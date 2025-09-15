Memecore prepara su festival HALLO MEME, dedicado a promover la cultura meme

El equipo de MemeCore, presentará HALLOMEME en el Lotte World de Seúl el 23 de septiembre. La expectación ya es enorme para este evento comunitario

Hechos clave: MemeCore, ya está preparando su gran festival: HALLO MEME.

El evento tendrá lugar en el Lotte World de Seúl el 23 de septiembre.

El evento es exclusivo para titulares del token nativo de MemeCore: M.

Todos los solicitantes deben registrarse en Luma y ser aprobados por la blockchain.

Incluso con la aprobación, la entrada no está garantizada debido a los límites de capacidad del lugar.

MemeCore muestra su afán innovador a través de su próximo evento: HALLO MEME. El diseño del, el acceso exclusivo, los artistas seleccionados y la inmersión cultural muestran cómo los eventos criptográficos impulsan la narrativa meme.

Programado para el 23 de septiembre, el evento de MemeCore representa un paso significativo para este intercambio, ya que acorta la distancia entre la propiedad cripto y las experiencias tangibles y emocionantes.

¿En qué consiste el festival HALLO MEME de MemeCore?

El próximo festival HALLOMEME no es una simple reunión entre fans. Busca fusionar la cultura de las memecoins, participación comunitaria y entretenimiento sin igual.

El evento está programado para el 23 de septiembre, y MemeCore aprovechará su presencia en el Lotte World de Seúl, para hacer su debut ese día a las 14:00 a 20:00 UTC.

Un parque de atracciones entero transformado en un centro donde la vibrante energía de los memes se fusionan con el espíritu competitivo de los esports y el atractivo de la propiedad intelectual para los fans.

Hey @MemeCore_ORG fam! Big news, the team is set to host HALLO MEME at Seoul’s Lotte World on Sept 23rd — full park rented, with massive anticipation building already. A community event, scheduled on September 23rd,

full of energy and culture, setting the tone for what’s… pic.twitter.com/xE3iHnOds2 — Onur 🍌🦍 (@0xc06) September 14, 2025

Sin embargo, el acceso a esta celebración exclusiva está reservado para los titulares del token M nativo de MemeCore, una de las nuevas criptomonedas que han salido este año.

Los asistentes podrán explorar el Lotte World y disfrutar de sus emocionantes atracciones. También tendrán la posibilidad de establecer contactos con otros titulares de tokens M y componentes del equipo de MemeCore, en medio de un ambiente de festival que promueve la cultura meme.

El Festival HALLOMEME es importante para la cultura de las memecoins

Los organizadores del festival, han alcanzado un gran hito para el ecosistema general de las mejores memecoins. De hecho, con este evento se busca la construcción de una comunidad tangible, más allá de la interacción digital.

MemeCore combina en el evento, elementos de entretenimiento en un parque de atracciones, e-sports y cultura meme. La blockchain busca establecer un nuevo estándar para la forma en que los proyectos cripto conectan con su base de usuarios.

Así, busca un enfoque innovador al combinar tecnología y entretenimiento, al mismo tiempo que proporciona una plataforma en el mundo real, para que los titulares de M generen una red de colaboración dentro de la propia comunidad.

Sin embargo, y como ya hemos mencionado, solo los titulares del token nativo de MemeCore pueden participar. Y aún así, la entrada no está garantizada debido a los límites de capacidad del lugar.

SATO keeps dropping hints about something massive, and the Seoul Hallomeme party is just the cherry on top. @MemeCore_ORG isn’t following trends, it’s leading them. $M is one of those tokens where the energy just feels different. pic.twitter.com/fQ4NdcAI7f — Rubby Hash (@HashRubby) September 11, 2025

Para disfrutar al máximo de todas las emocionantes actividades del festival MemeCore HALLOMEME, los asistentes necesitarán una herramienta digital esencial: la MeCo Wallet.

Esta billetera exclusiva, será crucial para participar en el evento de sellos, una función diseñada para añadir un toque interactivo dentro de la experiencia del festival.