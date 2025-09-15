Estas son las próximas altcoins en dispararse tras el último repunte de Bitcoin

El mercado de altcoins se recupera con Solana, PEPE y Maxi Doge entre los favoritos de traders y analistas

Última actualización: Septiembre 15, 2025

Hechos clave: El mercado de altcoins ha retomado un fuerte impulso tras el repunte de Bitcoin.

Los inversores rotan capital desde BTC hacia las próximas altcoins de mayor potencial de rendimiento.

Solana continúa entre las favoritas y alcanza un nuevo máximo histórico.

Memecoins como PEPE y Maxi Doge muestran un repunte significativo en atención y demanda

Las próximas altcoins están ganando protagonismo en esta nueva temporada del mercado cripto, marcando un regreso muy esperado desde finales de 2024.

Aunque las criptomonedas meme aún no han alcanzado los niveles de euforia de la última altcoin season, su presencia sigue siendo relevante, y el mercado de altcoins ha recuperado una capitalización que refleja confianza y potencial.

Este repunte refuerza la narrativa de que el mercado está en plena aceleración y que tanto altcoins consolidadas como memecoins, pueden beneficiarse del flujo de capital y el entusiasmo de la comunidad.

Con oportunidades tanto en tokens de utilidad como en memecoins. Solana consolida su liderazgo, mientras PEPE y Maxi Doge reflejan el renacer del interés por las memecoins.

Aquellos que buscan las próximas altcoins con potencial de rentabilidad deberían considerar estas señales y seguir de cerca la rotación de capital que mantiene activo el mercado.

Solana: nuevos máximos históricos

El precio de Solana (SOL) se encuentra actualmente en $235.69, con una market cap de $138.75B, manteniéndose entre las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado.

Solana (SOL) 24h 7d 1y

Técnicamente, SOL enfrenta una resistencia clave entre los 197 y 200 euros. Superar este nivel podría abrir camino hacia los 215–230 euros, mientras que un retroceso podría llevar el precio a los 180–172 euros.

El reciente upgrade de la red Alpenglow refuerza su narrativa como alternativa rápida y escalable a Ethereum, consolidando su posición entre las criptomonedas más rentables.

PEPE: la memecoin clásica vuelve a brillar

El precio de PEPE cotiza actualmente en $0.000010 y sostiene una capitalización de mercado de $4.55B.

Pepe (PEPE) 24h 7d 1y

El token de la rana favorita de muchos vio un repunte reciente debido a la acumulación de ballenas, disminución de tokens en exchanges y fuerte actividad comunitaria.

Desde el punto de vista técnico, PEPE ha roto un canal descendente y formado un doble suelo, lo que sugiere un cambio de tendencia. Mantener su soporte podría llevar el precio a nuevos máximos, consolidándose como una de las próximas altcoins con mayor proyección.

Maxi Doge: la memecoin revelación

Maxi Doge (MAXI) ha surgido como una de las próximas altcoins más prometedoras.

El día del lanzamiento de su preventa, Maxi Doge (MAXI) ha superado los 100.000 euros en minutos, con compras individuales entre 9.000 y 17.000 euros y una recaudación actual que supera ya los 2 millones.

Se trata de un token meme ERC-20 con una narrativa irreverente y maximalista. Su tokenómica sencilla, marketing viral y una estética de gimnasio con bebidas energéticas, ha captado la atención tanto de traders medianos como de ballenas.

Con un precio actual de $0.0002575, aprender cómo comprar Maxi Doge podría ser una buena idea para los que buscan combinar el atractivo de los memes con potencial de rentabilidad.

Esto resulta bastante atractivo en un periodo donde las próximas altcoins podrían ofrecer rendimientos significativos, mientras las memecoins recuperan protagonismo, reflejan la diversidad y el dinamismo del mercado actual.