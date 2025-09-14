El experto en IA Claude predice el precio de ETH para finales de 2025
La IA Claude de la startup de investigación y desarrollo tecnológico, Anthropic, se ha destacado en sus proyecciones críticas a algunas criptomonedas, Ethereum (ETH) entre ellas.
Hechos clave:
- La IA de Anthropic, Claude, ha destacado por tener un toque más conservador que sus competencias cercanas.
- Su modelo de IA pretende destacar conectando con los usuarios gracias a su ‘comprensión’ de las emociones y tonos de la conversación.
- Su enfoque para la proyección del precio de ETH se centra en un tono educativo y toma varias fuentes para sacar sus conclusiones.
- Indica que las predicciones podrían estar muy “infladas” debido a la incertidumbre y volatilidad natural del mercado.
- El enfoque ‘realista’ de Claude IA se va por una proyección conservadora para el precio de Ethereum, que hoy cotiza a $4,657.65.
La IA de Anthropic se ha destacado por su enfoque crítico y responsable al uso de Claude. Lanzada por extrabajadores de OpenAI, la startup pretende ser una de las principales competencias de ChatGPT.
Con un enfoque educativo, Claude AI recopila datos históricos, fuentes y factores técnicos sobre Ethereum que le permiten proyectar el comportamiento para finales del 2025.
¿Qué esperan los analistas de Ethereum?
Con Ethereum se repite el patrón visto en Bitcoin (BTC) o Solana, cautela. El precio ha estado creando nuevos soportes este mes de septiembre, negándose, hasta ahora, a bajar de 4.000 dólares y las predicciones en general indican tendencia hacia los 6.000 dólares para el próximo repunte.
Claro está, si todos factores fundamentales son positivos. Hasta ahora Claude IA recoge que la adopción institucional está en crecimiento y la red continúa abarcando la mayor parte de protocolos DeFi.
Algunos actores del mercado son optimistas con el futuro de Ethereum, Vikram Subburaj, CEO de la plataforma de trading Giottus, indicó que “la fortaleza estructural de Ethereum va más allá de la acción del precio”.
La adopción que ha tenido Ethereum lo ha llevado a dejar de ser un activo meramente especulativo, como comienzan las nuevas criptomonedas, a tener impacto en más mercados.
Claude IA: las proyecciones de Ethereum podrían estar infladas
El análisis de la IA concluye que las proyecciones hacia los 6.000 dólares podrían ser en exceso optimistas. Aunque no descarta los factores positivos que envuelven a Ethereum, sí encuentra que las brechas entre las proyecciones conservadoras y otras alcistas distan mucho unas de otras.
Claude explica que “los fundamentos son sólidos, pero el mercado cripto sigue siendo especulativo y las perspectivas actuales parecen demasiado eufóricas”. Refiriéndose proyecciones que van desde los 4.800 a los 8.200 para fin del 2025, lo que puede indicar mucha incertidumbre.
Concluye que de acuerdo con el análisis y los factores fundamentales y técnicos encontrados, el rango para una predicción de precio de Ethereum más realista está entre los 4.000 y 5.500 dólares.
