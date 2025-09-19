Eric Trump promociona las criptomonedas como un posible salvavidas para el dólar estadounidense
Hechos clave:
- La demanda de criptomonedas podría ayudar a salvar al dólar, según Eric Trump.
- Según Trump, los criptoactivos pueden atraer flujos de inversión globales a EE. UU..
- Es posible vincular la suerte de las criptomonedas a la fortaleza de la moneda del país.
- Hizo estos comentarios después de celebrar el debut de American Bitcoin en el Nasdaq, donde posee más de 500 millones de dólares en acciones.
- La familia Trump ha lanzado múltiples empresas de criptomonedas, incluidas WLFI, USD1 y las memecoins MELANIA y TRUMP.
Eric Trump ha afirmado que las criptomonedas podrían salvar al dólar. El martes, apenas horas después de que sonara la campana de apertura del Nasdaq para el debut en bolsa de American Bitcoin, Eric declaró que las criptomonedas con potencial son “posiblemente” la razón por la que el dólar podría mantenerse a flote.
Los comentarios llegan en un momento en que el dólar estadounidense se ha debilitado. Las batallas comerciales del presidente Donald Trump, junto con sus frecuentes enfrentamientos con la Fed, han inquietado a los inversores.
La familia Trump amplía sus intereses en criptomonedas
El hijo de Donald Trump, es un abierto defensor de las criptomonedas. Ha afirmado recientemente que la creciente demanda de los activos digitales podría “salvar al dólar” al atraer flujos de inversión globales al país.
Sostuvo que la minería de Bitcoin y la independencia financiera podrían impulsar “una especie de revolución financiera” arraigada en EE. UU., y agregó: “Creo que posiblemente salve al dólar estadounidense”.
Los comentarios llegan en un momento en que el dólar se debilita. De hecho, la Fed recortó las tasas de interés por primera vez este año. El hecho, ha remarcado las preocupaciones sobre la inflación y la deuda que aumentan la presión sobre la moneda estadounidense.
Los intereses de la familia Trump en criptomonedas, abarcan un ETF Truth Social Bitcoin, memecoins (TRUMP y MELANIA) y una empresa de stablecoin vinculada a Trump Media & Technology Group.
En su intervención en la conferencia Bitcoin 2025 Asia celebrada en Hong Kong el mes pasado, Eric Trump señaló la creciente demanda de criptomonedas por parte de gobiernos, corporaciones y familias adineradas.
Eric Trump presentó las criptomonedas como un desafío para Wall Street. Dijo que se enorgullece de crear empresas sin la ayuda de los grandes bancos estadounidenses. Describe el hecho como: “la venganza definitiva contra los grandes bancos y las finanzas modernas”.
Los criptoactivos como escudo contra las finanzas tradicionales
Eric Trump enfatizó que los sistemas basados en blockchain ofrecen ventajas que los bancos tradicionales no pueden igualar. Las transacciones en redes descentralizadas pueden procesarse más rápido, a menor costo y con mayor transparencia.
Esta eficiencia se ha vuelto especialmente valiosa para individuos o empresas que enfrentan resistencia por parte de las instituciones financieras establecidas.
Al reforzar su participación en el “American Bitcoin”, Trump también envía un mensaje sobre el creciente papel de las mejores criptomonedas como protección contra las restricciones de la banca convencional.
“La Blockchain nos permite operar más allá de los límites impuestos por los sistemas tradicionales”, afirmó, señalando que la tecnología no solo proporciona utilidad financiera, sino también independencia del control institucional.
Leer más:
- La SEC aprueba estándares generales de cotización de ETF y pone fin al proceso individual de revisión
- Estas son las razones por las cuales el precio de la crypto Avalanche podría alcanzar nuevos máximos
- El recorte de tasas de la FED impulsa el mercado de las criptomonedas: Memecore y Avax se disparan