Estas son las próximas altcoins en dispararse tras el último repunte de Bitcoin
Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
Hechos clave:
- El mercado de altcoins ha retomado un fuerte impulso tras el repunte de Bitcoin.
- Los inversores rotan capital desde BTC hacia las próximas altcoins de mayor potencial de rendimiento.
- Solana continúa entre las favoritas y alcanza un nuevo máximo histórico.
- Memecoins como PEPE y Maxi Doge muestran un repunte significativo en atención y demanda
Las próximas altcoins están ganando protagonismo en esta nueva temporada del mercado cripto, marcando un regreso muy esperado desde finales de 2024.
Aunque las criptomonedas meme aún no han alcanzado los niveles de euforia de la última altcoin season, su presencia sigue siendo relevante, y el mercado de altcoins ha recuperado una capitalización que refleja confianza y potencial.
Este repunte refuerza la narrativa de que el mercado está en plena aceleración y que tanto altcoins consolidadas como memecoins, pueden beneficiarse del flujo de capital y el entusiasmo de la comunidad.
Con oportunidades tanto en tokens de utilidad como en memecoins. Solana consolida su liderazgo, mientras PEPE y Maxi Doge reflejan el renacer del interés por las memecoins.
Aquellos que buscan las próximas altcoins con potencial de rentabilidad deberían considerar estas señales y seguir de cerca la rotación de capital que mantiene activo el mercado.
Solana: nuevos máximos históricos
El precio de Solana (SOL) se encuentra actualmente en $235.69, con una market cap de $138.75B, manteniéndose entre las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Técnicamente, SOL enfrenta una resistencia clave entre los 197 y 200 euros. Superar este nivel podría abrir camino hacia los 215–230 euros, mientras que un retroceso podría llevar el precio a los 180–172 euros.
El reciente upgrade de la red Alpenglow refuerza su narrativa como alternativa rápida y escalable a Ethereum, consolidando su posición entre las criptomonedas más rentables.
PEPE: la memecoin clásica vuelve a brillar
El precio de PEPE cotiza actualmente en $0.000010 y sostiene una capitalización de mercado de $4.55B.
El token de la rana favorita de muchos vio un repunte reciente debido a la acumulación de ballenas, disminución de tokens en exchanges y fuerte actividad comunitaria.
Desde el punto de vista técnico, PEPE ha roto un canal descendente y formado un doble suelo, lo que sugiere un cambio de tendencia. Mantener su soporte podría llevar el precio a nuevos máximos, consolidándose como una de las próximas altcoins con mayor proyección.
Maxi Doge: la memecoin revelación
El día del lanzamiento de su preventa, Maxi Doge (MAXI) ha superado los 100.000 euros en minutos, con compras individuales entre 9.000 y 17.000 euros y una recaudación actual que supera ya los 2 millones.
Se trata de un token meme ERC-20 con una narrativa irreverente y maximalista. Su tokenómica sencilla, marketing viral y una estética de gimnasio con bebidas energéticas, ha captado la atención tanto de traders medianos como de ballenas.
Con un precio actual de $0.0002575, aprender cómo comprar Maxi Doge podría ser una buena idea para los que buscan combinar el atractivo de los memes con potencial de rentabilidad.
Esto resulta bastante atractivo en un periodo donde las próximas altcoins podrían ofrecer rendimientos significativos, mientras las memecoins recuperan protagonismo, reflejan la diversidad y el dinamismo del mercado actual.
Leer más
- El experto en IA Claude predice el precio de ETH para finales de 2025
- Gemini vs. ChatGPT5: ¿Quién tiene la razón sobre Dogecoin en octubre?
- Perplexity vs. ChatGPT5: ¿Quién tiene la razón sobre el precio de Solana en octubre?