Vuelve el temor de las criptomonedas: Trump amenaza a España con aranceles

Donald Trump vuelve a usar la amenaza de los aranceles como arma de negociación y obtener lo que él quiere. Esta vez, el blanco es España.

Hechos clave: Donald Trump vuelve a mencionar aranceles, pocos días después de tumbar el mercado cripto con amenazas a China.

Esta vez, el presidente norteamericano apunta a España.

Las amenazas de aranceles vienen motivadas por un gasto español dedicado a la defensa inferior al 5% acordado con la OTAN.

Donald Trump estima que España debería ser “castigada” por no ajustarse a lo que pide la OTAN.

Donald Trump arremete contra España

En materia de aranceles, Donald Trump nunca descansa. Pocos días después de haber arremetido contra China, es ahora España y el Gobierno de Pedro Sánchez quien han sido directamente señalados.

Y como ya es costumbre en este segundo mandato del presidente norteamericano, cada descontento va acompañado de amenazas de aranceles. Según Donald Trump, España “está siendo irrespetuosa y debería ser castigada” por no cumplir con el objetivo establecido por la OTAN de dedicar el 5% del PIB para la defensa.

Es más, con todos los países integrantes de la alianza que elevaron sus gastos en materia de defensa, España es visto como el único mal alumno que se “aprovecharía de los Estados Unidos”, como lo afirmó Donald Trump en una de tantas notas declaraciones.

Ahora, la “falta de respeto de España a la OTAN” podría ser castigada, con posibles aranceles que fueron nuevamente mencionados. Después de China, después de la Unión Europea, después de muchos, ahora, una nueva posible guerra comercial podría empezar, esta vez, con España.

Los aranceles: el arma secreta de Trump y el temor de las criptomonedas

Si bien como la mayoría de las veces, todavía solo son amenazas y no hechos, cada vez que Donald Trump toma la palabra puede haber consecuencias nefastas para los mercados financieros y sobre todo el mercado de las criptomonedas.

El viernes anterior, tras un ataque similar a China, pero motivado por otras razones, el mercado de las criptomonedas se desplomó, con una caída masiva de los precios y un flash crash que asustó considerablemente a los inversores.

De esta caída, nadie se ha salvado, con un BTC que se alejó de su ATH, de un ETH que perdió temporalmente los 4.000 dólares, y de algunas altcoins que perdieron por unos segundos más del 50% de su valor.

Hasta ahora, el mercado de las criptomonedas no ha podido recuperarse totalmente, y las voces favorables a un bear market ya se hacen escuchar.