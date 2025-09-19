Eric Trump promociona las criptomonedas como un posible salvavidas para el dólar estadounidense

Eric Trump afirma que las criptomonedas podrían salvar al dólar estadounidense. No matarlo, no debilitarlo, ayudarlo a sobrevivir en situaciones de desplome de la moneda americana

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 19, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La demanda de criptomonedas podría ayudar a salvar al dólar, según Eric Trump.

Según Trump, los criptoactivos pueden atraer flujos de inversión globales a EE. UU..

Es posible vincular la suerte de las criptomonedas a la fortaleza de la moneda del país.

Hizo estos comentarios después de celebrar el debut de American Bitcoin en el Nasdaq, donde posee más de 500 millones de dólares en acciones.

La familia Trump ha lanzado múltiples empresas de criptomonedas, incluidas WLFI, USD1 y las memecoins MELANIA y TRUMP.

Eric Trump ha afirmado que las criptomonedas podrían salvar al dólar. El martes, apenas horas después de que sonara la campana de apertura del Nasdaq para el debut en bolsa de American Bitcoin, Eric declaró que las criptomonedas con potencial son “posiblemente” la razón por la que el dólar podría mantenerse a flote.

Los comentarios llegan en un momento en que el dólar estadounidense se ha debilitado. Las batallas comerciales del presidente Donald Trump, junto con sus frecuentes enfrentamientos con la Fed, han inquietado a los inversores.

La familia Trump amplía sus intereses en criptomonedas

El hijo de Donald Trump, es un abierto defensor de las criptomonedas. Ha afirmado recientemente que la creciente demanda de los activos digitales podría “salvar al dólar” al atraer flujos de inversión globales al país.

Sostuvo que la minería de Bitcoin y la independencia financiera podrían impulsar “una especie de revolución financiera” arraigada en EE. UU., y agregó: “Creo que posiblemente salve al dólar estadounidense”.

Los comentarios llegan en un momento en que el dólar se debilita. De hecho, la Fed recortó las tasas de interés por primera vez este año. El hecho, ha remarcado las preocupaciones sobre la inflación y la deuda que aumentan la presión sobre la moneda estadounidense.

Fed approves quarter-point interest rate cut and sees two more coming this year

Fed approves quarter-point interest rate cut and sees two more coming this year

The Federal Reserve lowered interest rates for the first time since December to support the labor market, … pic.twitter.com/6JDx5oNoVY — NEWSRADIO WSPD 🇺🇸🎧 (@1370wspd) September 17, 2025

Los intereses de la familia Trump en criptomonedas, abarcan un ETF Truth Social Bitcoin, memecoins (TRUMP y MELANIA) y una empresa de stablecoin vinculada a Trump Media & Technology Group.

En su intervención en la conferencia Bitcoin 2025 Asia celebrada en Hong Kong el mes pasado, Eric Trump señaló la creciente demanda de criptomonedas por parte de gobiernos, corporaciones y familias adineradas.

Eric Trump presentó las criptomonedas como un desafío para Wall Street. Dijo que se enorgullece de crear empresas sin la ayuda de los grandes bancos estadounidenses. Describe el hecho como: “la venganza definitiva contra los grandes bancos y las finanzas modernas”.

Los criptoactivos como escudo contra las finanzas tradicionales

Eric Trump enfatizó que los sistemas basados ​​en blockchain ofrecen ventajas que los bancos tradicionales no pueden igualar. Las transacciones en redes descentralizadas pueden procesarse más rápido, a menor costo y con mayor transparencia.

Esta eficiencia se ha vuelto especialmente valiosa para individuos o empresas que enfrentan resistencia por parte de las instituciones financieras establecidas.

Al reforzar su participación en el “American Bitcoin”, Trump también envía un mensaje sobre el creciente papel de las mejores criptomonedas como protección contra las restricciones de la banca convencional.

Did you catch Eric Trump's bold Bitcoin prediction at the Bitcoin Asia 2025 conference in Hong Kong? He confidently forecasted that $BTC is on track to hit a staggering $1 million per coin in the next few years, driven by massive institutional demand and its 21 million supply… pic.twitter.com/kdKrMyJfHC — Blockzeit (@BlockzeitE) September 1, 2025

“La Blockchain nos permite operar más allá de los límites impuestos por los sistemas tradicionales”, afirmó, señalando que la tecnología no solo proporciona utilidad financiera, sino también independencia del control institucional.