BTC $114,082.37 1.38%
ETH $4,440.34 2.48%
SOL $223.41 1.18%
PEPE $0.000010 1.56%
SHIB $0.000013 1.48%
BNB $896.77 1.57%
DOGE $0.24 3.57%
XRP $3.00 0.97%
Cryptonews Noticias de XRP

Las reservas de XRP en el exchange aumentan en 1.200 millones: ¿Comprar o vender?

Blockchain Exchange XRP
Las reservas de intercambio de XRP aumentaron 1.2 mil millones de tokens en 24 horas. Tan solo Binance, agregó 610 millones.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Las reservas de XRP en el exchange aumentan en 1.200 millones: ¿Comprar o vender?
XRP registró uno de sus mayores aumentos de reservas este año, ya que los principales exchanges agregaron más de 1.200 millones de tokens en un solo día

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • XRP aumentó sus reservas de intercambio en 1,2 mil millones de tokens en un solo día.
  • Binance experimentó uno de los cambios más drásticos en sus reservas, con una entrada de la altcoin de 610 millones de tokens.
  • Normalmente, el aumento de reservas es considerado bajista (se incrementa la oferta disponible y deja entrever una posible venta).
  • Sin embargo, y a pesar del aumento de las reservas en exchanges, el precio de XRP está en aumento, superando los 3 dólares.
  • En comparación con otras altcoins (que registraron ganancias de dos dígitos en agosto), el bajo rendimiento de XRP subraya una perspectiva cautelosa.

XRP experimentó movimientos de mercado dramáticos a medida que las reservas de intercambio aumentaron en más de 1,2 mil millones de tokens en tan solo un día. Binance lideró las entradas con 610 millones de XRP, expandiendo sus reservas hasta 3.538 mil millones de tokens.

Si se materializa la aprobación del ETF de la que es considerada una de las mejores altcoins del mercado, la criptomoneda podría volver a probar el nivel de 3,40–3,60 dólares. Sin ella, el aumento de las reservas podría presagiar una renovada presión de venta.

Las reservas aumentan en los exchanges y el precio de la altcoin sube

El primer día del mes, Binance, Bithumb, Bybit y OKX informaron simultáneamente un aumento en sus tenencias de XRP, superando los 1.200 millones de tokens en un solo día.

Normalmente, el aumento de las reservas de criptomonedas se considera bajista, ya que incrementa la oferta disponible e insinúa una posible venta. Sin embargo, el momento de este aumento complica el panorama.

Las entradas se situaron exactamente en el soporte crítico de XRP de 2,73 dólares, un nivel que recientemente ha absorbido la presión bajista.

Gráfico diario de XRP
Gráfico diario de XRP. Fuente: TradingView

Indicadores técnicos como el RSI y el MACD, muestran una disminución de la presión de venta. Este hecho sugiere que la repentina ola de entradas podría no haber afectado inmediatamente al mercado.

Por este motivo, se plantea la posibilidad de un posicionamiento estratégico, ya sea que las plataformas de intercambio preparen liquidez para un evento futuro o que los grandes titulares preparen tokens para su distribución.

Crece el interés institucional en XRP

A pesar del aumento de las reservas, el precio de XRP está en aumento, rozando los 3 dólares hoy, después de unos datos del IPP de EE. UU. más suaves de lo esperado.

24h7d30d1yAll time

La demanda institucional de futuros de la altcoin se fortaleció, con un aumento intermensual del interés abierto en CME del 74%, hasta los 386 millones de XRP.

La demanda general de futuros aumentó un 5%, hasta los 2.690 millones de XRP, con un valor de 7.910 millones de dólares.

Sin embargo, la que es una de las mejores criptomonedas para invertir, tuvo un rendimiento inferior al de otras altcoins que registraron ganancias de dos dígitos en agosto. Esta relativa debilidad se produjo a pesar de que la especulación sobre ETFs mantuvo el sentimiento positivo.

Varios analistas identifican los 3 dólares como el nivel clave de ruptura tras meses de consolidación. La criptomoneda experimentó un fuerte repunte en julio antes de entrar en un rango de cotización estrecho entre 2,80 y 3,05 dólares.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,064,795,281,419
1.64
En el artículo
XRP
XRP
$3.00
0.97 %
XRP

Más

Noticias
¿En qué criptomoneda invertir hoy? – Análisis EN DIRECTO 11 de septiembre de 2025
2025-09-11 07:17:46
Noticias de Bitcoin
Los traders buscan nuevas rupturas mientras que el precio del Bitcoin alcanza los $112.000
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-10 13:51:38
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores