BTC $115,014.50 0.33%
ETH $4,436.82 -0.99%
SOL $232.41 -0.39%
PEPE $0.000010 1.20%
SHIB $0.000012 -0.45%
BNB $925.16 1.11%
DOGE $0.25 -1.09%
XRP $3.02 0.09%
Cryptonews Noticias de XRP

El ETF de XRP al contado será lanzado esta semana, con el objetivo de seguir los pasos de BTC y ETH

Altcoins Criptomonedas ETF Regulación XRP
REX Osprey planea lanzar el primer ETF de XRP al contado en EE. UU. bajo el símbolo XRPR esta semana. Tendrá una mayor supervisión regulatoria que un ETF al contado tradicional.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El ETF de XRP al contado será lanzado esta semana, con el objetivo de seguir los pasos de BTC y ETH
XRPR será el primer ETF al contado de Rex Osprey en EE. UU., que replicará la criptomoneda Ripple

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El ETF de XRP será lanzado durante la semana hábil actual.
  • Rex-Osprey aprovechó la estructura de la Ley ’40 para llevar este ETF al mercado.
  • El ETF, con el símbolo de XRPR, replicará la criptomoneda Ripple.
  • Este es un logro histórico para la comunidad de Ripple y sentaría las bases para más aprobaciones de ETF al contado.
  • El precio de XRP aún no ha alcanzado el entusiasmo generado por el lanzamiento del ETF.

El ETF de XRP está planeado que salga al mercado abierto a finales de esta semana, lo que marcaría el primer ETF de este tipo, según afirmó la compañía en una publicación de X ayer mismo.

El ETF, que cotizará bajo el símbolo XRPR, busca seguir los pasos de BTC y ETH. Su objetivo es obtener exposición al precio de XRP a través de diversas inversiones, incluidos acuerdos de swap y derivados.

El ETF Rex-Osprey de XRP es especial. ¿Cuál es el motivo?

XRPR será el primer ETF al contado de Rex Osprey en EE. UU., que replicará la criptomoneda Ripple. Este es un logro histórico para la comunidad, y sentaría las bases para nuevas aprobaciones de ETF al contado.

De hecho, y aunque XRP es una de las mejores criptomonedas para invertir, varios emisores importantes como Bitwise, Canary Capital, Grayscale, 21Shares y otros siguen a la espera. Pero, ¿cómo logró Rex-Osprey superar la aprobación de la SEC tan rápido?.

Según la experta cripto: Eleanor Terret, el ETF de XRP (XRPR), funciona como un ETF al contado bajo la protección de la Ley ’40, que incluye XRP real junto con efectivo, bonos del Tesoro estadounidense y ciertos derivados. Además, este fondo asignará aproximadamente el 80% de sus tenencias a XRP.

Según Terret, la estructura especial de este ETF, le da características adicionales. Por lo tanto, en comparación con los productos tradicionales, el ETF XRPR conlleva una supervisión regulatoria más estricta.

La expectación es importante, pero todavía no ha tenido un impacto significativo en el precio de XRP

El precio de XRP aún no ha alcanzado el entusiasmo generado por el lanzamiento del ETF. A pesar del optimismo generado por el lanzamiento, las ballenas de XRP invirtieron la impresionante cantidad de 40 millones de criptomonedas en el mercado.

Ante los hechos, la predicción de precio de XRP es ahora mismo bastante difícil. El anuncio de REX-Osprey no ha tenido un impacto significativo en el activo subyacente.

Xrp (XRP)
24h7d1y

El activo bajó desde un máximo alcanzado el sábado pasado de 3,19 dólares, cayendo por debajo de 3 dólares a lo largo de esta mañana. Sin embargo, sí podemos decir que en este momento la criptomoneda se está recuperando, aunque sea de forma lenta.

El mercado de criptomonedas en general se mantiene nervioso ante la reunión del FOMC del 17 de septiembre, a pesar de las fuertes expectativas de recortes de tasas de la Fed.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,203,885,547,204
3.42
En el artículo
XRP
XRP
$3.02
0.09 %
XRP
Bitcoin
BTC
$115,015
0.33 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,437
0.99 %
Ethereum

Más

Noticias de XRP
Experto en criptomonedas predice un nuevo movimiento en el precio de XRP
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-16 14:00:29
Noticias de Tecnología
Los 5 mejores proyectos DeSci que ya están transformando la investigación científica en 2025
Marina Flores
Marina Flores
2025-09-16 10:06:36
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores