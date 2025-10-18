ChatGPT predice el valor del XRP para el fin de año: ¿Habrá nuevo ATH?

ChatGPT predice el valor del XRP en lo que resta del año 2025, dando un objetivo de precio, confiando que el año terminará positivamente.

Hechos clave: Según ChatGPT, el XRP todavía puede levantar cabeza en el año 2025.

Siguen existiendo grandes probabilidades de superar los 3 $ a fin de año.

Las probabilidades de un ATH no son tan remotas para el XRP.

Una evolución positiva dependerá del resto del mercado cripto.

Un presente delicado para la criptomoneda de Ripple

Al igual que todo el mercado cripto, el XRP ha sufrido un fuerte retroceso de precio, como muchas nuevas criptomonedas, abandonando de manera marcada los 3 dólares. Incluso, las caídas han sido tales que el activo de Ripple se negocia alrededor de los 2,50 dólares y podría pronto perder este nivel también.

Sin embargo, la IA de OpenAI, ChatGPT, predice posibles subidas de precio y un retroceso que no durará de manera infinita. El corto plazo es todavía delicado, con un Bitcoin en rojo, y muchas altcoins que sufrieron bajadas significativas de precio. Por lo tanto, no es de sorprenderse que algunos escenarios favorezcan una evolución del precio nula o ligeramente enfocada hacia la baja.

ChatGPT considera un ATH para el XRP

Para ChatGPT, las bajas actuales no son duraderas, y hay muchas posibilidades de conocer una evolución positiva en la predicción de precio de Ripple.

Si el XRP quiere seguir subiendo, no tendrá que ceder la zona de soporte entre 2,20 y 2,50 dólares. Luego, para ir mucho más arriba, la criptomoneda de Ripple tendrá que deshacerse de la resistencia psicológica de los 3 dólares y volver a ser de las mejores criptomonedas para invertir.

Según ChatGPT, el XRP tiene todavía muchas probabilidades de bien terminar el año y acabarlo por encima de los 3 dólares.

Si las condiciones de mercado son positivas, no sería de extrañarse ver al activo entre el rango siguiente: 3,20-3,80 dólares. Las probabilidades para mantenerse por encima de los 3 dólares serían del 50%.

La IA ChatGPT sigue soñando en grande, con remotas, pero tampoco tan remotas probabilidades de que el XRP supere los 4 dólares (20%) e incluso los 5,50 dólares (10%).

Sin embargo, las proyecciones más optimistas de precio son de un XRP situado entre 2,50 y 3,80 dólares.