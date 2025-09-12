Grok predice las próximas altcoins a explotar x100: XRP, HYPER y SOL

Altcoins que van a explotar: Estas son las predicciones de Grok para las critos en octubre.

Hechos clave: La inteligencia artificial Grok identifica altcoins con fuerte potencial de crecimiento.

La IA Grok prevé escenarios mixtos: desde correcciones puntuales hasta un fuerte rally en 2025.

XRP, Solana y HYPER destacan en diferentes segmentos del ecosistema blockchain.

XRP consolida resistencias técnicas, Solana (SOL) mantiene su soporte clave y HYPER destaca en preventa como altcoin emergente.

Altcoins como XRP, Solana y Bitcoin Hyper (HYPER) vuelven a estar en el punto de mira tras las últimas proyecciones realizadas por la inteligencia artificial Grok, que analiza tendencias del mercado y el comportamiento de los inversores.

En un contexto marcado por la volatilidad, la entrada de capital institucional y la expansión de proyectos innovadores, estas tres monedas digitales destacan por su potencial de crecimiento.

Las predicciones de precios de criptomonedas hechas por Grok subrayan un escenario variado: XRP parece preparado para un nuevo impulso siempre que supere resistencias clave; Solana se consolida como referente institucional dentro de las altcoins de gran capitalización; y HYPER aparece como una alternativa bastante prometedora.

Altcoins que van a explotar: Predicciones de Grok

El equipo de Cryptonews le preguntó a la IA de Elon Musk acerca de sus predicciones para algunas de las altcoins que podrían explotar esta temporada.

Entre las señaladas están XRP, Bitcoin Hyper (HYPER) y Solana (SOL), todas con potencial de convertirse en protagonistas de un nuevo ciclo alcista.

Esto fue lo que nos reveló el modelo de Inteligencia Artificial de X:

XRP: consolidación antes de un posible despegue

Xrp (XRP) 24h 7d 1y

Ripple mantiene un papel clave en las altcoins orientadas a pagos internacionales. Su token, XRP, cotiza en torno a los 2,54 euros, con una capitalización de mercado que supera los 151.000 millones de euros.

Tras años de litigios con la SEC, la situación regulatoria parece más clara, lo que abre espacio para un repunte.

Los analistas destacan que, si logra romper la resistencia de los 3 euros, podría dirigirse hacia los 3,20–3,50 euros en el corto plazo. Grok, sin embargo, mantiene una visión más prudente y pronostica un retroceso hacia los 2,65 euros a finales de septiembre.

Solana: resistencia sólida y ambiciones institucionales

Solana (SOL) 24h 7d 1y

Solana se mantiene como una de las altcoins líderes en innovación de capa 1, con un mercado que refleja fortaleza técnica y creciente entrada de capital institucional.

Los gráficos muestran que el soporte de los 200 euros se ha convertido en un nivel estratégico, defendido en repetidas ocasiones por los compradores.

A largo plazo, Grok estima que Solana podría moverse entre los 140 y 460 euros en 2025.

Además, su papel en la tokenización de activos del mundo real y la entrada de fondos cotizados de staking en Estados Unidos refuerzan la narrativa de que SOL puede liderar la próxima gran ola de altcoins.

HYPER: la fusión entre las altcoins BTC y SOL

Bitcoin Hyper ya suena como una de las mejores altcoins del año

Entre las nuevas propuestas de altcoins, destaca Bitcoin Hyper (HYPER), actualmente en preventa. Este proyecto combina la seguridad de la red Bitcoin con la velocidad de la Solana Virtual Machine, lo que lo convierte en una capa 2 innovadora.

Aprender cómo comprar Bitcoin Hyper busca habilitar contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas y puentes rápidos entre Bitcoin y entornos Web3.

La preventa ya ha recaudado más de $15,298,695.57, con un precio introductorio por debajo de los $0.012905.

Las estimaciones más optimistas sugieren que, una vez listado en exchanges, HYPER podría multiplicar su precio hasta un 2.000%. Su posicionamiento como proyecto puente entre dos de los mayores ecosistemas del sector lo convierte en uno de los candidatos favoritos entre las nuevas criptomonedas.