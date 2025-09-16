El ETF de XRP al contado será lanzado esta semana, con el objetivo de seguir los pasos de BTC y ETH

REX Osprey planea lanzar el primer ETF de XRP al contado en EE. UU. bajo el símbolo XRPR esta semana. Tendrá una mayor supervisión regulatoria que un ETF al contado tradicional.

Hechos clave: El ETF de XRP será lanzado durante la semana hábil actual.

Rex-Osprey aprovechó la estructura de la Ley ’40 para llevar este ETF al mercado.

El ETF, con el símbolo de XRPR, replicará la criptomoneda Ripple.

Este es un logro histórico para la comunidad de Ripple y sentaría las bases para más aprobaciones de ETF al contado.

El precio de XRP aún no ha alcanzado el entusiasmo generado por el lanzamiento del ETF.

El ETF de XRP está planeado que salga al mercado abierto a finales de esta semana, lo que marcaría el primer ETF de este tipo, según afirmó la compañía en una publicación de X ayer mismo.

El ETF, que cotizará bajo el símbolo XRPR, busca seguir los pasos de BTC y ETH. Su objetivo es obtener exposición al precio de XRP a través de diversas inversiones, incluidos acuerdos de swap y derivados.

El ETF Rex-Osprey de XRP es especial. ¿Cuál es el motivo?

XRPR será el primer ETF al contado de Rex Osprey en EE. UU., que replicará la criptomoneda Ripple. Este es un logro histórico para la comunidad, y sentaría las bases para nuevas aprobaciones de ETF al contado.

De hecho, y aunque XRP es una de las mejores criptomonedas para invertir, varios emisores importantes como Bitwise, Canary Capital, Grayscale, 21Shares y otros siguen a la espera. Pero, ¿cómo logró Rex-Osprey superar la aprobación de la SEC tan rápido?.

🚨NEW: The REX-Osprey XRPR ETF launches this week. To my understanding, it’s a spot product in a ’40 Act wrapper that holds real $XRP plus cash, Treasuries and some derivatives. Basically a spot ETF with extras, and is more regulated than traditional spot products. https://t.co/8ZkxfEnLSh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 15, 2025

Según la experta cripto: Eleanor Terret, el ETF de XRP (XRPR), funciona como un ETF al contado bajo la protección de la Ley ’40, que incluye XRP real junto con efectivo, bonos del Tesoro estadounidense y ciertos derivados. Además, este fondo asignará aproximadamente el 80% de sus tenencias a XRP.

Según Terret, la estructura especial de este ETF, le da características adicionales. Por lo tanto, en comparación con los productos tradicionales, el ETF XRPR conlleva una supervisión regulatoria más estricta.

La expectación es importante, pero todavía no ha tenido un impacto significativo en el precio de XRP

El precio de XRP aún no ha alcanzado el entusiasmo generado por el lanzamiento del ETF. A pesar del optimismo generado por el lanzamiento, las ballenas de XRP invirtieron la impresionante cantidad de 40 millones de criptomonedas en el mercado.

Ante los hechos, la predicción de precio de XRP es ahora mismo bastante difícil. El anuncio de REX-Osprey no ha tenido un impacto significativo en el activo subyacente.

El activo bajó desde un máximo alcanzado el sábado pasado de 3,19 dólares, cayendo por debajo de 3 dólares a lo largo de esta mañana. Sin embargo, sí podemos decir que en este momento la criptomoneda se está recuperando, aunque sea de forma lenta.

El mercado de criptomonedas en general se mantiene nervioso ante la reunión del FOMC del 17 de septiembre, a pesar de las fuertes expectativas de recortes de tasas de la Fed.