Estados Unidos acumula BTC masivamente y sin gastar ni un centavo

Estados Unidos ha logrado encontrar la forma adecuada de acumular una cantidad masiva de BTC sin gastar ni un centavo de su bolsillo.
Última actualización: 
Estados Unidos acumula BTC masivamente y sin gastar ni un centavo
Estados Unidos acumula BTC masivamente y sin gastar ni un centavo

Hechos clave:

  • Los Estados Unidos adquirieron la cantidad récord de 127.271 BTC.
  • En total, las detenciones del país norteamericano superan los 325.000 Bitcoin.
  • La nueva adquisición se realizó tras un incauto multimillonario.
  • Antes, estas monedas eran pertenencias del estafador Chen Zhi.

Adquisición masiva de BTC para los Estados Unidos

Las tenencias en BTC de los Estados Unidos se dispararon, después de que el Departamento de Justicia incautó una cifra récord de criptomoneda de un valor astronómico.

Si bien las primeras adquisiciones de Bitcoin de parte de los Estados Unidos se hacían esperar desde hace ya varios meses, el país norteamericano detonó con una primera adquisición más que interesante.

Mientras que Trump ya avisó en varias oportunidades que ningún BTC iba a ser vendido bajo su mandato, el crecimiento de las reservas nos indica que más monedas quedarán fuera de la circulación ya que es de las mejores criptomonedas para invertir.

Después de una confiscación récord de parte del Departamento de Justicia, las reservas crecieron de 127.271 BTC, aproximadamente valorados en 14 mil millones de dólares. Estados Unidos ha encontrado la solución a cómo ganar dinero con criptomonedas.

Más de 325.000 monedas que no serán vendidas

Tras esa nueva adquisición de parte de los Estados Unidos, las reservas superan ya los 325.000 BTC. Además de las nuevas 127.271 monedas, hay que sumarles el tesoro muy bien guardado de 197.354 otros BTC. Con esa nueva incorporación, las detenciones son actualmente valoradas en 36 mil millones de dólares. Nada más y nada menos.

A día de hoy, esta incautación es de las más grandes de toda la historia de las criptomonedas, con una valoración impresionante. También, toda esta historia pone fin a un caso de estafa con las criptomonedas llevado a cabo por Chen Zhi, a través de Prince Group TCO, del que era director ejecutivo.

Chen Zhi, un emigrante chino de 38 años, renunció a su nacionalidad china y se instaló en Camboya, donde hizo fortuna y creó un verdadero imperio a base de estafas multimillonarias. Según los informes relacionados con las estafas, Chen Zhi habría causado más de 5.800 millones de dólares a los inversores criptos a base de falsas promesas y retornos que nunca llegaron.

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

