Las acciones de Bitcoin en EE. UU. se duplican y suman 1.500 millones a su patrimonio

Las acciones de Bitcoin de "American Bitcoin", cofundada por Eric Trump y respaldada por Donald Trump Jr, subieron hasta un 110% en las primeras operaciones antes de retroceder
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Tania Fernández
Tania Fernández
Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Las acciones de Bitcoin en EE. UU. se duplican y suman 1.500 millones a su patrimonio
La familia Trump expande su influencia en las criptomonedas a través del token WLFI de World Liberty Financial y American Bitcoin cotizado en Nasdaq

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Las acciones de Bitcoin vinculadas a “American Bitcoin” subieron hasta duplicar su precio.
  • La empresa minera cofundada por Eric Trump y respaldada por Donald Trump Jr., subió en su debut en el mercado de valores el miércoles.
  • American Bitcoin incrementó su riqueza en papel en más de 1,5 mil millones de dólares.
  • Las políticas pro-criptomonedas bajo la administración actual en EE. UU., permiten un entorno regulatorio favorable.
  • El fuerte debut de American Bitcoin se suma a la creciente exposición de la familia en la industria de activos digitales.

American Bitcoin ha iniciado una oferta pública de acciones de Bitcoin controladas por bancos de inversión como Cantor Fitzgerald y Mizuho Securities. Los recursos financieros se orientarán a adquirir más BTC y a actualizar la tecnología minera.

A pesar de que los proyectos de criptomonedas relacionados con la familia Trump han recibido críticas de legisladores demócratas y expertos en ética, los inversores se apresuraron a comprar acciones de Bitcoin en su primer día.

Las acciones de Bitcoin suben tras el debut de American Bitcoin

La empresa minera de Bitcoin gestionada a través de dos de los hijos del presidente Donal Trump, subió en su debut en el mercado de valores el miércoles pasado. Con ello, incrementó su patrimonio en más de 1,5 mil millones de dólares.

Las acciones de Bitcoin de “American Bitcoin” (cofundada por Eric Trump y respaldada por Donald Trump Jr), subieron hasta un 110% en las primeras operaciones antes de retroceder.

Las acciones cerraron con un alza del 14% tras su fusión con Gryphon Digital Mining , que cotiza en Nasdaq. Esta unión de dió a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 7.700 millones de dólares.

Eric Trump, describió a “American Bitcoin” como un intento de crear “la mayor compañía de Bitcoin del planeta”. Según el hijo de Donald Trump, la empresa minará y mantendrá la criptomoneda.

La empresa minera de Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, opera aproximadamente 6.000 computadoras importadas de China, equipos que ahora están sujetos a aranceles de importación según las políticas comerciales de su padre.

Posicionamiento estratégico: World Liberty Financial y el token WLFI

World Liberty Financial (WLF), cofundada por Donald Trump y sus hijos, representa la incursión más ambiciosa de la familia en las finanzas descentralizadas.

Una de las nuevas criptomonedas y token nativo de la plataforma, WLFI, debutó en las plataformas de intercambio público a principios de año, generando una ganancia de 5.000 millones de dólares en papel para los Trump (gracias a su rápido ascenso al top 30 de criptomonedas por capitalización de mercado).

Ahora, la inclusión de American Bitcoin en la bolsa ha sido aclamada como un puente entre TradFi y DeFi, aunque los escépticos cuestionan su capacidad para competir con las empresas mineras establecidas.

