BTC $111,716.48 -2.51%
ETH $3,991.60 -3.84%
SOL $196.99 -1.02%
PEPE $0.0000073 -6.55%
SHIB $0.000010 -3.85%
BNB $1,187.44 -7.49%
DOGE $0.20 -4.52%
XRP $2.46 -4.74%
Cryptonews Noticias de Blockchain

El mercado de las criptomonedas podría bajar una vez más: este sería el motivo

A corto plazo, nuevas turbulencias podrían tener lugar para el mercado de las criptomonedas por culpa de un inversor cripto bien preciso.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El mercado de las criptomonedas podría bajar una vez más: este sería el motivo
El mercado de las criptomonedas podría bajar una vez más: este sería el motivo

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El insider del mercado cripto de nuevo abrió una posición bajista.
  • La ballena ya se aseguró ganancias cercanas a los 200 millones de dólares en la última bajada de precios.
  • De nuevo se han abierto posiciones de short masivas sobre los principales activos del mercado cripto.
  • El riesgo es real con un inversor que parece saber antes de los demás lo que puede ocurrir con el mercado.

Un timing más que perfecto y una ganancia millonaria

El viernes anterior, mientras el mercado de las criptomonedas se desangraba, un inversor, quien parecía saber todo mejor que los demás y todo antes que todos, disfrutó de la evolución negativa de los precios. En el momento de hacer cuentas, las ganancias eran multimillonarias, con una victoria definitiva estimada en cerca de 192 millones de dólares.

Ahora, esta más que probable ballena privilegiada, ha abierto nuevamente posiciones cortas o short que podría provocar un nuevo desplome.

Mientras la caída anterior ha sido anticipada a la perfección por parte de este inversor, ahora, el mercado de las criptomonedas teme un desenlace parecido, con una posición corta anticipando una posible noticia negativa que pueda hacer tambalear el mercado.

Si bien, en un primer momento, la ballena privilegiada ha abierto una posición corta de 163 millones de dólares, esta ha sido modificada desde entonces.

Ahora, la posición es aún mayor, tras haber sido incrementada a 4.394 BTC, o 495 millones de dólares. En el momento de redacción, la suerte sigue a favor de este inversor, que cuenta con ganancias no realizadas ya superiores los 10 millones de dólares y sin necesidad de indagar en nuevas criptomonedas.

Nuevo temor para el mercado de las criptomonedas

Después de vender Bitcoin en el momento adecuado en la semana anterior, pocos dudan de que la historia pueda repetirse ahora.

Con la incertidumbre a corto plazo sobre el mercado de las criptomonedas, la nueva apuesta de este gran inversor cripto podría revelarse ganadora, una vez más, ya que no tiene secreto para él, el cómo ganar dinero con las criptomonedas.

El viernes anterior, la ballena especialista en trading abrió una posición masivamente corta en Hyperliquid una media hora antes del post de Donald Trump sobre China que convulsionó el mercado de las criptomonedas, fomentando una caída masiva de los precios. ¿Lo volverá a hacer de nuevo?

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,986,148,165,844
-9.06

Más

Comunicados de prensa
Bitcoin Hyper supera los 23 millones de dólares recaudados en preventa
2025-10-14 13:36:16
Comunicados de prensa
Expertos en criptomonedas están considerando esta altcoin infravalorada para 2025
2025-10-14 13:18:12
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores