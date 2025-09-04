La Fed organizará una conferencia sobre activos tokenizados, DeFi e IA el próximo 21 de octubre

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), organizará el 21 de octubre una conferencia dedicada a la innovación en pagos, que abordará tres temas prioritarios relacionados con las criptomonedas

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 4, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La Fed anuncia una conferencia sobre monedas estables, tokenización e inteligencia artificial.

La conferencia, centrada en los pagos digitales, tendrá lugar el próximo 21 de octubre.

El anuncio señala un cambio regulatorio bajo la administración Trump.

El evento se transmitirá en vivo en el sitio web oficial de la Fed.

El acto programado para octubre, demuestra que el banco central de EE. UU. ya no se mantiene al margen de DeFi.

Recientemente, la Fed ha anunciado que organizará una conferencia sobre innovación en pagos para el 21 de octubre. La agenda contará con un panel en el cual se analizarán las stablecoins, los activos tokenizados y la inteligencia artificial para pagos y DeFi.

La Fed busca atraer ideas sobre cómo mejorar la seguridad y la eficiencia de los pagos

La conferencia organizada por la Fed, tiene el foco puesto en las tecnologías emergentes en los sistemas de pago de EE. UU., dentro de lo cual entran las nuevas criptomonedas.

El evento será transmitido en vivo. El objetivo buscado con ello, es abrir la discusión a una audiencia más amplia en lugar de limitarla a los reguladores e instituciones bancarias.

The Federal Reserve just announced it will host a Payments Innovation Conference on October 21.

Topics on the agenda? DeFi, stablecoins, AI in payments, and the tokenization of financial products. When the Fed dedicates a full day to these themes, it tells you something:… pic.twitter.com/odgSuwPyDL — Tharwa (@TharwaUAE) September 3, 2025

El anuncio de la conferencia de octubre de la Fed sigue a una declaración conjunta de la SEC y la CFTC del lunes que buscaba aclarar cómo los intercambios registrados pueden incluir ciertos productos criptográficos al contado, incluidas las operaciones minoristas apalancadas, bajo sus iniciativas Project Crypto y Crypto Sprint.

La agenda de la conferencia incluirá paneles sobre cómo las criptomonedas estables respaldadas por dólares pueden mejorar la eficiencia de los pagos diarios. Los debates también examinarán cómo estos tokens podrían impulsar la demanda de activos seguros como los bonos del Tesoro estadounidense, ya que se requieren garantías de alta calidad para respaldar su emisión.

Un ejemplo de sistema de métodos pagos y seguros se puede experimentar a traves de Best Wallet, una de las mejores billeteras Web3 del mercado. Utilizando medidas de seguridad de nivel militar, facilita a sus usuarios todo tipo de operaciones sin riesgos añadidos.

Paralelamente, el evento abordará la tokenización de instrumentos como bonos y bienes raíces, lo que facilitará la circulación digital de productos de inversión tradicionales con mayor liquidez y trazabilidad.

El papel de la IA en los pagos también será analizado en la conferencia

Otro enfoque clave será la inteligencia artificial en los sistemas de pago. De hecho, cada vez son más las criptomonedas de IA, y es una tecnología que está en la vanguardia en muchos aspectos, incluidos obviamente los financieros.

La Fed presentará casos de uso que abarcan desde la detección de fraudes hasta la automatización de transferencias internacionales. El objetivo es evaluar cómo estas herramientas pueden reducir costos y tiempos de procesamiento sin comprometer la estabilidad financiera.

Christopher Waller, explicó que la innovación en los pagos surge de la necesidad de que consumidores y empresas accedan a métodos más rápidos y seguros.

Enfatizó que la conferencia busca identificar oportunidades y evaluar los riesgos de la integración de nuevas tecnologías.

El evento demuestra que el banco central estadounidense ya no se mantiene al margen de DeFi y está comenzando a explorar activamente su integración en la infraestructura bancaria tradicional.