Ripple se asocia con DBS Bank y Franklin Templeton para ofrecer soluciones comerciales
Hechos clave:
- Ripple se asocia con DBS Bank y Franklin Templeton.
- El objetivo principal es mejorar las finanzas institucionales a través de la tokenización y la stablecoin RLUSD.
- Además, DBS anunció que incluirá el token sgBENJI de Franklin Templeton y la stablecoin de Ripple en su plataforma.
- Los inversores podrán operar entre sgBENJI y RLUSD en DBS Digital Exchange
- Como resultado, los inversores institucionales obtendrán rendimiento incluso durante la volatilidad del mercado.
Ripple, ha firmado con el banco DBS de Singapur y con Franklin Templeton un memorando de entendimiento para incluir un fondo de mercado monetario tokenizado en DBS Digital Exchange. La alianza, que fué anunciada en el día de ayer, ofrecerá soluciones de trading y préstamos a inversores acreditados e institucionales.
Los servicios aprovecharán fondos tokenizados del mercado monetario en la blockchain de XRP Ledger y la stablecoin de Ripple. Además, DBS anunció que incluirá el token sgBENJI de Franklin Templeton y RLUSD en su plataforma, lo que permitirá a los clientes gestionar sus carteras digitales con mayor agilidad ante la rápida evolución del mercado.
Un nuevo hito en las finanzas tokenizadas gracias a esta nueva alianza
La colaboración de Ripple con las otras dos entidades, se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) firmado por las tres partes.
El eje central de la iniciativa es la inclusión de sgBENJI, una versión tokenizada del Fondo de Mercado Monetario a Corto Plazo en dólares estadounidenses en cadena de Franklin Templeton, en DBS Digital Exchange (DDEx). Además de sgBENJI, también se incluirá la stablecoin Ripple USD (RLUSD).
El objetivo es construir un ecosistema digital de trading y préstamos de las mejores criptomonedas, adaptado a los inversores institucionales. La colaboración se centra en el uso de fondos del mercado monetario tokenizados y la stablecoin regulada en dólares estadounidenses de Ripple (RLUSD), implementada en el XRP Ledger.
Esta cotización permitirá a los inversores acreditados e institucionales operar fluidamente entre la stablecoin y el token de fondos del mercado monetario con rendimiento.
Esta capacidad de negociación operará 24/7, proporcionando liquidez en tiempo real y reduciendo los retrasos y la volatilidad que suelen asociarse con los mercados tradicionales.
Ripple se vincula al banco asiático y a Franklin Templeton en un momento de creciente apetito por las criptomonedas
El anuncio llega en un momento en que el interés institucional en las criptomonedas con más potencial se está acelerando.
Una encuesta relativamente reciente de EY-Parthenon y Coinbase, reveló que el 87% de los inversores institucionales prevén asignar fondos a activos digitales en 2025.
Esta nueva colaboración refleja este impulso, ofreciendo herramientas reguladas y de nivel empresarial para la gestión de carteras digitales.
El director de activos digitales de Franklin Templeton, Roger Bayston, afirmó que la colaboración con DBS y Ripple representa un importante paso adelante en el ecosistema de activos digitales de Asia. También enfatizó cómo la blockchain y la tokenización desbloquean nuevos casos de uso financiero.
Franklin Templeton emitirá tokens sgBENJI en XRP Ledge, una blockchain de nivel empresarial. XRP Ledger fue seleccionado por sus bajas comisiones por transacción, tiempos de liquidación rápidos y fiabilidad en la gestión de transacciones de alto volumen y baja latencia.
Leer más:
- Eric Trump promociona las criptomonedas como un posible salvavidas para el dólar estadounidense
- La SEC aprueba estándares generales de cotización de ETF y pone fin al proceso individual de revisión
- Estas son las razones por las cuales el precio de la crypto Avalanche podría alcanzar nuevos máximos