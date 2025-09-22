La claridad regulatoria en torno a Bitcoin podría desbloquear una adopción masiva
Las nuevas leyes aprobadas en EE. UU. para hacer más accesibles las los activos digitales, haría que el Bitcoin (BTC) sea aún más adoptado formalmente.
Hechos clave:
- Gracias a las Leyes procripto GENIUS y CLARITY la economía descentralizada estaría integrándose más fácil en EE. UU.
- Ahora los bancos, compañías gestoras de activos e inversores tendrían más claridad para manejar activos digitales.
- El CEO de Hex Trust declaró que los bancos ya estarían haciendo pruebas piloto para integrar formalmente las criptomonedas en sus portafolios.
- La idea es que los bancos ofrezcan transferencias, custodia y depósitos en criptomonedas para promover el uso masivo del Bitcoin y otros tokens.
- Gracias a los ETF, compañías de inversiones han tenido la oportunidad de invertir en criptomonedas de manera segura y regulada.
Las leyes aprobadas en la administración de Trump (Ley GENIUS y CLARITY) han sido un hito en cuanto a la normalización de activos digitales, dando reglas claras para el uso y supervisión de criptomonedas y stablecoins.
La claridad regulatoria impulsa a los bancos a aceptar Bitcoin
En una entrevista a medios digitales, el CEO de Hex Trust, Alessio Quaglini, un reconocido custodio de activos digitales, habló sobre la futura adopción masiva del Bitcoin y de las criptomonedas más rentables, gracias a las leyes que favorecen al mercado.
“Denle unos meses, todos los bancos en los EE. UU. proporcionarán servicios de custodia para Bitcoin”, fueron las palabras con las que abrió sus declaraciones, el experto indica que ahora sí se podría ver la ‘verdadera’ adopción.
Quaglini manifiesta que los bancos estarían abriendo productos para hacer transacciones cotidianas, luego de hacer pruebas piloto por varios meses y ahora, con las leyes en curso que esclarecen el manejo de los activos digitales, ya estarían cambiando la percepción de uso.
Las stablecoins también van a tomar protagonismo en el sistema bancario, según el CEO de Hex Trust, podrían llegar a ser la evolución del sistema SWIFT tradicional gracias a su rapidez, escalabilidad y economía con respecto a los envíos transfronterizos con compañías como Western Union.
La regulación cripto fortalece la infraestructura financiera tradicional
Las Leyes GENIUS y CLARITY han dado pie a medidas a nivel federal, como asignar una Reserva Estratégica de Bitcoin, que, junto a activos como el petróleo y el oro, estarían dando más confianza a actores institucionales para explorar negocios alternativos como las criptomonedas.
Los ETFs de criptomonedas han sido un claro éxito de la adopción institucional, con compañías gestoras de activos como BlackRock y Grayscale atrayendo ingresos millonarios en productos indirectos de criptomonedas.
Varios bancos también han implementado opciones de custodia, tokenización de activos (RWA) y más plataformas cripto como Ripple y Circle han desarrollado stablecoins que buscan integrarse a los sistemas de pago tradicionales.
Leer más:
- ¿Por qué Robert Kiyosaki afirma que los ETF de criptomonedas son para perdedores?
- ¿Qué esperar del precio de Bitcoin tras la reunión de la Fed?
- Nueva actualización para Ethereum: Fusaka programada para el 3 de diciembre