ETH encuentra soporte, XRP rompe el patrón alcista mientras BTC se mantiene estable

ETH encuentra soporte, mientras que XRP confirma una ruptura por encima de un patrón de cuña descendente y BTC se mantiene estable por debajo de la resistencia en 116.000 dólares

Hechos clave: ETH ha pasado de un estado de resistencia a soporte. Ha experimentado una ruptura alcista y una nueva prueba en el gráfico de 4 horas.

XRP se encuentra con un renovado impulso alcista, después de una ruptura por encima de un patrón de cuña descendente.

BTC se mantiene estable. Debería recuperar el nivel de 117.000 para que el mercado de la criptomoneda se impulse de nuevo.

Las tres criptomonedas muestran su resiliencia dentro del mercado cripto.

Muchos opinan que estamos a las puertas de una nueva etapa alcista para las tres.

ETH, XRP y BTC rondan niveles clave tras recuperarse levemente desde la semana pasada. El precio de ETH, una de las mejores altcoins del mercado, superó el viernes el límite superior de consolidación por encima de 4.488.

Por otro lado, el precio de XRP rompió el patrón de cuña descendente el jueves pasado. La ruptura de este patrón favorece a los alcistas. Mientras tanto, BTC continúa su segunda semana consecutiva de recuperación, aunque encuentra resistencia en los 116.000 dólares.

ETH podría apuntar a un nuevo ATH

A pesar de que el precio de ETH superó el límite superior de consolidación en 4.488 el viernes pasado, no logró mantener su impulso alcista en los dos días siguientes.

Al momento de escribir esta noticia, ETH cotiza a 4.527,22 dólares. Si ETH encuentra soporte alrededor del límite de consolidación superior, podría extender el repunte hacia su último ATH.

El RSI en el gráfico diario marca 59, lo que indica que el impulso alcista está cobrando fuerza. Por otro lado, el MACD mostró un cruce alcista el viernes, lo que proporcionó una señal de compra y reforzó aún más la tesis alcista.

$ETH From resistance to support. A textbook breakout and retest on the 4h chart. 6000 is the next target if this level holds. pic.twitter.com/ttdVXifWQL — FOUR | Crypto Spaces (@X_Four_iv) September 15, 2025

Algunos analistas opinan que si este nivel se mantiene, 6.000 es el próximo objetivo.

XRP rompe por encima del patrón de cuña descendente, y sigue una tendencia similar a la de ETH

XRP, una de las mejores criptomonedas para invertir, rompió el patrón de cuña descendente el jueves pasado. Este hecho favorece las predicciones alcistas.

El precio de XRP subió en los dos días siguientes, sin embargo volvió a bajar ligeramente el domingo. Actualmente, la altcoin ronda los 2,90 dólares.

Muchos opinan que cuando XRP empieza a moverse, su crecimiento suele ser bastante potente. Si la criptomoneda continúa su impulso ascendente, podría extender el repunte hacia su resistencia diaria en 3,40 dólares.

🚨: Jake Claver on Paul Barron Show When XRP gets moving, it tends to be VERY aggressive… Southeast Asia LOVES $XRP!

With ETFs likely coming, a $10–$13 XRP is reasonable… maybe even $20–$25 by year-end! 🤯🤯 pic.twitter.com/n0dMKglDCc — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 14, 2025

Al igual que ETH, el RSI de XRP se sitúa por encima del nivel neutral de 50 (indicando impulso alcista).

El MACD muestra un cruce alcista, lo que indica un impulso alcista sostenido y una tendencia alcista futura.

BTC podría extender su repunte hasta los 120.000 dólares

El precio de Bitcoin continúa su segunda semana consecutiva de recuperación. Sin embargo, encontró resistencia cerca del nivel diario de 116.000 y bajó ligeramente.

Al momento de escribir este artículo el precio de la criptomoneda insignia ronda los 115.000. Sin embargo, la criptomoneda podría extender el repunte hacia 120.000.

El RSI en el gráfico diario marca 56, lo que indica que el impulso alcista está cobrando fuerza. El MACD mostró un cruce alcista hace nueve días, que se mantiene vigente. Esto indica un impulso alcista sostenido y una tendencia alcista futura.

$BTC $117,000 is the next level for us to reclaim and get above to really leg up, but i cautious of Wednesday rate decision. WE could expect that dip then pump. Again keep an eye on $117,000 pic.twitter.com/LfL1uwRI7J — Crypto Monkey (@LaCryptoMonkey) September 15, 2025

Algunos analistas opinan que los 117.000 es el siguiente nivel a superar. Sin embargo, hay que ser cautelosos con la decisión sobre las tasas del miércoles.