Altcoin season: un evento que se producirá cuando nadie se lo espera 

Al mercado de las criptomonedas le gusta jugar con nosotros y con nuestras emociones, más aún, cuando estamos totalmente convencidos de que un evento como la altcoin season ya no está por llegar.
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Hechos clave:

  • La altcoin season podría producirse cuando ya nadie lo espere.
  • Algunos indicadores nos anuncian que el evento estaría a punto de ocurrir.
  • Una estructura de taza con asa nos llevaría a la explosión masiva de precios.
  • A día de hoy, la altcoin season no ha ocurrido aún.

Una espera interminable para los inversores

Ya es toda una costumbre para el mercado cripto, los eventos tienen lugar cuando menos se los espera y no ocurren cuando se los da por hechos. Incluso, cuando la confianza está en sus máximos, los eventos tienden a inventarse cualquier excusa con el fin de atrasarse, como lo está haciendo la altcoin season.

Si bien la temporada de las altcoins ha sido anunciada desde hace meses, cada vez le ha faltado un impulso decisivo para concretizarse. Y ahora, las condiciones ya no son las mismas que anteriormente y la confianza tampoco.

Sin embargo, para algunos especialistas, estos serían justamente los ingredientes adecuados para que la altcoin season detone. Ahora que el pico de mercado está siendo anunciado con voces que se hacen cada vez más fuertes, todo lo contrario estaría a punto de realizarse.

Según el indicador Russell 2000, el tope de mercado no sería una opción por ahora, todo lo contrario.

¿Ya empezó la cuenta regresiva para la altcoin season?

Para el analista Merlijn the trader, la altcoin season estaría golpeando a nuestra puerta.

A pesar de liquidaciones masivas la semana anterior, la estructura gráfica sigue siendo la misma y sigue siendo positiva.

La taza con asa sigue viéndose intacta, con una estructura que no tambaleó, y con una explosion a punto de producirse. Por lo tanto, algunos analistas siguen predicando que lo mejor está a punto de llegar.

Según MisterCrypto, la liquidez estaría por ahora entre las grandes capitalizaciones de mercado (Solana, BNB, XRP o Ethereum), y la rotación hacia altcoins de menor market cap no se habría producido aún. El mercado se encontraría en su tercera fase, propicia a las subidas de las grandes capitalizaciones de mercado, antes de que inicie realmente la altcoin season.

Por ahora, el índice de temporada de altcoins está en 49, tras un pico de 80 registrado por un muy corto periodo de tiempo a mediados de septiembre y que pudo favorecer a las nuevas criptomonedas y a las altcoins.

