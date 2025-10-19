BTC $109,181.14 2.16%
Las criptomonedas "están rotas": un analista advierte de un momento difícil por llegar

Un analista en criptomonedas avisa que el mercado se encuentra en muy mal estado, incluso roto, tras una caída que dañó la confianza de los inversores.
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Hechos clave:

  • La reciente caída del mercado de las criptomonedas ha afectado la confianza de los inversores.
  • Un analista cripto piensa que el mercado cripto está “roto”.
  • El ciclo alcista ha sido decepcionante para la mayoría de los inversores.
  • Los gráficos del BTC y de ETH muestran inconvenientes grietas.

El mercado de las criptomonedas está lejos de su mejor momento

La reciente caída del mercado de las criptomonedas ha dañado a la mayoría de los inversores, sin excepciones. Peor aún, según el analista Chris Burniske, es la confianza de los inversores que se ha visto seriamente afectada. Por lo tanto, las dificultades podrían ser numerosas para levantar cabeza, y por un buen tiempo, la inestabilidad y la volatilidad podrían dominar el mercado.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Sin embargo, después de estas turbulencias, el analista no duda de una recuperación del mercado de las criptomonedas, con un mercado que podría seguir con su tendencia alcista.

Para el analista Chris Burniske, exdirector de criptomonedas de la sociedad Ark Invest, la masacre del último viernes, que empeoró todavía más a lo largo de la semana, podría tener serias consecuencias en el mercado cripto, un mercado que se ha debilitado con esta sucesión de caídas.

En consecuencia, el mercado podría tardar en levantar cabeza, sobre todo después de que todo un esfuerzo que ha tomado tiempo en concretarse se esfumara tan rápidamente.

Ahora, el daño psicológico sería tal, que habría que recobrar la confianza de a poco antes de pensar en las futuras ganancias.

Un ciclo más decepcionante que los anteriores

Desde el año 2023 hasta ahora, el ciclo ha sido decepcionante para la mayoría de los inversores, sobre todo los que se expusieron demasiado en las altcoins. Si bien algunas nuevas criptomonedas tuvieron éxito, no es el caso de todas las criptomonedas con más futuro.

Además, el entusiasmo no ha sido hasta ahora el mismo que en los ciclos anteriores y tampoco los rendimientos alocados que dominaron el panorama en el año 2021.

La confianza ya no es la misma que antaño, y ahora, los inversores estarían divididos entre la ansiedad y la incertidumbre.

Del lado de las principales criptomonedas, tanto Bitcoin como Ethereum no muestran el mejor panorama, con gráficos que están mostrando grietas y apuros en algunas temporalidades. Uptober ya no es el mes que pintaba ser y las dificultades se amontonan con un retroceso del 15% en los últimos siete días.

Sin ser completamente alcista ni bajista, el analista estima actuar con precauciones, tomando las medidas defensivas necesarias y apuntando a un repunte eventual. Por ahora, el analista estima que la zona de los 75.000 podría suscitar un nuevo interés.

