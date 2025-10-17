Los momentos de FUD siguen siendo los mejores para Bitcoin y las altcoins

El miedo atrae las ganancias en el mundo del Bitcoin y de las altcoins, ya que al invertir en un momento de FUD se sale ganador después.

Hechos clave: Cuando el sentimiento de mercado es negativo, el Bitcoin encontró la solución para subir de nuevo.

En 2025 ya se experimentaron varios episodios de este tipo y el BTC logró levantar cabeza.

En la mayoría de los casos, el activo alcanzó un nuevo máximo histórico después.

La subida más significativa fue en abril, con ganancias de 27% en casi 20 días.

El sentimiento negativo precede a una subida de precios en Bitcoin

En los últimos meses, varios episodios de FUD acontecieron en el mercado de las mejores criptomonedas para invertir, sobre todo en torno al Bitcoin.

Según los datos de Santiment, cada vez que el sentimiento negativo se apodera del mercado, finalmente resulta ser una gran oportunidad de inversión. Esta situación ya se presentó en varias ocasiones en los últimos siete meses, y cada vez que ocurrió, desencadenó en fuertes subidas de precios.

Por costumbre, el BTC logra encontrar la fuerza necesaria para levantarse tras días de Fud intenso y de miedo por parte de los inversores cripto. En el mes de abril, el día 5, para ser más exactos, un primer gran sentimiento negativo se apoderó del mercado cripto, con la implementación de tarifas de parte de Donald Trump y Estados Unidos.

Tras un momento de inquietud y una caída de los precios hasta los 75.000 dólares, el mercado repuntó al alza, y el Bitcoin ganó 26,5% en los siguientes 19 días.

📈 The below chart represents the ratio of all positive vs. negative comments across social media over the past 7 months. We have marked arrows next to the 4 most negative days since March, with the latest one occurring Friday after the US temporarily implemented 100% tariffs on… pic.twitter.com/KUhzN0mGjy — Santiment (@santimentfeed) October 13, 2025

Posteriormente, en el mes de junio, un nuevo episodio similar tuvo lugar, con una culminación del miedo para la llegada del verano. Con tensiones geopolíticas marcadas por una posible guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos, el mercado tambaleó, el sentimiento se volvió negativo y el precio del Bitcoin ganó 11,8% en los siguientes siete días.

¿Está la situación a punto de repetirse?

Después, a finales de agosto, el Bitcoin volvió a experimentar una situación similar, tras otro episodio de sentimientos negativos, la incertidumbre se convirtió en una oportunidad con una subida de 11,3% en las siguientes semanas.

Ahora, queda por ver qué hará esta vez el BTC, tras un episodio de FUD intenso, y de fuerte bajada de los precios que nos llevaron desde el ATH de los 126.000 dólares hasta los 107.800 dólares de ahora.

Al mismo tiempo, los pequeños y medianos inversores de BTC, los que detienen entre 1 y 1.000 Bitcoin en sus billeteras, están aumentando su exposición al activo, acumulando de forma significativa, mientras que los grandes inversores han frenado la redistribución.

Smaller $BTC holders are stepping up.

Strong accumulation is underway among small to mid-sized cohorts (1–1000 BTC), while large holders have slowed distribution, signaling renewed confidence in spite of the recent shakeout. pic.twitter.com/LYFeGjrc3k — glassnode (@glassnode) October 16, 2025

Por lo tanto, tras el último golpe recibido, el mercado se estaría levantando de a poco, con una confianza renovada.