Mientras el ETF de Dogecoin se aproxima, Bitcoin alcanza 114.000 dólares con la señal M2 apuntando a una recuperación

A las puertas de un ETF de Dogecoin, BTC cotiza por debajo de su valor justo en relación con el crecimiento de la oferta monetaria, un patrón que ha precedido a los repuntes

Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Última actualización: Septiembre 11, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El primer ETF de Dogecoin será lanzado el viernes, tras la revisión final de la SEC.

La aprobación de este ETF de Rex-Osprey es síntoma del impulso creciente para los productos cripto regulados.

La expectación ante este nuevo ETF de Dogecoin, ha aumentado el interés en DOGE. La memecoin ha visto un crecimiento en las últimas horas del 3,35%.

Por su parte, BTC comenzó con un valor alrededor de los 114.000 dólares esta mañana.

Bitcoin podría encontrarse infra preciado en relación con la expansión del M2 de EE. UU.. Esto sugiere un potencial aumento de precio.

La expectación en el mercado cripto está al máximo ante el próximo ETF de Dogecoin. Salvo una objeción inesperada, el ETF debutará oficialmente esta semana. Finalmente se prevé que el fondo de Rex-Osprey se lance el viernes, tras la finalización del período de revisión de la SEC.

BTC está cotizando esta mañana en torno a los 114.000, un aumento del 1,2%, en medio de una semana macroeconómica importante. Una tendencia de valoración está captando la atención de algunos traders, que opinan que la señal M2 apunta a una recuperación en el precio de BTC.

El ETF de Dogecoin a las puertas de su debut en las bolsas

El ETF de Dogecoin Rex Osprey, ha superado finalmente la ventana de revisión de la SEC. Tras un período de revisión de 75 días de la SEC sin objeciones, se han sentado las bases para un posible lanzamiento el viernes.

The Rex-Osprey ETF’s are set to launch on Friday without SEC objection, clearing the 75 day review window. XRP https://t.co/nf00D7OxUR — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) September 11, 2025

Salvo una objeción inesperada, los fondos debutarán oficialmente en los mercados estadounidenses esta semana. Ahora, se convertirá en el primer ETF de una memecoin aprobado en EE. UU. y que ofrecerá exposición a Dogecoin, una de las mejores memecoins del mercado.

Comercializado como REX-Osprey DOGE ETF (ticker: DOJE), el producto busca ofrecer soporte tanto a inversores minoristas como institucionales.

La aprobación de estos ETF indica un cambio en la actitud regulatoria de EE. UU. Esto se produce en medio de la cautela de la SEC hacia otros productos relacionados con las criptomonedas.

La expectación ante el nuevo ETF de Dogecoin, ha hecho que el precio y la capitalización de DOGE, haya subido un 3,35% en las últimas 24 horas.

Bitcoin muestra una correlación positiva con M2

Durante la última década, BTC ha mostrado una correlación positiva con M2, con un crecimiento monetario que suele adelantar el precio aproximadamente tres meses.

Si esta relación histórica se mantiene, las ventajas de liquidez a finales del cuarto trimestre podrían favorecer un impulso alcista para una de las mejores criptomonedas para invertir.

Correlation between M2 Global and other assets: At present, Bitcoin has the highest correlation with Global M2 compared to other assets (0.51). Gold, incidentally, ranks second with a score of 0.50. This means that both Bitcoin and gold will continue to grow in the current… pic.twitter.com/EFgTfKm7yr — Nexsilva (@Nexsilva2) September 6, 2025

CF Benchmarks (una empresa que proporciona índices de referencia para activos digitales), informó a principios de esta semana, que BTC se cotiza por debajo de su rango de valor razonable al compararlo con el crecimiento del M2 de EE. UU.

La firma señaló que la brecha entre la expansión de M2 ​​y el precio de BTC es tan amplia como en cualquier otro momento desde agosto de 2024, lo que se ha convertido en un sólido punto de entrada. Diversificaciones similares en 2016, 2019 y 2021 precedieron a un notable aumento.

Sin embargo, la verdadera prueba se situaría cerca de los 115.000 dólares, justo por encima de la media móvil de 50 días. Mantenerse por encima indicaría un retorno al optimismo.