Esta es la criptomoneda de la semana: ¡+60% en los últimos días!

El CAKE nativo de PancakeSwap vuelve a estar en la mira con un crecimiento impresionante en la última semana: 60%.

Última actualización: Octubre 7, 2025

Hechos clave:

El CAKE nativo de PancakeSwap es una de las mejores criptos de la semana.

El rendimiento diario es de 10% y el semanal de 58%

La Smart Money está involucrada con el alza de los precios del token.

Con los ATH del BNB volvió a poner el CAKE bajo el foco de atención.

La criptomoneda CAKE sigue en pleno ascenso

El frenesí no para en el mercado, con inversores hábiles que se mueven de una criptomoneda a otra beneficiándose de la mayor cantidad posible de subidas.

Esta vez, el token que vuelve a brillar es el CAKE nativo del exchange descentralizado de mayor importancia de la BNB Chain, con un nuevo rendimiento positivo.

Pancakeswap (CAKE) 24h 7d 30d 1y All time

El día de hoy, la evolución del CAKE fue nuevamente positiva, con una ganancia del 9,85%. Dentro del top 100 cripto por capitalización de mercado, solo una criptomoneda supera al token de PancakeSwap en rendimiento diario.

Mejor aún es la evolución semanal. Tras unos últimos días marcados por una intensa subida, el CAKE se aseguró una ganancia de casi 60% en solamente siete días.

¿Es el rally alcista actual sostenible?

Como cualquier rally alcista para una criptomoneda, siempre tiene sus explicaciones y siempre tiene sus movimientos claves que se efectúan detrás de las cortinas.

No hay excepción con el CAKE, como lo asegura un analista on-chain que investigó la última subida del token y observa si es de las criptomonedas con más futuro.

Según el interesado, la Smart Money o dinero inteligente estaría detrás de este movimiento alcista, con grandes acumulaciones que empezaron a finales del mes anterior. El 24 de septiembre, la Smart Money ha comprado 169.900 CAKE a un precio de 2,80 $, antes de que empiece el movimiento alcista.

Inside the $CAKE Rally: What Smart Money Did Before Everyone Else



I spent the weekend tracking $CAKE's 50%+ rally. $BNB hit an ATH (again), @PancakeSwap launched new features and volume surged. The on-chain data shows something worth examining.



Smart money accumulated 169,900… pic.twitter.com/FfKBd9Z5fE — Cryptor ⚡️ (@cryptorinweb3) October 6, 2025

También, con la multiplicación de ATH para el BNB y el nuevo lanzamiento ASTER, es finalmente todo el ecosistema de la BNB Chain que ha podido brillar. Como el mayor DEX de la blockchain, es naturalmente que PancakeSwap se ha beneficiado y que su token es ahora mismo de las mejores criptomonedas para invertir.

Ahora, tras los últimos repuntes, el CAKE se negocia alrededor de los 4 dólares. Sin embargo, si bien la tendencia es positiva, los inversores tendrán que cuidarse. A día de hoy, el dinero inteligente acumula muchos beneficios no realizados y podría optar por salir cuando el rally alcista empiece a tambalear.