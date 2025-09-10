El ETF de DOGE se lanzará como el primer fondo estadounidense que mantendrá activos sin utilidad

El primer ETF de DOGE, el Rex-Osprey Doge ETF, se lanzará en Estados Unidos este jueves, lo que marca un hito importante para el mercado de criptomonedas

El primer ETF de DOGE en EE. UU. se inaugurará el jueves. Esto supone un gran avance para el mercado de criptomonedas. Lo impresionante, es que este desarrollo se produce apenas una semana después de que Rex-Osprey solicitara el ETF ante la SEC.

El desarrollo del ETF coincide con la adopción de DOGE por parte de CleanCore Solutions, Inc., empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que anunció la compra de 285,4 millones de DOGE, valorados en 68 millones de dólares.

El primer ETF de DOGE se lanza el jueves

El primer ETF de DOGE, el Rex-Osprey Doge ETF, se lanzará mañana, lo que marca un importante avance dentro del mercado de criptomonedas.

El desarrollo del ETF, coincide con la adopción de Dogecoin, una de las mejores memecoins del mercado, por parte de una importante corporación para su iniciativa de tesorería de activos digitales (CleanCore Solutions). Este hecho, pudo haber impulsado la decisión de la SEC.

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

Hace apenas dos días, CleanCore Solutions, empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, anunció la adquisición de tokens DOGE, valorados en 68 millones de dólares.

La transacción, convirtió a CleanCore en el mayor titular empresarial de tesorería de Dogecoin hasta la fecha.

La empresa, dijo que la compra es la primera etapa de un plan para acumular mil millones de DOGE en 30 días (en última instancia, asegurar el 5% del suministro circulante del token).

La SEC amplía la revisión de la solicitud Bitwise

A pesar del éxito de este primer ETF, la SEC retrasa la presentación del ETF Bitwise DOGE, para el 12 de septiembre.

El regulador afirmó que necesita más tiempo para evaluar la propuesta. También ha expresado su intención de conocer la opinión pública antes de emitir su decisión final.

The SEC has delayed its decision on the Bitwise Dogecoin ETF and Grayscale Hedera ETF, with both applications now under review until November 12, 2025.#DOGE $DOGE pic.twitter.com/ExpObC551W — litheaum (@litheum0) September 10, 2025

Esta medida llega en un momento en el que aumenta la atención sobre los ETF de DOGE, ya que otro ETF de la criptomoneda meme se prepara para lanzarse en EE. UU. en apenas un día.

Los plazos contrastantes resaltan las complejidades de las aprobaciones de ETF y el enfoque cauteloso que están adoptando los reguladores hacia los fondos de criptomonedas con potencial.