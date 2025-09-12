Dogecoin repunta un 20% impulsado por acumulación en tesorerías y expectativas ante un ETF inminente
Hechos clave:
- Dogecoin ha visto impulsado su precio un 20% en la última semana.
- Esto ha generado un renovado debate sobre su viabilidad a largo plazo como activo institucional.
- Datos recientes sugieren que la adopción institucional está desempeñando un papel fundamental en el aumento de precio de DOGE.
- La red de la memecoin experimenta reformas estructurales que podrían fomentar una valoración continua.
- Los próximos meses serán clave, para ver si este empuje puede dar lugar a un crecimiento sostenido.
Dogecoin ha subido considerablemente durante la última semana, superando a otras importantes criptomonedas. Ahora mismo, DOGE cotiza a 0,26 dólares, el cual es su precio más alto desde agosto. A pesar de todo, la criptomoneda meme sigue estando muy por debajo de su ATH.
Las expectativas ante el próximo ETF y la adopción institucional están impulsando el precio de Dogecoin. De hecho, esta semana CleanCore Solutions (primera tesorería de DOGE que cotiza en bolsa), ha hecho dos importantes adquisiciones de tokens DOGE.
El ETF de Dogecoin: un punto de inflexión para la memecoin
El reciente aumento de precio de Dogecoin, una de las mejores memecoins para invertir, también se produce en medio de la anticipación por el lanzamiento del primer ETF de DOGE en Estados Unidos.
El ETF de Doge de Rex-Osprey, que utilizará el ticker DOJE, comenzará a cotizar hoy tras un día de retraso.
Si bien se incluirá en la lista bajo un proceso diferente al de la mayoría de los ETF al de Bitcoin y Ethereum que se negocian en los EE. UU., el resultado final será muy similar: permitirá a los inversores tradicionales obtener acceso a la criptomoneda meme original.
El ETF de Dogecoin, ofrecerá una vía regulada para que los inversores institucionales adquieran exposición a Dogecoin sin poseer directamente el activo. De hecho, los traders ya anticipan el potencial del ETF para normalizar a Dogecoin como una clase de activo negociable.
Adopción institucional y claridad regulatoria
El aumento del 20% del precio de Dogecoin no es solo una anomalía a corto plazo, sino un reflejo de fuerzas institucionales más profundas. En definitiva, la convergencia de la claridad regulatoria, productos financieros innovadores como el ETF DOJE y asignaciones estratégicas de tesorería, está sentando las bases para una apreciación a largo plazo.
La demanda institucional directa de Dogecoin está ganando fuerza. Por destacar un ejemplo reciente, la empresa fintech: ClearCore Solutions, planea aumentar su cartera a 1.000 millones de DOGE (aproximadamente el 5 % del suministro en circulación) para finales de año.
Este tipo de medidas, no solo estabiliza la volatilidad de los precios de DOGE, una de las criptomonedas con más potencial (al reducir el suministro en circulación). A mayores, también confirma institucionalmente la utilidad de Dogecoin como reserva de valor.
