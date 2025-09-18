La SEC aprueba estándares generales de cotización de ETF y pone fin al proceso individual de revisión
Hechos clave:
- La SEC aprueba normas que podrían agilizar la aprobación de ETFs de criptomonedas.
- A partir de ahora, cada solicitud no tendrá que evaluarse individualmente.
- La decisión de la SEC, reducirá significativamente los plazos de aprobación, que anteriormente tardaban varios meses.
- Muchos expertos del sector (incluido el experto en ETFs, James Seyffart), consideran este desarrollo como optimista.
- Esta decisión, constituye un cambio institucional importante para el sector.
La SEC, ha aprobado normas que agilizarán el proceso en la aprobación de ETFs de criptomonedas al contado. La decisión, fué tomada ayer y queda detallada en los documentos presentados por el regulador.
Mediante este nuevo sistema, se reducirán los tiempos y plazos de aprobación bajo la Norma 6c-11, que anteriormente tardaban varios meses. Así, los activos virtuales que hayan cotizado a futuro en Coinbase durante más de seis meses, serán aprobados automáticamente para su inclusión en ETF sin necesidad de una revisión por separado.
La SEC aprueba estándares generales de cotización para ETFs
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), votó el miércoles para aprobar los cambios de reglas propuestos por tres bolsas de valores nacionales. Esto les permitirá adoptar estándares genéricos de cotización para nuevas criptomonedas y otros productos cotizados en bolsa de materias primas al contado.
“Esta aprobación ayudará a maximizar las opciones de los inversores y a fomentar la innovación al agilizar el proceso de cotización y reducir las barreras de acceso a productos de activos digitales dentro de los confiables mercados de capitales de Estados Unidos”, ha dicho el director de la SEC, Paul Atkins.
Muchos expertos del sector consideran este desarrollo como un gran paso dentro del sector, incluyendo al analista de ETF de Bloomberg, James Seyffart. Seyffart incluso comentó: “Este es el marco de ETP de criptomonedas que estábamos esperando”.
En un comunicado aparte, Atkins mostró su optimismo sobre la evolución de los activos digitales. Según esta aprobación de la SEC, se garantiza que los mercados de capitales sigan siendo el mejor lugar para participar en la innovación de vanguardia de los activos digitales.
Qué ofrecerán los estándares genéricos de cotización
Estos nuevos estándares, ofrecen algunas vías para que los gestores de activos soliciten la aprobación de ETFs al contado.
Steve Feinour, socio de Stradley Ronon (quien ha trabajado en algunas de las solicitudes pendientes), afirmó que espera que la mayoría recurra a la nueva disposición. A partir de ahora, se permitirán aprobaciones aceleradas para ETFs de criptomonedas cuyos contratos de futuros regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) hayan existido durante al menos seis meses.
Se espera que los primeros productos de criptomonedas con potencial, puedan lanzarse en octubre, sin embargo y según palabras de Feinour: “No todos los tokens calificarán actualmente, pero (la aprobación de la SEC) abrirá las puertas”.
Los primeros ETF que probablemente se lanzarán bajo las nuevas normas son los que replican a Solana y XRP.
Los gestores de activos comenzaron a presentar solicitudes ante la SEC hace más de un año, pero los reguladores aún no han aprobado otros ETF de criptomonedas al contado, aparte de los que replican a Bitcoin y Ethereum.
