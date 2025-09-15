El indicador OBV de ETH se mantiene sólido, respaldando la tendencia alcista de su precio
Hechos clave:
- El indicador OBV de ETH continúa al alza.
- Este hecho es síntoma de que las personas con dinero inteligente podrían seguir acumulando la altcoin.
- La divergencia entre el OBV y el precio, sugiere que ETH podría alcanzar un mayor potencial alcista a corto y medio plazo.
- A pesar de la tendencia positiva de este indicador, el precio de la criptomoneda aún no ha subido al mismo nivel.
- Los analistas opinan que el precio podría alcanzar próximamente un nuevo ATH, debido al aumento de interés por parte de las ballenas.
Desde una perspectiva técnica, la predicción del precio de ETH es ligeramente alcista. Actualmente se encuentra en un canal ascendente, con la acción del precio creando mínimos más altos y probando el límite superior del canal.
El Volumen en Balance (OBV) de Ethereum mostró recientemente una señal de acumulación antes del movimiento reciente. Por otro lado, las tenencias de ETH de ballenas alcanzaron un nuevo ATH, lo que muchos analistas piensan que es el inicio de un nuevo ciclo de adopción institucional.
Sentimiento del mercado y proyección de precios de Ethereum
ETH sigue atrayendo la atención de los traders. Esto se debe a que el OBV de la que se considera una de las mejores altcoins, se mantiene sólido (incluso con un ligero rezago en la acción del precio).
Este indicador clave, basado en el volumen que rastrea el flujo de la presión de compra y venta, se utiliza a menudo para predecir posibles movimientos de precios antes de que ocurran, y ahora mismo, se muestra alcista.
En este momento, el OBV de ETH está subiendo. Esto es indicativo de que las personas con dinero inteligente podrían seguir acumulando ETH (a pesar de que el precio aún no lo haya reflejado por completo).
Históricamente, cuando el OBV tiende al alza mientras el precio se consolida o se retrasa, suele producirse una ruptura alcista. Los traders que siguen de cerca esta métrica, anticipan que ETH pronto podría recuperar su fuerza de volumen subyacente.
El resumen es sencillo: ETH está en un canal alcista, y mientras se mantenga por encima de los promedios móviles, las probabilidades están a favor de un movimiento hacia los 5.000 dólares y más allá.
ETH apunta a un nuevo máximo a medida que aumenta el interés de las ballenas
En las últimas semanas, ETH ha experimentado un gran aumento en la acumulación de ballenas.
Datos recientes de Arkham, mostraron que tres ballenas compraron Ethereum por valor de 205,48 millones de dólares.
Además, los ETF de Ethereum han registrado una entrada neta total acumulada de 13.370 millones de dólares. Estas importantes actividades de las ballenas demuestran confianza y podrían impulsar el precio de Ethereum el próximo año.
De cara al futuro, muchos analistas pronostican que el valor de la altcoin podría alcanzar los 10.000 dólares pronto. Otro analista (Mister Crypto), cree que ETH está reflejando su movimiento de precio similar al de hace ocho años.
De hecho, también comentó a sus seguidores que el precio de Ethereum podría alcanzar los 8.000 dólares en los próximos meses.
