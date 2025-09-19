Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares mediante la compra de acciones de Intel

Intel sube un 30% tras la inversión de 5.000 millones de dólares de Nvidia en el fabricante de chips y el desarrollo conjunto de chips para centros de datos y PC

Hechos clave: Nvidia ha decidido invertir en acciones de su competidor Intel.

La inversión, la convierte en uno de los mayores accionistas de Intel.

La participación de Nvidia sigue a una gran inversión por parte del gobierno de EE.UU.

Las acciones de Intel cerraron con un alza del 22,8%, tras la noticia del acuerdo.

La colaboración tiene como objetivo mejorar las capacidades informáticas y de inteligencia artificial.

Nvidia, (principal fabricante de chips del mundo), anunció el jueves la inversión. También han dicho que colaborarán para fabricar chips personalizados que se utilizarán en plataformas de infraestructura de IA y para ordenadores particulares.

Esta decisión para apoyar con todo su peso al fabricante de chips estadounidense en dificultades, sucede apenas unas semanas después de que la Casa Blanca diseñara un acuerdo extraordinario para adquirir una participación masiva en la empresa Intel.

El acuerdo integra la IA y la computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel

El apoyo de Nvidia ofrece a Intel una nueva oportunidad tras años de esfuerzos de reestructuración infructuosos. Esta participación convertirá a Nvidia en uno de sus mayores accionistas, otorgándole aproximadamente el 4% de la compañía tras la emisión de nuevas acciones.

Excited to team up with my good friend Jensen to jointly develop multiple generations of custom data center and PC products! Our collaboration brings together the best of @Intel and @nvidia to benefit customers – and shows how vital x86 architecture and NVLink will be in… pic.twitter.com/lnEtmJW73A — Lip-Bu Tan (@LipBuTan1) September 18, 2025

El acuerdo supone un salvavidas para Intel, que fue un pionero de Silicon Valley que disfrutó de décadas de crecimiento. Sin embargo, cayó en una crisis tras perderse el cambio hacia la era de la informática móvil desatada por el debut del iPhone.

Nvidia ahora se suma a Softbank y al gobierno de EE. UU. para apoyar la recuperación de Intel. Las acciones de la empresa, en decadencia, habían alcanzado su nivel más bajo en más de una década a principios de este año.

BIG NEWS: The United States of America now owns 10% of Intel, one of our great American technology companies. This historic agreement strengthens U.S. leadership in semiconductors, which will both grow our economy and help secure America’s technological edge. Thanks to Intel… pic.twitter.com/AYMuX14Rgi — Howard Lutnick (@howardlutnick) August 22, 2025

Sin embargo, comenzaron a recuperarse después de encontrar un renovado apoyo de la administración Trump, llegando a un acuerdo para que el gobierno inviertiese el 10% en el fabricante de chips hace tan solo un mes.

La IA está en auge, como también puede observarse en el impulso con las criptomonedas de inteligencia artificial, y Nvidia ha visto las posibilidades con esta gran inversión en Intel.

“Esta colaboración histórica integra estrechamente la inteligencia artificial y la computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86: una fusión de dos plataformas de clase mundial. Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación”, declaró Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Las acciones de Intel suben considerablemente tras el anuncio del acuerdo aunque existen riesgos

Las acciones de Intel, al igual que algunas de las mejores criptomonedas en los últimos días, cerraron con un alza del 22,8%, hasta los 30,57 dólares, tras la noticia del acuerdo. Con este desarrollo, Intel registró su mejor día desde octubre de 1987. Al mismo tiempo, las acciones de Nvidia también registraron un leve aumento.

🚀 Intel surges 30% as Nvidia to invest $5 billion in chipmaker, co-develop data center and PC chips 💰 $NVDA is investing its stake at a price of $23.28 per $INTC share. 🇺🇸 Nvidia joins Softbank and the U.S. government in supporting Intel's turnaround.https://t.co/ku5LBVMeOR — Tuttle Capital (@TuttleCap) September 18, 2025

Si bien ambas empresas colaborarán para desarrollar nuevos chips, aún no se ha cerrado un acuerdo de fabricación entre ambas empresas.

El pacto representa un riesgo potencial para la taiwanesa TSMC. Esta empresa asiática, fabrica actualmente los procesadores insignia de Nvidia, un negocio que la empresa más valiosa del mundo podría algún día extender a Intel.

AMD, que compite con Intel por el suministro de chips a los centros de datos, también corre el riesgo de perder gracias al respaldo de Nvidia.