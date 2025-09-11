Altseason a la vista: el índice alcanza nuevos niveles y entusiasma a traders
Hechos clave:
- El altseason index marca su nivel más alto en lo que va del año.
- Analistas señalan que el mercado podría estar entrando en una nueva fase de altseason.
- La capitalización de mercado de altcoins se aproxima a máximos históricos recientes.
- La próxima decisión de la FED sobre tipos de interés podría ser el catalizador
- La adopción institucional crece con nuevas incorporaciones en tesorerías corporativas y más de 70 solicitudes de ETF.
El altseason index ha marcado su punto más alto en lo que va del año, pavimentando con entusiasmo el panorama de muchos traders.
Los principales indicadores señalan que las altcoins están tomando la delantera frente a Bitcoin, generando expectativas de un nuevo ciclo alcista.
Todos los elementos parecen alinearse: indicadores en máximos, expectativas de política monetaria más flexible y un entorno de creciente adopción institucional.
Sin embargo, los analistas advierten que la altseason no está confirmada hasta que el capital fluya de forma sostenida desde Bitcoin hacia el resto de los criptomercados. Entonces ¿qué podemos esperar para esta nueva temporada de altcoins?.
El índice de altseason alcanza máximos anuales
Dos de los principales indicadores comerciales, CoinGlass y Blockchain Center reflejan niveles en el índice de altcoin season index en 76 puntos sobre 100, mientras que los datos de CoinMarketCap se sitúan en 67. Las tres estadísticas revelan el nivel más elevado desde diciembre del año pasado.
De acuerdo con los criterios de estos indicadores se habla de una altseason cuando al menos el 75% de las 50 principales criptomonedas muestra mejor rendimiento que Bitcoin durante 90 días consecutivos.
Aunque todavía no se ha confirmado plenamente esta condición, la señal ha despertado entusiasmo entre traders y analistas.
Altseason 2025: Expectativas de la comunidad
En términos de capitalización, el mercado de altcoins, sin contar Bitcoin ni stablecoins, se aproxima a los 1,50 billones de euros, muy cerca de los máximos registrados en noviembre de 2024 y apenas un 10% por debajo del récord histórico alcanzado en 2021.
El analista Daan Crypto Trades destacó que, una vez el mercado de altcoins entre en terreno de descubrimiento de precios, es probable que se genere un efecto de arrastre capaz de atraer a nuevos inversores.
Otros especialistas, apuntan incluso a que nos encontramos en la antesala de la llamada “fase 3” de la altseason, caracterizada por subidas rápidas en criptomonedas de gran capitalización tras el impulso de Ethereum.
La regulación institucional podría acelerar la altseason
Las miradas también están puestas en la FED; El próximo 17 de septiembre, la institución podría aplicar un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés, liberando liquidez que a menudo termina canalizándose hacia activos de mayor riesgo, incluidas las mejores altcoins.
La adopción institucional también juega un papel clave. Cada vez más empresas incorporan tokens como Ethereum, Solana, XRP o incluso Dogecoin a sus balances, un movimiento que otorga legitimidad y confianza al ecosistema.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos evalúa más de 70 solicitudes para lanzar ETF basados en criptomonedas, lo que ampliaría el acceso al mercado y podría acelerar la entrada de capital tradicional.
En cualquier caso, los próximos días serán decisivos para comprobar si esta vez las señales se traducen en una verdadera altseason o si se trata únicamente de un repunte puntual dentro de un ciclo más amplio.
