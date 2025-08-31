BTC $108,504.39 -0.24%
Avalanche y Chainlink ganan protagonismo en el mercado cripto

Avalanche gana tracción con mayor adopción institucional y Chainlink se consolida como oráculo clave para datos oficiales en la blockchain.
Marianny Márquez
Marianny Márquez
Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Avalanche y Chainlink destacan con adopción gubernamental y fuerte crecimiento
Avalanche y Chainlink destacan con adopción gubernamental y fuerte crecimiento

El rendimiento, escalabilidad y confianza le han permitido a Avalanche (AVAX) y a Chainlink (LINK) mayor adopción gubernamental, teniendo impacto directo en su precio y uso.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La incursión gubernamental a la blockchain está viendo avances.
  • El Departamento de Comercio tuvo un primer acercamiento para hacer más transparentes algunos datos económicos.
  • Chainlink será la encargada por llevar los datos a redes como Avalanche, Bitcoin y Ethereum.
  • Avalanche tuvo un crecimiento del 66% esta semana.
  • Chainlink cierra su mes con un crecimiento del 44%.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, decidió evaluar los casos de uso de la blockchain, comenzando por la difusión de datos del Producto Interno Bruto (PIB) en la red.

En un principio utilizando el oráculo de LINK para difundir información oficial hacia cadenas como Avalanche, Bitcoin, Ethereum, entre otras.

El interés de los inversores de Avalanche aumenta

Esta semana Avalanche vio un repunte interesante en sus transacciones, según la plataforma de análisis multichain, Nansen, la blockchain de AVAX lidera con 66% entre las redes con crecimiento más veloz, superando Optimism y Base.

Como una cadena de bloques dedicada a mejorar la escalabilidad y usabilidad, está en los planes para la participación activa de varios entes gubernamentales, como en el piloto para stablecoins del gobierno de Wyoming y la publicación de datos oficiales del Departamento de Comercio.

Grayscale solicitó a la SEC un ETF de Avalanche
Grayscale solicitó a la SEC un ETF de AVAX. Fuente: SEC

La solicitud de un ETF por parte de Grayscale haría que las instituciones participen activamente de sus protocolos descentralizados y como comprar AVAX estará más presente en el mercado.

La adopción de Chailink impacta en su precio

El oráculo de la blockchain será el encargado de difundir algunos datos del Departamento de Comercio, como el PIB, el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE) y las Ventas Finales Reales.

Incorporar los datos del gobierno estadounidense en la cadena de bloques abre la puerta a casos de uso innovadores para los mercados de blockchain”, destacó Chainlink en la difusión del nuevo acuerdo.

Una de las criptomonedas más prometedoras y la 11° en capitalización, vio un impacto casi inmediato en el precio y subió 5% cuando se anunció la alianza, dejando muy buenos resultados para cerrar el mes, situando su crecimiento en 44,5% según los datos recogidos por CoinCodex.

La predicción de precio de Chainlink a un mes es de 25,62 dólares, según las estimaciones de la misma plataforma.

Leer más:

