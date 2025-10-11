Litecoin al alza: ¿es la hora de los 600 dólares?

La criptomoneda Litecoin por fin ha vuelto a despertar con una subida de precio superior a los 10% y un movimiento sinónimo de ruptura alcista.

Hechos clave: El Litecoin se ha despertado y es uno de los pocos ganadores del día.

Con una evolución positiva superior al 10%, el LTC supera los 130 $.

Según los analistas, la criptomoneda tiene como objetivo los 600 dólares.

La ruptura alcista podría marcar el inicio de la altcoin season.

El Litecoin toma el relevo de Bitcoin y Ethereum

Si bien, la segunda parte de la semana no ha sido favorable a las criptomonedas, este es justo el momento que ha decidido escoger el Litecoin para retornar en territorio verde, en territorio alcista.

Mismo si BTC o ETH no atraviesan su mejor momento, al Litecoin le da completamente igual y sigue su rumbo alcista.

En las últimas 24 horas, a pesar de que el mercado de las criptomonedas ha sido mayormente bajista, el LTC aprovecha para firmar un día redondo: 12,17%.

Tras largos días con muy poca volatilidad, el Litecoin por fin disfruta de una nueva victoria. Como consecuencia de este movimiento alcista, el precio del LTC sube y ya supera los 130 dólares.

Una ruptura alcista marca el camino a la gloria

Si bien todavía este movimiento puede parecer poco, no es el sentimiento de muchos de los analistas e inversores del mercado cripto, que ya se enfocan en lo que viene después.

Por ahora, las voces no faltan, apuntando a un nuevo rally alcista inminente para el precio del LTC.

Para el analista CryptoBullet, no cabe duda de que el LTC está en marcha para algo histórico, con un objetivo de precio incluso superior a los 412,96 dólares alcanzados en 2021, que siguen siendo la referencia para la criptomoneda.

Según el analista, al fin se habría producido la ruptura alcista decisiva que podría a la larga mandar el precio del LTC a los 600 $. Sin embargo, para no abortar el movimiento, la cripto nativa de Litecoin tiene que clausurar encima de su triángulo.

Además, para un usuario de CoinMarketCap, la ruptura alcista actual podría ser la señal precursora de una pronta temporada de las altcoins. Anteriormente, el mismo movimiento del LTC lanzó completamente su bull market y el de muchas criptomonedas más. Si bien no forma parte de las nuevas criptomonedas, el Litecoin demuestra que los viejos aún tienen recursos.