Las reservas de XRP en el exchange aumentan en 1.200 millones: ¿Comprar o vender?

Las reservas de intercambio de XRP aumentaron 1.2 mil millones de tokens en 24 horas. Tan solo Binance, agregó 610 millones.

Hechos clave: XRP aumentó sus reservas de intercambio en 1,2 mil millones de tokens en un solo día.

Binance experimentó uno de los cambios más drásticos en sus reservas, con una entrada de la altcoin de 610 millones de tokens.

Normalmente, el aumento de reservas es considerado bajista (se incrementa la oferta disponible y deja entrever una posible venta).

Sin embargo, y a pesar del aumento de las reservas en exchanges, el precio de XRP está en aumento, superando los 3 dólares.

En comparación con otras altcoins (que registraron ganancias de dos dígitos en agosto), el bajo rendimiento de XRP subraya una perspectiva cautelosa.

XRP experimentó movimientos de mercado dramáticos a medida que las reservas de intercambio aumentaron en más de 1,2 mil millones de tokens en tan solo un día. Binance lideró las entradas con 610 millones de XRP, expandiendo sus reservas hasta 3.538 mil millones de tokens.

Si se materializa la aprobación del ETF de la que es considerada una de las mejores altcoins del mercado, la criptomoneda podría volver a probar el nivel de 3,40–3,60 dólares. Sin ella, el aumento de las reservas podría presagiar una renovada presión de venta.

Las reservas aumentan en los exchanges y el precio de la altcoin sube

El primer día del mes, Binance, Bithumb, Bybit y OKX informaron simultáneamente un aumento en sus tenencias de XRP, superando los 1.200 millones de tokens en un solo día.

Normalmente, el aumento de las reservas de criptomonedas se considera bajista, ya que incrementa la oferta disponible e insinúa una posible venta. Sin embargo, el momento de este aumento complica el panorama.

Las entradas se situaron exactamente en el soporte crítico de XRP de 2,73 dólares, un nivel que recientemente ha absorbido la presión bajista.

Gráfico diario de XRP. Fuente: TradingView

Indicadores técnicos como el RSI y el MACD, muestran una disminución de la presión de venta. Este hecho sugiere que la repentina ola de entradas podría no haber afectado inmediatamente al mercado.

Por este motivo, se plantea la posibilidad de un posicionamiento estratégico, ya sea que las plataformas de intercambio preparen liquidez para un evento futuro o que los grandes titulares preparen tokens para su distribución.

Crece el interés institucional en XRP

A pesar del aumento de las reservas, el precio de XRP está en aumento, rozando los 3 dólares hoy, después de unos datos del IPP de EE. UU. más suaves de lo esperado.

La demanda institucional de futuros de la altcoin se fortaleció, con un aumento intermensual del interés abierto en CME del 74%, hasta los 386 millones de XRP.

La demanda general de futuros aumentó un 5%, hasta los 2.690 millones de XRP, con un valor de 7.910 millones de dólares.

Sin embargo, la que es una de las mejores criptomonedas para invertir, tuvo un rendimiento inferior al de otras altcoins que registraron ganancias de dos dígitos en agosto. Esta relativa debilidad se produjo a pesar de que la especulación sobre ETFs mantuvo el sentimiento positivo.

🚀Consolidation Ends, Momentum Builds: XRP Targets $4.50 🚀$XRP is heating up! 🔥It has broken out of its months-long consolidation, and confirmation of the breakout is occurring with the $3 test now in play. Looking at the daily timeframe, price has been battling this level… pic.twitter.com/UD06AoyWlW — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 10, 2025

Varios analistas identifican los 3 dólares como el nivel clave de ruptura tras meses de consolidación. La criptomoneda experimentó un fuerte repunte en julio antes de entrar en un rango de cotización estrecho entre 2,80 y 3,05 dólares.