El Salvador forja nuevas asociaciones internacionales – Bolivia y la banca de inversión privada

Bolivia aumenta su adopción de criptomonedas y stablecoins, algunas universidades pagan en Bitcoin y las billeteras digitales se suman al mercado del país andino.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador y el Banco Central de Bolivia (BCB) firmaron un acuerdo para la adopción de las criptomonedas en el país.

Hechos clave: Bolivia atravesó una crisis monetaria y conseguir dólares era tarea difícil.

El Banco Central firmo un acuerdo de colaboración con la CDAN de El Salvador.

Este acuerdo promueve el intercambio de saberes en temas de normas, tecnología blockchain y supervisión.

La economía de Bolivia se ha visto impactada debido a los activos digitales, desde el 2024 las operaciones han aumentado en un 630%.

El Salvador promueve la banca privada de inversión cripto expidiendo licencia para operar en Bitcoin.

En medio de una crisis monetaria en Bolivia, en la que adquirir dólares es difícil, se han debido buscar alternativas para promover el comercio internacional y la confianza de los consumidores.

El Banco Central ha buscado ayuda en El Salvador, país que lleva avanzada la adopción del Bitcoin (BTC).

Bolivia da pasos agigantados en la adopción cripto

El país andino levantó la prohibición a las criptomonedas a mediados del 2024, sin embargo, ahora quiere ir más allá y aliarse con El Salvador para compartir experiencia en cuanto a regulaciones, blockchain y cómo supervisar un mercado tan volátil.

El comunicado expedido por el BCB el 30 de julio destaca que Bolivia podrá usar los saberes del país centroamericano, para entre otras cosas, “elaboración de normativa de esta temática, como una forma de promoverla a través del desarrollo de ecosistemas seguros y regulados, para convertirla en un atractivo para la inversión”.

Y confirma a las criptomonedas como “una alternativa viable y confiable a las divisas tradicionales, especialmente para las familias y pequeños emprendedores”.

El avance desde la fecha del comunicado se ha visto reflejado en una adopción positiva hacia la nueva economía digital, ahora algunas universidades pagan a sus profesores con Bitcoin y la adopción de stablecoins ha aumentado, así como la proliferación de las mejores preventas de criptomonedas en el país.

Por otro lado, la adopción cripto ha promovido la llegada de nuevas billeteras digitales, que habilita a los consumidores para ingresar fácilmente al comercio internacional, como comprar Bitcoin con PayPal.

Bancos de inversión cripto llegan a El Salvador

Ahora El Salvador recibirá bancas privadas con financiamiento cripto, en los que ahora podrán ofrecer servicios a ‘clientes sofisticados’, como invertir en Bitcoin, gracias a la aprobación de la Ley de Banca de Inversión.

“La nueva Ley de Banca de Inversión permite a los bancos de inversión privados operar en moneda de curso legal y divisas para ‘Inversores Sofisticados’ y participar en criptoactivos como Bitcoin con una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD)”, indicó el presidente de la CNAD.

Con la licencia PSAD ahora los bancos podrán decidir si operar completamente en criptomonedas.