Nuevo ATH para el oro – ¿Es esto positivo para las criptomonedas?
Hechos clave:
- ¿Las criptomonedas sufren? El oro está más fuerte que nunca.
- El metal precioso ha firmado un nuevo máximo histórico cerca de los 4.400 dólares.
- La capitalización de mercado del oro ha superado los 30 billones de dólares.
- Al final del cuento, las noticias podrían ser positivas para el Bitcoin.
El oro atraviesa un momento dulce
El ascenso del Bitcoin parece historia antigua en los últimos días, mientras que los rendimientos del oro no dejan de mejorar. Día tras día, el precio sube, hasta acercarse finalmente a los 4.400 dólares.
Mejor aún para el oro, su crecimiento parece imparable y, en consecuencia, la capitalización de mercado ha superado por primera vez en su historia los 30 billones de dólares, superando de muy lejos a los demás activos capitalizados.
A comparación, el precio del Bitcoin se estanca, incluso retrocede, con un rendimiento anual de tan solo 13,79% contra casi el 70% para el oro.
No hacía falta mucho más para que varios especialistas de los mercados financieros como Peter Schiff anunciasen que la mejor decisión a futuro sería de vender BTC para comprar más oro, el “oro real” y no el “oro de los locos”.
Más allá de los rendimientos anuales del Bitcoin y del oro, las últimas evoluciones de precio juegan en su favor, con un Bitcoin que, si bien ha podido superar el dólar americano en lo que va del año, pierde terreno sobre el metal precioso. En definitiva, el oro estaría disfrutando del almuerzo del Bitcoin, dejándolo sin comida.
Las criptomonedas sufren por la ansiedad macroeconómica
Mientras que el oro tiende a subir en medio de la ansiedad macroeconómica y de la incertidumbre tanto a nivel político y económico, el Bitcoin y las mejores criptomonedas para invertir, al contrario, está actuando como un activo de riesgo: rendimientos cuando la liquidez fluye y retrocesos cuando todo va mal.
Con el cierre de Gobierno que se ha producido en los Estados Unidos y la incertidumbre creciente, la rotación de los capitales hacia el oro para ser una respuesta lógica hacia la seguridad.
Por su parte, a pesar de entradas significativas en los ETF de Bitcoin en las últimas semanas, el precio del activo ha frenado sus subidas de precios, orientándose fuertemente hacia la baja. Es más, después de un inicio de mes exitoso, las entradas de dinero de los ETF se han frenado en seco, con tres de cuatro días negativos en la semana actual.
Para el analista cripto, la conclusión es similar: el Bitcoin se ha comportado a lo largo del año como una “tech stock” o un activo de riesgo y no como el tan ansiado digital gold. Sin embargo, el analista añade un matiz: el alza del oro será muy bueno para el Bitcoin a largo plazo, con un potencial que sube para el BTC, cada vez que el oro siga subiendo.
