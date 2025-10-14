El mercado de las criptomonedas podría bajar una vez más: este sería el motivo
Hechos clave:
- El insider del mercado cripto de nuevo abrió una posición bajista.
- La ballena ya se aseguró ganancias cercanas a los 200 millones de dólares en la última bajada de precios.
- De nuevo se han abierto posiciones de short masivas sobre los principales activos del mercado cripto.
- El riesgo es real con un inversor que parece saber antes de los demás lo que puede ocurrir con el mercado.
Un timing más que perfecto y una ganancia millonaria
El viernes anterior, mientras el mercado de las criptomonedas se desangraba, un inversor, quien parecía saber todo mejor que los demás y todo antes que todos, disfrutó de la evolución negativa de los precios. En el momento de hacer cuentas, las ganancias eran multimillonarias, con una victoria definitiva estimada en cerca de 192 millones de dólares.
Ahora, esta más que probable ballena privilegiada, ha abierto nuevamente posiciones cortas o short que podría provocar un nuevo desplome.
Mientras la caída anterior ha sido anticipada a la perfección por parte de este inversor, ahora, el mercado de las criptomonedas teme un desenlace parecido, con una posición corta anticipando una posible noticia negativa que pueda hacer tambalear el mercado.
Si bien, en un primer momento, la ballena privilegiada ha abierto una posición corta de 163 millones de dólares, esta ha sido modificada desde entonces.
Ahora, la posición es aún mayor, tras haber sido incrementada a 4.394 BTC, o 495 millones de dólares. En el momento de redacción, la suerte sigue a favor de este inversor, que cuenta con ganancias no realizadas ya superiores los 10 millones de dólares y sin necesidad de indagar en nuevas criptomonedas.
Nuevo temor para el mercado de las criptomonedas
Después de vender Bitcoin en el momento adecuado en la semana anterior, pocos dudan de que la historia pueda repetirse ahora.
Con la incertidumbre a corto plazo sobre el mercado de las criptomonedas, la nueva apuesta de este gran inversor cripto podría revelarse ganadora, una vez más, ya que no tiene secreto para él, el cómo ganar dinero con las criptomonedas.
El viernes anterior, la ballena especialista en trading abrió una posición masivamente corta en Hyperliquid una media hora antes del post de Donald Trump sobre China que convulsionó el mercado de las criptomonedas, fomentando una caída masiva de los precios. ¿Lo volverá a hacer de nuevo?
Leer más:
- Un patrón entre Bitcoin y oro podría desencadenar en el mayor bull market de la historia
- Este podría ser el mayor desastre para el precio del Bitcoin
- Previsión de Ethereum: un ETH recuperado y en ruta hacia los 5.000 dólares