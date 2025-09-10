Los traders buscan nuevas rupturas mientras que el precio del Bitcoin alcanza los $112.000

Los analistas señalan que el precio de Bitcoin podría escalar hasta los $116.000 si logra superar los $113.000, consolidando un impulso alcista al corto plazo.

Bitcoin (BTC) está encontrando nuevos niveles de consolidación en su precio, alrededor de los 112.459 dólares, sostenido, aparentemente, por la esperanza de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés y con un impulso alcista cauteloso.

Hechos clave: El precio del Bitcoin podría consolidarse a corto plazo sobre los 112.000 dólares.

Bitcoin presenta valores técnicos que consolidan el precio y podrían esperarse movimientos laterales.

La esperanza de posibles recortes en los tipos de interés por parte de la Fed tiene a la expectativa del mercado.

Analistas esperan que el precio del BTC rompa entre los 113.000 y 114.639 dólares para un próximo impulso alcista.

Las reservas en los exchanges disminuyeron, lo que indicaría mayor tenencia a largo plazo según Ali Martínez.

La constante actividad institucional en torno al Bitcoin le ha valido al mercado para que la confianza no se pierda y que los alcistas puedan mantener el precio de la criptomoneda por encima del soporte de los 107.000 dólares.

Ahora el nuevo piso por alcanzar son los 110.000 dólares, que implicaría una ruptura al alza que podría arrastrar consigo a las nuevas criptomonedas y a las mejores memecoins.

¿Cómo se encuentra el Bitcoin hoy?

El precio del Bitcoin se ha mantenido entre un rango de 113.138 y 110.000 dólares, lo que ha mantenido positivo al mercado debido a que está por encima del soporte defendido. Si esta tendencia continúa, se podrían estar marcando nuevos mínimos y máximos a corto plazo.

Considerando indicadores como las medias móviles de 100 y 200 días, el soporte del precio del Bitcoin estaría entre los 101.000 y 109.300 dólares.

Análisis gráfico para el precio de Bitcoin. Fuente: Binance

El dato clave es la media de 50 días en 114.639 dólares. Aun el BTC está cotizando por debajo de este índice, lo que permite intuir que se podrían esperar movimientos laterales del precio del Bitcoin, en tanto estos niveles no se superen.

¿Qué piensan los analistas sobre el precio de Bitcoin?

Las opiniones de algunos analistas podrían parecer contradictorias con respecto a los índices que marca el precio del Bitcoin.

Según Ali Martínez, un seguidor activo de las criptomonedas en X, si el precio de la criptomoneda logra superar los 113.000 dólares, el camino más probable sería los 116.000, publicó el 9 de septiembre en su acostumbrado análisis gráfico.

Y no solo eso, sino que anteriormente había dado a conocer las reservas de BTC en los exchanges, con la noticia de que 8,87 mil millones de dólares ahora están en custodia en wallets, indicando así un aumento en la tenencia a largo plazo. Lo que generalmente constituye a un aumento en la confianza en la criptomoneda.