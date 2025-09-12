BTC $115,079.29 0.84%
ETH $4,540.98 3.00%
SOL $240.53 6.06%
PEPE $0.000010 1.28%
SHIB $0.000013 2.54%
BNB $907.75 1.52%
DOGE $0.26 7.00%
XRP $3.04 1.59%
Cryptonews Noticias

Dogecoin repunta un 20% impulsado por acumulación en tesorerías y expectativas ante un ETF inminente

Altcoins Dogecoin ETF Regulación
Dogecoin es una de las criptomonedas que más ha ganado durante la última semana, superando a otras importantes como Bitcoin y Ethereum
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Dogecoin repunta un 20% impulsado por acumulación en tesorerías y expectativas ante un ETF inminente
El ETF Rex-Osprey Dogecoin (DOJE), cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de septiembre , representa un punto de inflexión crucial

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Dogecoin ha visto impulsado su precio un 20% en la última semana.
  • Esto ha generado un renovado debate sobre su viabilidad a largo plazo como activo institucional.
  • Datos recientes sugieren que la adopción institucional está desempeñando un papel fundamental en el aumento de precio de DOGE.
  • La red de la memecoin experimenta reformas estructurales que podrían fomentar una valoración continua.
  • Los próximos meses serán clave, para ver si este empuje puede dar lugar a un crecimiento sostenido.

Dogecoin ha subido considerablemente durante la última semana, superando a otras importantes criptomonedas. Ahora mismo, DOGE cotiza a 0,26 dólares, el cual es su precio más alto desde agosto. A pesar de todo, la criptomoneda meme sigue estando muy por debajo de su ATH.

Las expectativas ante el próximo ETF y la adopción institucional están impulsando el precio de Dogecoin. De hecho, esta semana CleanCore Solutions (primera tesorería de DOGE que cotiza en bolsa), ha hecho dos importantes adquisiciones de tokens DOGE.

El ETF de Dogecoin: un punto de inflexión para la memecoin

El reciente aumento de precio de Dogecoin, una de las mejores memecoins para invertir, también se produce en medio de la anticipación por el lanzamiento del primer ETF de DOGE en Estados Unidos.

El ETF de Doge de Rex-Osprey, que utilizará el ticker DOJE, comenzará a cotizar hoy tras un día de retraso.

Si bien se incluirá en la lista bajo un proceso diferente al de la mayoría de los ETF al de Bitcoin y Ethereum que se negocian en los EE. UU., el resultado final será muy similar: permitirá a los inversores tradicionales obtener acceso a la criptomoneda meme original.

El ETF de Dogecoin, ofrecerá una vía regulada para que los inversores institucionales adquieran exposición a Dogecoin sin poseer directamente el activo. De hecho, los traders ya anticipan el potencial del ETF para normalizar a Dogecoin como una clase de activo negociable.

Adopción institucional y claridad regulatoria

El aumento del 20% del precio de Dogecoin no es solo una anomalía a corto plazo, sino un reflejo de fuerzas institucionales más profundas. En definitiva, la convergencia de la claridad regulatoria, productos financieros innovadores como el ETF DOJE y asignaciones estratégicas de tesorería, está sentando las bases para una apreciación a largo plazo.

Dogecoin (DOGE)
24h7d1y

La demanda institucional directa de Dogecoin está ganando fuerza. Por destacar un ejemplo reciente, la empresa fintech: ClearCore Solutions, planea aumentar su cartera a 1.000 millones de DOGE (aproximadamente el 5 % del suministro en circulación) para finales de año.

Este tipo de medidas, no solo estabiliza la volatilidad de los precios de DOGE, una de las criptomonedas con más potencial (al reducir el suministro en circulación). A mayores, también confirma institucionalmente la utilidad de Dogecoin como reserva de valor.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,232,734,270,246
5.58
En el artículo
Dogecoin
DOGE
$0.2640
7.00 %
Dogecoin
Bitcoin
BTC
$115,079
0.84 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,541
3.00 %
Ethereum

Más

Noticias de Blockchain
Coinbase solicita orden judicial por supuesta eliminación de textos de Gensler
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-12 11:59:23
Noticias de Finanzas
WLFI, se mantiene estable después de la aprobación de un plan para utilizar tarifas de liquidez para un mecanismo de recompra y quema
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-12 09:54:43
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores