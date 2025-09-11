Tras el acuerdo entre Binance y Franklin Templeton por millones, el precio de BNB se dispara

Binance y Franklin Templeton se asocian para impulsar la adopción institucional de criptomonedas. Estamos ante una nueva era para la tokenización y el acceso a TradFi

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 11, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Binance y Franklin Templeton se asocian, señalando una maduración del mercado cripto y un puente hacia la tokenización de grado institucional.

Esta colaboración concilia TradFi con DeFi, optimizando así los productos de inversión y mejorando la eficiencia del mercado.

La asociación aprovecha la experiencia de Franklin Templeton en tokenización compatible y la infraestructura comercial global de Binance.

El precio de BNB subió a un nuevo ATH después de que Binance anunciara la alianza estratégica.

Como resultado, la demanda de las tesorerías corporativas por BNB, cobró mayor impulso.

La asociación entre Binance y Franklin Templeton, marca un cambio fundamental en la evolución del mercado de criptomonedas. La colaboración podría desempeñar un papel clave en la mayor aceptación de los valores tokenizados.

Franklin Templeton cuenta con experiencia en la tokenización de activos tradicionales, mientras que Binance ofrece una sólida red de criptomonedas.

Franklin Templeton se asocia con Binance para impulsar la tokenización

La integración de TradFi y DeFi, se ha visto obstaculizada durante mucho tiempo por la incertidumbre regulatoria y las ineficiencias operativas.

En este caso, la alianza entre Binance, un intercambio donde aparecen las mejores criptomonedas y Franklin Templeton, aborda estos desafíos de frente. En concreto, prioriza la tokenización basada en el cumplimiento normativo.

Franklin Templeton, que ya es líder en estructuras de fondos tokenizados, ahora escalará a estándares institucionales. Esto permitirá liquidaciones fluidas de “Entrega contra Pago” (DvP) y controles de riesgo en tiempo real.

Today, Franklin Templeton announced a wide-ranging partnership with @binance. Learn more: https://t.co/2m0VrXSt9p pic.twitter.com/pc1p4rt57c — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) September 10, 2025

Estas innovaciones reducen los tiempos de liquidación de días a segundos, un factor crítico para la adopción institucional.

El papel de Binance (que actualmente gestiona 22 mil millones de dólares en transacciones diarias), proporciona la liquidez y la infraestructura necesarias para respaldar estos productos tokenizados.

Al integrar la tokenización en los marcos regulatorios, la alianza demuestra a los inversores institucionales que los activos digitales ya no son un experimento marginal, sino una clase de activo legítimo.

BNB rompe récords de precio tras el anuncio de la colaboración

El anuncio generó rápidamente una fuerte reacción del mercado, con el precio de BNB alcanzando un nuevo ATH de 904 dólares hace apenas un día.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

BNB ha registrado ganancias de más del 75% en el último año, consolidando su liderazgo entre las mejores altcoins del mercado.

La demanda de las tesorerías corporativas en BNB, cobra mayor impulso. Por citar un ejemplo, CEA Industries invirtió recientemente BNB por valor de 26 millones de dólares. Esta compra, elevó su cartera total a 418.888 tokens.

La compañía pretende poseer el 1% del suministro circulante de BNB para finales de 2025, e incluyendo opciones, el valor de su tesorería de BNB podría superar los 1.250 millones de dólares.

Institutions are loading up on $BNB. CEA Industries announced another purchase of 38,888 tokens ($33M), bringing their total to 388,888 BNB ($330M) — now the world’s largest corporate BNB treasury. 🏆 They’re aiming for 1% of total supply by the end of 2025, and with $750M in… pic.twitter.com/yi5NQldYIf — Lady M (@CryptoLady_M) September 3, 2025

La asociación entre Binance y Franklin Templeton refleja la convergencia de DeFi y TradFi, donde las dos partes ya no se oponen Coperan para aprovechar la velocidad y la transparencia de la blockchain y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento y la seguridad.