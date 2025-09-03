Ripple Custody podría convertirse en referente para bancos que buscan la tokenización de activos

Ripple Custody busca atraer a la banca con custodia institucional y seguridad de alto nivel, en un mercado de tokenización que apunta a 16 billones de dólares.

Hechos clave: Ripple Custody apunta a un mercado potencial millonario en activos tokenizados.

Su propuesta está orientada a bancos y entidades financieras, no a usuarios minoristas.

Ofrece seguridad de grado institucional para custodiar activos digitales.

Ripple ya tiene experiencia trabajando con instituciones en pagos globales.

La tokenización bancaria se perfila como una de las grandes tendencias de la próxima década.

Ripple Custody aparece en un momento en el que la tokenización de activos dejó de ser un tema de nicho para convertirse en parte de la agenda de los grandes bancos.

La expectativa no es menor: distintos reportes estiman que este mercado podría mover alrededor de 16.000.000.000.000 de dólares en la próxima década.

Ante cifras de esa magnitud, es lógico que instituciones financieras busquen soluciones que combinen innovación y seguridad. La apuesta de Ripple apunta justamente a cubrir esa necesidad con una infraestructura de custodia digital diseñada para el entorno institucional.

La banca quiere entrar, pero con garantías

Lo cierto es que los bancos llevan tiempo coqueteando con la blockchain. Muchos han hecho pruebas piloto, otros han lanzado consorcios discretos, pero el freno siempre fue el mismo: la seguridad y la integración con los sistemas ya existentes. Nadie quiere arriesgar la confianza de sus clientes por subirse a una ola demasiado pronto.

Aquí es donde Ripple Custody busca marcar la diferencia. Su propuesta no apunta al usuario minorista, sino al nivel institucional, con estándares de custodia comparables a los que los bancos ya aplican en bonos, acciones o divisas. Si logran transmitir esa confianza, tendrán un hueco asegurado.

En paralelo, vemos cómo otros segmentos del mercado digital siguen captando la atención del público. Desde el boom de las mejores memecoins hasta la aparición constante de nuevas criptomonedas, queda claro que la innovación no se detiene. La diferencia está en que los bancos no pueden apostar a la especulación, sino a modelos que les ofrezcan estabilidad a largo plazo.

Ripple Custody: ¿qué aporta realmente?

Más allá del nombre llamativo, lo interesante de Ripple Custody es la experiencia que la empresa ya tiene trabajando con instituciones financieras en pagos transfronterizos. Eso le da credibilidad. A diferencia de startups recién llegadas, Ripple ya conoce cómo se mueve el dinero en el mundo real y qué exigen los reguladores.

Otra pieza clave es la seguridad de grado institucional. En pocas palabras, la idea es que un banco pueda custodiar activos digitales con la misma confianza con la que custodia reservas en dólares o euros. Y en un entorno donde cada semana aparecen noticias de hackeos o pérdidas millonarias, esa promesa puede marcar la diferencia.

Mientras tanto, Ripple sigue estando en el radar del mercado por otras razones. La predicción de precio de Ripple ha sido tema recurrente en la prensa especializada, lo que demuestra que la compañía no solo genera titulares por sus productos, sino también por la evolución de su token.

La suma de ambos frentes – soluciones institucionales y especulación de mercado – mantiene a Ripple en el centro de la conversación.

¿Estamos frente a la próxima gran jugada bancaria?

La tokenización no es ciencia ficción. Ya hay pilotos en bonos del Tesoro, en activos inmobiliarios e incluso en materias primas. Lo que falta es un marco sólido para que los bancos entren a gran escala. Y ahí Ripple Custody podría convertirse en un actor decisivo.

La gran incógnita es si los reguladores avanzarán al mismo ritmo que la tecnología. Sabemos que la innovación en finanzas suele chocar con normativas que se escribieron para otro siglo. Pero si esa brecha comienza a cerrarse, no sería extraño que, en unos años, los balances de los bancos incluyan activos tokenizados custodiados por plataformas como la de Ripple.

En definitiva, el movimiento de Ripple no garantiza el futuro de la tokenización, pero sí deja en claro que la competencia por liderar ese espacio ya empezó. Y, nos guste o no, las entidades financieras tendrán que decidir más temprano que tarde de qué lado quieren estar.