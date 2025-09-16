Aumenta el apalancamiento en las altcoins antes de la decisión sobre las tasas de la Fed
Hechos clave:
- Las altcoins han estado en alza últimamente.
- Sin embargo, a pesar del descenso, BTC mantiene una posición dominante en la capitalización de mercado de los activos digitales.
- Un aumento en el apalancamiento de las altcoins está comenzando a generarse antes de una decisión política clave de la Fed esta semana.
- Las decisiones que adopte, podrían generar una fuerte inestabilidad en los mercados cripto este mes.
- El aumento del interés en las altcoins, puede indicar que los traders más observadores, se están posicionando por delante del evento.
La Fed tomará mañana su decisión sobre los tipos de interés. Según una encuesta a más de cien economistas, casi todos esperan que se recorten los tipos en 25 puntos en esta reunión.
Un aumento en las apuestas apalancadas en altcoins está comenzando a generarse antes de la decisión política clave de la Fed. Esta medida, podría introducir una volatilidad significativa en los mercados de criptomonedas a lo largo de este mes.
Contexto macroeconómico: escenarios de recorte de tasas
La Fed se reúne en el día de mañana para decidir sobre los tipos de interés en EE. UU. A pesar de que la mayoría de los expertos consideran un recorte de 25 puntos, los mercados ya han descontado este escenario base.
Ahora, se anticipan tres recortes de tipos para finales de este año. Sin embargo, los inversores deberían estar preparados para diferentes resultados. De hecho, una pequeña minoría opina que se llevará a cabo un recorte de 50 pb. Una sorpresa así probablemente desencadenaría un repunte de los activos de riesgo, como algunas de las mejores altcoins.
Por otro lado, si la Fed mantiene la postura o recorta menos de lo previsto, las acciones y las criptomonedas podrían tambalearse. Y en el último caso (y el que es el escenario más probable), las tasas se reducirían 25 pb. En este caso, la volatilidad podría disminuir tras el anuncio.
El interés abierto de las altcoins ahora está cerca de superar al de BTC
El interés abierto en altcoins aumentó de 30 mil millones a 38,6 mil millones de dólares en el día de ayer, eclipsando los 40 mil millones de BTC y los 30 mil millones de ETH, según datos de Coinalyze.
Según los expertos, los resultados de mañana podrían impulsar las altcoins. En concreto, el fundador de Vtrader, Stephen Gregory, opina que “Un aumento en el apalancamiento de altcoin es una muestra clara por el entusiasmo ante la Altcoin Season”.
Gregory también señaló el reciente repunte de las altcoins la semana pasada y las apuestas apalancadas como evidencia del cambio de sentimiento.
“La decisión de la Fed de recortar las tasas podría provocar que los minoristas asuman su postura alcista mientras que las ballenas se apalancan en posiciones cortas y presionan para que se produzca un evento de liquidación”, dijo Gregory.
Si bien el interés abierto hace poco para proporcionar un sesgo direccional en la forma en que se mueven los precios, puede indicar una tendencia clara para las que son en muchos casos, las mejores criptomonedas para invertir ahora.
