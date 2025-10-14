La criptomoneda SEI estaría en ruta para un X4
Hechos clave:
- La criptomoneda SEI podría acabar pronto con los retrocesos de precio.
- Una ruptura alcista estaría a punto de producirse.
- El objetivo de precio, según los analistas, es de 0,90 dólares.
- El ecosistema podría brillar con desarrollos incontables.
SEI y un x4: solo sería una cuestión de tiempo
Si bien algunas criptomonedas están lejos de sus antiguos máximos históricos, no hay que dejarlo todo en el olvido tampoco. La criptomoneda SEI por ejemplo, tras haber multiplicado los retrocesos en el año 2025, no descarta ahora un rebote y un movimiento alcista explosivo.
Según el analista Ali_charts, SEI sigue enfocado en una ruptura alcista que podría llevarlo a los 0,90 dólares. Con un precio actual de 0,232 dólares, un impulso hasta los noventa centavos sería aproximadamente un X4 para la criptomoneda homónima del proyecto.
Sin embargo, para lograr tal objetivo, todavía tiene que efectuar su ruptura alcista y salir de la forma geométrica actual que comprime el precio del activo. Por ahora, la paciencia sería clave, de cómo ganar dinero con las criptomonedas.
Uno de los mejores ecosistemas del mercado cripto
Para otros analistas y especialistas en la criptomoneda SEI, no cabe duda de que una ganancia está por caer con este activo.
A pesar de que todavía no se nota en el precio, el proyecto SEI forma parte de las nuevas criptomonedas en total crecimiento, con un ecosistema que se hace cada vez más importante y se ve cada vez más desarrollado.
Con una escalabilidad excepcional y una velocidad de ejecución mejor que la mayoría de las blockchains de layer-1, SEI podría ser uno de los ganadores de la categoría al final del bull market.
