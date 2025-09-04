BitMine compra 65 millones en ETH, mientras sus acciones suben un 5,58%
Hechos clave:
- BitMine se convierte en el mayor accionista corporativo de Ethereum.
- La empresa ha ampliado sus tenencias de Ethereum al comprar 65 millones de dólares adicionales en ETH.
- Esta adquisición marca la primera compra de la empresa del activo este mes.
- Tras una transición significativa de la minería de BTC a la acumulación de Ethereum, en tan solo seis semanas se convierte en el mayor titular de Ether del mundo.
- Los analistas ven que Ethereum evolucionará hacia una capa central financiera y de infraestructura, que BitMine quiere aprovechar.
Bitmine Immersion Technologies, Inc. vió aumentar sus acciones un 5,58% en las operaciones intradía, tras una transición significativa de la compañía de la minería de Bitcoin a la acumulación de Ethereum.
Esto fué resultado de la última compra de 65 millones en ETH, con la cual BitMine pone de manifiesto la rapidez con la que las tenencias de Ethereum se están convirtiendo en un elemento central de las estrategias de tesorería corporativa.
BitMine expande sus tenencias de Ethereum en medio de las actuales dinámicas del mercado
Reconocida como el mayor titular corporativo de Ether, BitMine ha ampliado sus tenencias de Ethereum al comprar 65 millones adicionales en ETH.
Esta adquisición es la primera de la empresa de Ether este mes. Las transacciones se realizaron a través de Galaxy Digital, según informó una reconocida plataforma de análisis blockchain.
Este movimiento estratégico de BitMine ocurre en un momento en que las reservas de Ether, una de las mejores criptomonedas para invertir en intercambios centralizados, han alcanzado un mínimo de tres años, con una reducción del 38% en el suministro desde 2022.
Esta disminución se atribuye a adquisiciones de tesorerías corporativas y a la influencia de los fondos cotizados en bolsa que absorben el suministro disponible.
Un representante de BitMine confirmó que la empresa no empleó apalancamiento para esta compra, enfatizando que todas las adquisiciones de ETH se realizaron con efectivo. Así, BitMine ahora posee más del 1.5% del suministro circulante de Ethereum.
Crecimiento de la estrategia de tesorería de Ethereum
Aunque continuamente están surgiendo nuevas criptomonedas con potencial de futuro, está claro que la inversión en ETH es una de las favoritas entre los inversores institucionales.
BitMine comenzó a acumular su tesorería de Ethereum a mediados de 2025. De hecho, en cuestión de meses, ha asegurado más del 1,5% del suministro circulante total de Ethereum.
Además, a mayores posee 192 Bitcoin y más de 600 millones de dólares en efectivo, pero estas posiciones se ven eclipsadas por la apuesta por Ethereum.
En comparación con estrategias anteriores centradas en Bitcoin de empresas como MicroStrategy, esta acumulación parece bastante agresiva.
Según Tom Lee, presidente de BitMine, el objetivo es alcanzar el 5% del suministro total de Ethereum, o aproximadamente 6 millones de ETH.
En opinión de Lee, Ethereum podría convertirse en la plataforma de liquidación subyacente para Wall Street e incluso para sistemas basados en IA. Sobre esta base, prevé rangos de precios potenciales de entre 12.000 – 22.000 dólares, e incluso más dependiendo del mercado.
