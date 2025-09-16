El FOMO en torno a los ETF de criptomonedas impulsa la demanda: ¿SNORT es la próxima x100?

La expectativa por la aprobación de nuevos ETF de criptomonedas mantiene en alza la demanda de Solana y da visibilidad a proyectos emergentes como SNORT.

El próximo ETF que se espera es el de Solana (SOL), las expectativas alrededor de la decisión por parte de SEC han despertado el FOMO de los inversores y el interés por las criptomonedas.

Hechos clave: Solana tuvo un crecimiento del 16% en una semana.

Las expectativas por nuevos ETF de criptomoneda ha incrementado el interés en el mercado.

Aún se espera la decisión definitiva de la SEC.

Galaxy Digital activa su posición para adoptar Solana comprando activamente tokens.

Snorter Token es la nueva criptomoneda que se beneficiaría del éxito de SOL.

Solana ha tenido una remuneración positiva que aumentó un 16% para el domingo 14 de septiembre, cuando alcanzó los 250 dólares, dejando atrás al Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) que vieron incremento solo del 3,8% y 7%, respectivamente.

Aprobación de nuevos ETF de criptomonedas mantiene atentos a los inversores

La Comisión de Bolsa y Valores en EE. UU. pospuso hasta octubre la decisión de aprobar o no las solicitudes para más ETF de criptomonedas, Solana el primero de ellos. También han sonado las peticiones para Ripple (XRP) y Dogecoin (DOGE) como próximas incursiones a los fondos cotizados en bolsa.

Esto ha hecho que la adopción institucional esté aumentando alrededor de Solana, así como lo ha hecho con Bitcoin y Ethereum.

La empresa de servicios financieros Galaxy Digital, por ejemplo, ya ha invertido millones de dólares en SOL según seguimientos on-chain, haciendo oficial su iniciativa de tesorería utilizando Solana.

Galaxy Digital bought another 1.2M $SOL($306M) in the past 24 hours. Their total buys over the past 5 days have now reached ~6.5M $SOL($1.55B).https://t.co/f4FXOfK0vJ pic.twitter.com/NQ9da23mzm — Lookonchain (@lookonchain) September 15, 2025

Gracias a la creciente adopción, la actividad en la red ha aumentado alrededor de varias stablecoins y los desarrolladores continúan aumentando el TVL en Solana, según Helius, empresa desarrolladora en el ecosistema de SOL. “El TVL de DeFi de Solana ronda los 8-9 mil millones de dólares, solo superado por Ethereum, con un crecimiento intertrimestral del 18%”, demostrando así el valor real del ecosistema cripto.

La próxima criptomoneda x100 en Solana: SNORT

Los movimientos en Solana han dado pie no solo a que entren cada vez más solicitudes para ETF de criptomonedas sino a que los nuevos proyectos basados en SOL tengan más visibilidad, ahora qué es Snorter Token (SNORT) es una pregunta que se hace más seguido por inversores de preventa.

Este proyecto está basado principalmente en Solana, pero también se despliega hacia Ethereum y BNB chain. Se trata de un bot que busca las mejores oportunidades para operar; tarifas bajas, copy trading y posibilidad de abrir una DAO cuando se lance oficialmente, todo desde Telegram.

Participar en nuevos proyectos de Solana, como comprar Snorter Token, es una posibilidad de tener exposición al mercado sin necesidad de invertir grandes cantidades gracias a que las preventas se consiguen por fracciones de dólar.

La preventa ya ha recaudado más de $3,955,468.05, con un precio introductorio por debajo de los $0.1045.