El mercado de las criptomonedas podría bajar una vez más: este sería el motivo

A corto plazo, nuevas turbulencias podrían tener lugar para el mercado de las criptomonedas por culpa de un inversor cripto bien preciso.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 14, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El insider del mercado cripto de nuevo abrió una posición bajista.

La ballena ya se aseguró ganancias cercanas a los 200 millones de dólares en la última bajada de precios.

De nuevo se han abierto posiciones de short masivas sobre los principales activos del mercado cripto.

El riesgo es real con un inversor que parece saber antes de los demás lo que puede ocurrir con el mercado.

Un timing más que perfecto y una ganancia millonaria

El viernes anterior, mientras el mercado de las criptomonedas se desangraba, un inversor, quien parecía saber todo mejor que los demás y todo antes que todos, disfrutó de la evolución negativa de los precios. En el momento de hacer cuentas, las ganancias eran multimillonarias, con una victoria definitiva estimada en cerca de 192 millones de dólares.

Ahora, esta más que probable ballena privilegiada, ha abierto nuevamente posiciones cortas o short que podría provocar un nuevo desplome.

Mientras la caída anterior ha sido anticipada a la perfección por parte de este inversor, ahora, el mercado de las criptomonedas teme un desenlace parecido, con una posición corta anticipando una posible noticia negativa que pueda hacer tambalear el mercado.

Si bien, en un primer momento, la ballena privilegiada ha abierto una posición corta de 163 millones de dólares, esta ha sido modificada desde entonces.

Ahora, la posición es aún mayor, tras haber sido incrementada a 4.394 BTC, o 495 millones de dólares. En el momento de redacción, la suerte sigue a favor de este inversor, que cuenta con ganancias no realizadas ya superiores los 10 millones de dólares y sin necesidad de indagar en nuevas criptomonedas.

Nuevo temor para el mercado de las criptomonedas

Después de vender Bitcoin en el momento adecuado en la semana anterior, pocos dudan de que la historia pueda repetirse ahora.

Con la incertidumbre a corto plazo sobre el mercado de las criptomonedas, la nueva apuesta de este gran inversor cripto podría revelarse ganadora, una vez más, ya que no tiene secreto para él, el cómo ganar dinero con las criptomonedas.

🚨 This Hyperliquid whale opened shorts just 30 minutes before Trump announced 100% tariffs on China. He closed the trades for $192 million in profit. These accounts were opened today and He have already Withdrawn most of the money Lucky whale or insider ? Cc @martypartymusic pic.twitter.com/uWv5lBsJ5N — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 11, 2025

El viernes anterior, la ballena especialista en trading abrió una posición masivamente corta en Hyperliquid una media hora antes del post de Donald Trump sobre China que convulsionó el mercado de las criptomonedas, fomentando una caída masiva de los precios. ¿Lo volverá a hacer de nuevo?