Noticias de Ethereum

Este será el nuevo ATH de Ethereum según la IA de Grok

La IA de Grok ya asimiló los últimos movimientos de precio de Ethereum y prepara nuevas predicciones en lo que resta del año. Sí, las probabilidades van a favor de un nuevo ATH.
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Este será el nuevo ATH de Ethereum según la IA de Grok

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Ethereum vuelve a levantar cabeza y ya piensa en sus próximas subidas de precio.
  • La IA de Grok es totalmente alcista con ETH para fin de año.
  • Las probabilidades apuntan a un nuevo máximo histórico.
  • Grok contempla los 10.000 dólares como una posibilidad para 2025.

Ethereum : objetivo ATH antes de fin de año

Ethereum ha sido una de las criptomonedas más duramente afectadas por la corrección de precio del viernes 10 de octubre, perdiendo por momentos los 4.000 dólares. Sin embargo, el activo no ha tirado completamente la toalla y todavía se considera un nuevo ATH en lo que resta del año 2025.

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

Para la IA de Grok, las probabilidades siguen respaldando a ETH, quien predice al 70% que un nuevo ATH está por llegar. A pesar de los últimos retrocesos, también hay fuertes probabilidades de que Ethereum supere los 5.000 dólares (65%), los 5.500 dólares (50%) y los 6.000 dólares (40%).

Para favorecer un movimiento alcista, muchos factores entran en juego, de los cuales, obviamente, la entrada de dinero en los ETF de Ethereum es de los más importantes. Si la acumulación sigue siendo la regla, poco a poco, ETH volverá a encontrarse con una tendencia alcista significativa.

Además, las compras masivas por las empresas públicas y las dinámicas de mercado serán a su vez muy importantes.

Por ahora, la recuperación está en marcha con una jornada positiva de parte de los ETF Ethereum el día de ayer, nuevas compras de Bitmine para sus reservas y tres posibles recortes de tasas de interés previstas para las tres siguientes reuniones de la Fed.

La IA de Grok predice una explosión de precios

Además de las probabilidades ya mencionadas anteriormente, la IA de Grok también nos preparó tres escenarios para contemplar todas las eventualidades.

El escenario bajista predice un rango de precio entre 4.000 y 4.500 dólares como máximo, que nos deja sin ATH y sin alocadas subidas. Más bien, sus probabilidades todavía son bajas, con un porcentaje de éxito del 20%.
El escenario moderado, el que a su vez es el más probable y se ve más real que el anterior, si o si pasa por un nuevo ATH. La IA de Grok es completamente alcista cuando de Ethereum se trata ya que evoca un rango de precio entre 5.000 y 6.500 dólares de aquí a fin de año. Además, las probabilidades son del 40%, nada mal para una de las mejores criptomonedas para invertir.

Para terminar con las predicciones de precio, el escenario alcista ofrecerá toda la alegría del mundo a los inversores que, a su vez, no necesitarán experimentar con nuevas criptomonedas. La IA de Grok fija como objetivo un rango de precio entre 7.000 y 10.000 dólares. El optimismo podría empujar el precio de ETH a las estrellas, con una probabilidad establecida en 40%.

Globalmente, la IA de Grok tiene un sentimiento muy positivo sobre ETH, ya que en total, las probabilidades de superar los 5.000 dólares para fin de año son del 80%, si tomamos en cuenta los dos escenarios y sus probabilidades.

Leer más:

