Gemini y la SEC alcanzan un acuerdo preliminar en su disputa legal de dos años

Gemini Trust y la SEC, llegan a un acuerdo. La SEC había acusado a la plataforma de criptomonedas de no registrar un programa de préstamos de criptomonedas antes de ofrecerlo a inversores minoristas

Hechos clave: Gemini y la SEC, llegan a una “resolución de principio” sobre la demanda de Gemini Earn.

Ambos han solicitado al juez Edgardo Ramos que suspenda el litigio hasta finales de este año, mientras se ultiman los trámites del acuerdo.

El caso se centra en si Gemini Earn (un servicio de generación de rendimiento vinculado a Genesis), constituyó una oferta de valores no registrada.

La presentación, señala que presentará otro informe si el caso no se resuelve antes de mediados de diciembre.

El caso, subraya la continua tensión entre los productos derivados de criptomonedas y los esfuerzos de los reguladores por proteger a los inversores.

Gemini y la SEC, han llegado a un acuerdo preliminar. El informe de situación fue presentado y solicita al juez que suspenda todos los plazos hasta diciembre. Esto será, mientras las partes finalizan los trámites necesarios para completar el acuerdo

La SEC acusó a Gemini de no registrar un programa de préstamo cripto antes de ofrecerlo a inversores minoristas. Según los informes, el acuerdo resuelve la demanda de la agencia sobre el programa Gemini Earn.

¿En qué consiste el conflicto generado entre Gemini y la SEC?

El conflicto comenzó hace dos años, cuando la SEC acusó a Gemini y a su entonces socio: Genesis Global Capital, de realizar una oferta de valores no registrada. Multitud de pequeños inversores, prestaron algunas de las mejores criptomonedas, a cambio de intereses.

La SEC afirmó que ambas empresas recaudaron miles de millones de dólares en criptomonedas de inversores minoristas. Sin embargo, cuando lo hicieron no se registraron ante el regulador.

La SEC también argumentó que esta configuración constituía esencialmente una venta de valores, ya que miles de millones de dólares en fondos de clientes se agruparon sin la divulgación requerida.

Cuando Genesis quebró, los inversores perdieron el acceso a su dinero, lo que llevó a la SEC a considerar el caso como una prueba histórica para las regulaciones de préstamos de criptomonedas.

El acuerdo señala un enfoque más flexible del regulador hacia las criptomonedas

Tras más de dos años de idas y venidas, la SEC y Gemini Trust Company están a punto de resolver su disputa legal. Ambas partes han comunicado al tribunal que han llegado a una “resolución de principio”, suspendiendo el litigio mientras se ultiman los términos finales.

Gemini and the SEC have reached a resolution "in principle" in their two-year court battle! They've asked for a litigation stay to finalize settlement paperwork. #Gemini #SEC #CryptoRegulation #LegalNews #GeminiEarn pic.twitter.com/F2ZO52DLQC — NameCoinNews (@NameCoinNews_) September 16, 2025

Hasta el momento, la SEC ha creado un grupo de trabajo sobre criptomonedas con potencial y otros tokens minoritarios. Esta comisión, ha sido diseñada para desarrollar marcos apropiados para los activos digitales y ha detenido varias investigaciones sobre los principales actores de la industria.

La resolución del caso Gemini Trust no es única, ya que sigue un patrón similar al de otros acuerdos recientes en el ámbito de las criptomonedas. Entre ellos, se incluyen casos contra Ripple Labs, que se resolvieron con una sanción más leve y condiciones más favorables para la empresa.

Los expertos de la industria consideran que estos avances constituyen una señal de que Estados Unidos se está volviendo más receptivo a la innovación en criptomonedas, manteniendo al mismo tiempo las protecciones para el consumidor.