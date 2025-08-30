Solana vs Bitcoin: ¿cuál será la ganadora en 2025?
Los movimientos en Solana (SOL) se notan positivos, con rendimientos porcentualmente mejores, impulsos alcistas y mayor adopción institucional, ¿podría ser su mejor año este 2025?
Hechos clave:
- Los rendimientos de Solana los últimos 90 días están sobre el 29%.
- Su TVL y operaciones en DEX han aumentado.
- El valor máximo de agosto fue de 217 dólares.
- Hasta ahora la criptomoneda ha tenido tendencias alcistas, menciona el analista Ran Neuner.
- La posible ETF, progresiva adopción institucional y las nuevas posiciones por parte de ballenas pueden fortalecer a Solana.
Los movimientos en Solana por parte de minoristas han fortalecido a la criptomoneda esta semana, en la que llegó a superar los 215 dólares, esto ha impulsado la actividad DeFi y podría indicar un crecimiento sostenible.
¿Viene el impulso de Solana?
Neuner comentó en su video que a Solana “le gusta ir de fiesta con amigos” refiriéndose a que la criptomoneda no crece sola.
Sin embargo, la altcoin season está en vías de fortalecerse. Más allá de las nuevas criptomonedas, las que llevan tiempo en el mercado han tenido rendimientos importantes, trayéndose a algunas de las mejores memecoins consigo.
Los datos de CoinMarketCap en su altseason index lo muestran claramente; mientras que el rendimiento mostrado por las altcoins más importantes en los últimos 90 días ha sido sobre el 20%, el Bitcoin (BTC) se posiciona sobre 3,59%.
Solana muestra patrones alcistas importantes
La próxima predicción de precio de Solana son los 300 dólares, según el cripto analista Ran Neuner, que se refirió a ello en sus redes, mencionando que se viene “un movimiento importante para SOL”.
El analista explica en su video en Youtube sobre la temporada de altcoins, que la criptomoneda quizá se encuentra en un momento clave; ha superado los rangos medios en varias oportunidades y ha tenido subidas exponenciales cada vez mayores, augurando que “las cosas se acelerarán muy pronto”.
La confianza en Solana también se ha fortalecido, el valor total bloqueado (TVL) ha pasado a 11.000 millones de dólares, los minoristas han tenido más participación en el mercado y las operaciones en los DEX han superado a Ethereum, BNB Chain y Base.
Por otro lado, las próximas noticias sobre el posible ETF de Solana y la compra por parte de grandes inversores también podrían impulsar el precio mucho más rápido, acompañando además una inminente participación institucional en la red.
