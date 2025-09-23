BTC $112,077.54 -0.45%
Movimiento masivo de las ballenas de Solana de 836 millones, mientras los operadores apuntan a un repunte de 260 dólares

Las entradas de ballenas por 836 millones de dólares amenazan con generar presión de venta. Sin embargo, las transferencias institucionales apuntan a una redistribución
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Movimiento masivo de las ballenas de Solana de 836 millones, mientras los operadores apuntan a un repunte de 260 dólares
Se gestan rumores de recuperación de Solana en el punto débil de las grandes operaciones con ballenas

Hechos clave:

  • Solana lidia con una caída significativa de precio mientras es sometida a un gran escrutinio.
  • Se gestan rumores de recuperación en el punto débil de las grandes operaciones con ballenas.
  • Las transferencias de ballenas de Solana, totalizaron más de 836 millones de dólares.
  • El hecho pone de relieve la enorme liquidez que podría entrar en el mercado.
  • Del total de transferencias, 54 millones se trasladaron a Coinbase Institutional. Esto sugiere una redistribución estratégica.

Una vez más, Solana (SOL) es noticia, lidiando con una caída significativa de precio mientras se gestan rumores de recuperación debido a las grandes operaciones con ballenas. El token nativo de Solana se desplomó 1,33% en las últimas horas, y la altcoin ronda ahora los 220 dólares.

A pesar de una caída del 27% en las direcciones activas diarias, las tasas de financiación de Solana se mantienen positivas, lo que refleja un sentimiento alcista. La actividad de las ballenas de SOL, una de las mejores altcoins, resalta riesgos inminentes de presión de venta. Sin embargo, las transferencias institucionales sugieren un reposicionamiento estratégico.

Transferencias de ballenas de Solana que superan los 836 millones de dólares

Las entradas de ballenas generan especulaciones sobre un rebote inminente hacia los 260 dólares. Este cambio sustancial en la conducta de los grandes titulares de SOL, brindó un atisbo de esperanza ante las ventas de pánico de los titulares minoristas.

Whale Alert, que monitorea las mega-transferencias, difundió mensajes sobre más de 2,5 millones de SOL, con un valor estimado de más de 836 millones de dólares, depositados en Binance en varios tramos.

Simultáneamente, en otra maniobra paralela, 54 millones de dólares de solana depositados en Coinbase Institutional, se utilizaron para un reequilibrio avanzado de la cartera, en lugar de para su dumping.

Este contraste dejó a los traders de una de las criptomonedas con más potencial, preguntándose si las ballenas se estaban preparando para una oscilación importante del mercado.

La manipulación de las decenas de miles de direcciones Solana, es el objetivo de estas maniobras, lo que pone de relieve el poder desproporcionado de las ballenas en los mercados de criptomonedas.

Los analistas consideran que esto indica que las ballenas se preparan para comprar en caída, dado que el mercado de derivados de Solana se posiciona con cautela alcista.

El precio de SOL se mantiene firme para alcanzar los 260 dólares

Técnicamente, Solana se ha consolidado por encima de la zona crítica de soporte de 214-220 dólares, un nivel que históricamente ha actuado como base para su reciente tendencia alcista.

Solana (SOL)
24h7d30d1yAll time

Una línea de tendencia ascendente desde abril continúa ofreciendo una estructura alcista, aunque los repetidos rechazos cerca de los 240 dólares resaltan la indecisión de los traders

Gráfica que muestra la posible trayectoria de Solana
Gráfica que muestra la posible trayectoria de Solana. Fuente: TradingView

Los analistas señalan que una retención exitosa por encima de los 214 podría posicionar al activo para un repunte hacia los 260 dólares, mientras que una ruptura podría generar volatilidad prolongada ante la intensificación de la actividad de las ballenas en los exchanges centralizados.

