoin, otro activo importante del mundo financiero aprovechó este año 2025 para dejar su huella en los mercados internacionales, multiplicando nuevos máximos históricos y capitalizaciones de mercado cada vez más impresionantes.
Solo en su universo, el oro capitaliza mucho más que los demás, valiendo a día de hoy más de 10 veces lo que vale el Bitcoin. Si bien el bull market cripto actual permite al BTC acercarse a las principales acciones norteamericanas (Nvidia, Apple, Microsoft…), no podemos decir lo mismo de una diferencia que se mantiene entre oro físico y oro digital.
Desde el primero de enero del 2025, el precio del Bitcoin acumula una subida global del 20%, que por momentos pudo ser más, sobre todo cuando el BTC estaba en su ATH de los 126.000 dólares. El oro disfrutó de una mayor subida de precios, con una ganancia anual superior al 56% en lo que va del 2025.
La clave para un Bitcoin a un millón de dólares
Con una multitud de analistas e inversores que esperan que tarde o temprano el BTC recorte la brecha que mantiene con el oro, la mayor criptomoneda del mundo podría ver su precio aumentar con el tiempo.
Obviamente, un recorte de la brecha y una capitalización de mercado del BTC similar a la del oro desencadenaría en una explosión de los precios jamás vista antes, como nos lo indican las matemáticas.
Según los cálculos (capitalización de mercado dividido por la oferta en circulación), un Bitcoin podría alcanzar el valor de 1,4 millones de dólares con la capitalización de mercado del oro, un valor más de 10 veces superior al valor actual.
En este caso, el BTC cumpliría con una multitud de predicciones de precio que esperan tarde o temprano que supere el valor de 1 millón de dólares, siendo, hoy y siempre, una de las criptomonedas con más futuro.
