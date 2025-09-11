Tras el acuerdo entre Binance y Franklin Templeton por millones, el precio de BNB se dispara
Hechos clave:
- Binance y Franklin Templeton se asocian, señalando una maduración del mercado cripto y un puente hacia la tokenización de grado institucional.
- Esta colaboración concilia TradFi con DeFi, optimizando así los productos de inversión y mejorando la eficiencia del mercado.
- La asociación aprovecha la experiencia de Franklin Templeton en tokenización compatible y la infraestructura comercial global de Binance.
- El precio de BNB subió a un nuevo ATH después de que Binance anunciara la alianza estratégica.
- Como resultado, la demanda de las tesorerías corporativas por BNB, cobró mayor impulso.
La asociación entre Binance y Franklin Templeton, marca un cambio fundamental en la evolución del mercado de criptomonedas. La colaboración podría desempeñar un papel clave en la mayor aceptación de los valores tokenizados.
Franklin Templeton cuenta con experiencia en la tokenización de activos tradicionales, mientras que Binance ofrece una sólida red de criptomonedas.
Franklin Templeton se asocia con Binance para impulsar la tokenización
La integración de TradFi y DeFi, se ha visto obstaculizada durante mucho tiempo por la incertidumbre regulatoria y las ineficiencias operativas.
En este caso, la alianza entre Binance, un intercambio donde aparecen las mejores criptomonedas y Franklin Templeton, aborda estos desafíos de frente. En concreto, prioriza la tokenización basada en el cumplimiento normativo.
Franklin Templeton, que ya es líder en estructuras de fondos tokenizados, ahora escalará a estándares institucionales. Esto permitirá liquidaciones fluidas de “Entrega contra Pago” (DvP) y controles de riesgo en tiempo real.
Estas innovaciones reducen los tiempos de liquidación de días a segundos, un factor crítico para la adopción institucional.
El papel de Binance (que actualmente gestiona 22 mil millones de dólares en transacciones diarias), proporciona la liquidez y la infraestructura necesarias para respaldar estos productos tokenizados.
Al integrar la tokenización en los marcos regulatorios, la alianza demuestra a los inversores institucionales que los activos digitales ya no son un experimento marginal, sino una clase de activo legítimo.
BNB rompe récords de precio tras el anuncio de la colaboración
El anuncio generó rápidamente una fuerte reacción del mercado, con el precio de BNB alcanzando un nuevo ATH de 904 dólares hace apenas un día.
BNB ha registrado ganancias de más del 75% en el último año, consolidando su liderazgo entre las mejores altcoins del mercado.
La demanda de las tesorerías corporativas en BNB, cobra mayor impulso. Por citar un ejemplo, CEA Industries invirtió recientemente BNB por valor de 26 millones de dólares. Esta compra, elevó su cartera total a 418.888 tokens.
La compañía pretende poseer el 1% del suministro circulante de BNB para finales de 2025, e incluyendo opciones, el valor de su tesorería de BNB podría superar los 1.250 millones de dólares.
La asociación entre Binance y Franklin Templeton refleja la convergencia de DeFi y TradFi, donde las dos partes ya no se oponen Coperan para aprovechar la velocidad y la transparencia de la blockchain y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento y la seguridad.
Leer más:
- Mientras el ETF de Dogecoin se aproxima, Bitcoin alcanza 114.000 dólares con la señal M2 apuntando a una recuperación
- Las reservas de XRP en el exchange aumentan en 1.200 millones: ¿Comprar o vender?
- Los traders buscan nuevas rupturas mientras que el precio del Bitcoin alcanza los $112.000