Avalanche y Chainlink ganan protagonismo en el mercado cripto

Avalanche gana tracción con mayor adopción institucional y Chainlink se consolida como oráculo clave para datos oficiales en la blockchain.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El rendimiento, escalabilidad y confianza le han permitido a Avalanche (AVAX) y a Chainlink (LINK) mayor adopción gubernamental, teniendo impacto directo en su precio y uso.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La incursión gubernamental a la blockchain está viendo avances.

El Departamento de Comercio tuvo un primer acercamiento para hacer más transparentes algunos datos económicos.

Chainlink será la encargada por llevar los datos a redes como Avalanche, Bitcoin y Ethereum.

Avalanche tuvo un crecimiento del 66% esta semana.

Chainlink cierra su mes con un crecimiento del 44%.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, decidió evaluar los casos de uso de la blockchain, comenzando por la difusión de datos del Producto Interno Bruto (PIB) en la red.

En un principio utilizando el oráculo de LINK para difundir información oficial hacia cadenas como Avalanche, Bitcoin, Ethereum, entre otras.

El interés de los inversores de Avalanche aumenta

Esta semana Avalanche vio un repunte interesante en sus transacciones, según la plataforma de análisis multichain, Nansen, la blockchain de AVAX lidera con 66% entre las redes con crecimiento más veloz, superando Optimism y Base.

Como una cadena de bloques dedicada a mejorar la escalabilidad y usabilidad, está en los planes para la participación activa de varios entes gubernamentales, como en el piloto para stablecoins del gobierno de Wyoming y la publicación de datos oficiales del Departamento de Comercio.

Grayscale solicitó a la SEC un ETF de AVAX. Fuente: SEC

La solicitud de un ETF por parte de Grayscale haría que las instituciones participen activamente de sus protocolos descentralizados y como comprar AVAX estará más presente en el mercado.

La adopción de Chailink impacta en su precio

El oráculo de la blockchain será el encargado de difundir algunos datos del Departamento de Comercio, como el PIB, el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE) y las Ventas Finales Reales.

“Incorporar los datos del gobierno estadounidense en la cadena de bloques abre la puerta a casos de uso innovadores para los mercados de blockchain”, destacó Chainlink en la difusión del nuevo acuerdo.

Una de las criptomonedas más prometedoras y la 11° en capitalización, vio un impacto casi inmediato en el precio y subió 5% cuando se anunció la alianza, dejando muy buenos resultados para cerrar el mes, situando su crecimiento en 44,5% según los datos recogidos por CoinCodex.

La predicción de precio de Chainlink a un mes es de 25,62 dólares, según las estimaciones de la misma plataforma.