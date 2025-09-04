BitMine compra 65 millones en ETH, mientras sus acciones suben un 5,58%

BitMine lidera las tenencias corporativas de Ethereum con 1,87 millones de ETH, con el objetivo de alcanzar el 5%. La disminución de la oferta y las recompensas por staking están transformando el rol de ETH

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 4, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: BitMine se convierte en el mayor accionista corporativo de Ethereum.

La empresa ha ampliado sus tenencias de Ethereum al comprar 65 millones de dólares adicionales en ETH.

Esta adquisición marca la primera compra de la empresa del activo este mes.

Tras una transición significativa de la minería de BTC a la acumulación de Ethereum, en tan solo seis semanas se convierte en el mayor titular de Ether del mundo.

Los analistas ven que Ethereum evolucionará hacia una capa central financiera y de infraestructura, que BitMine quiere aprovechar.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. vió aumentar sus acciones un 5,58% en las operaciones intradía, tras una transición significativa de la compañía de la minería de Bitcoin a la acumulación de Ethereum.

Esto fué resultado de la última compra de 65 millones en ETH, con la cual BitMine pone de manifiesto la rapidez con la que las tenencias de Ethereum se están convirtiendo en un elemento central de las estrategias de tesorería corporativa.

BitMine expande sus tenencias de Ethereum en medio de las actuales dinámicas del mercado

Reconocida como el mayor titular corporativo de Ether, BitMine ha ampliado sus tenencias de Ethereum al comprar 65 millones adicionales en ETH.

Esta adquisición es la primera de la empresa de Ether este mes. Las transacciones se realizaron a través de Galaxy Digital, según informó una reconocida plataforma de análisis blockchain.

Las acciones de BitMine subieron considerablemente después de la última adquisición de ETH. Fuente: MarketWatch

Este movimiento estratégico de BitMine ocurre en un momento en que las reservas de Ether, una de las mejores criptomonedas para invertir en intercambios centralizados, han alcanzado un mínimo de tres años, con una reducción del 38% en el suministro desde 2022.

Esta disminución se atribuye a adquisiciones de tesorerías corporativas y a la influencia de los fondos cotizados en bolsa que absorben el suministro disponible.

Un representante de BitMine confirmó que la empresa no empleó apalancamiento para esta compra, enfatizando que todas las adquisiciones de ETH se realizaron con efectivo. Así, BitMine ahora posee más del 1.5% del suministro circulante de Ethereum.

Crecimiento de la estrategia de tesorería de Ethereum

Aunque continuamente están surgiendo nuevas criptomonedas con potencial de futuro, está claro que la inversión en ETH es una de las favoritas entre los inversores institucionales.

BitMine comenzó a acumular su tesorería de Ethereum a mediados de 2025. De hecho, en cuestión de meses, ha asegurado más del 1,5% del suministro circulante total de Ethereum.

Además, a mayores posee 192 Bitcoin y más de 600 millones de dólares en efectivo, pero estas posiciones se ven eclipsadas por la apuesta por Ethereum.

24h 7d 30d 1y All time

En comparación con estrategias anteriores centradas en Bitcoin de empresas como MicroStrategy, esta acumulación parece bastante agresiva.

Según Tom Lee, presidente de BitMine, el objetivo es alcanzar el 5% del suministro total de Ethereum, o aproximadamente 6 millones de ETH.

En opinión de Lee, Ethereum podría convertirse en la plataforma de liquidación subyacente para Wall Street e incluso para sistemas basados ​​en IA. Sobre esta base, prevé rangos de precios potenciales de entre 12.000 – 22.000 dólares, e incluso más dependiendo del mercado.