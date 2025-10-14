La criptomoneda SEI estaría en ruta para un X4

La criptomoneda SEI podría hacer mucho más de lo que está haciendo ahora y crecer sin límites hacia los 0,90 dólares.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 14, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La criptomoneda SEI podría acabar pronto con los retrocesos de precio.

Una ruptura alcista estaría a punto de producirse.

El objetivo de precio, según los analistas, es de 0,90 dólares.

El ecosistema podría brillar con desarrollos incontables.

SEI y un x4: solo sería una cuestión de tiempo

Si bien algunas criptomonedas están lejos de sus antiguos máximos históricos, no hay que dejarlo todo en el olvido tampoco. La criptomoneda SEI por ejemplo, tras haber multiplicado los retrocesos en el año 2025, no descarta ahora un rebote y un movimiento alcista explosivo.

Nothing has changed! $SEI still eyes a bullish breakout to $0.90. Mark my words. pic.twitter.com/U46A0KYlkI — Ali (@ali_charts) October 13, 2025

Según el analista Ali_charts, SEI sigue enfocado en una ruptura alcista que podría llevarlo a los 0,90 dólares. Con un precio actual de 0,232 dólares, un impulso hasta los noventa centavos sería aproximadamente un X4 para la criptomoneda homónima del proyecto.

Sin embargo, para lograr tal objetivo, todavía tiene que efectuar su ruptura alcista y salir de la forma geométrica actual que comprime el precio del activo. Por ahora, la paciencia sería clave, de cómo ganar dinero con las criptomonedas.

Uno de los mejores ecosistemas del mercado cripto

Para otros analistas y especialistas en la criptomoneda SEI, no cabe duda de que una ganancia está por caer con este activo.

A pesar de que todavía no se nota en el precio, el proyecto SEI forma parte de las nuevas criptomonedas en total crecimiento, con un ecosistema que se hace cada vez más importante y se ve cada vez más desarrollado.

I got a feeling $SEI could be one of the Top L1s once we run it back up Here's all that's happened since Q4 started: • Host US Dept of Comm Economic Data

• Apollo RWAs via Securitize

• Brevan Howard & BlackRock RWAs via KAIO

• Deutsche Borse data on Sei via $LINK

• Staked… pic.twitter.com/MRibhA5wYz — Kyren (@noBScrypto) October 12, 2025

Con una escalabilidad excepcional y una velocidad de ejecución mejor que la mayoría de las blockchains de layer-1, SEI podría ser uno de los ganadores de la categoría al final del bull market.