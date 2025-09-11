BTC $114,549.17 0.72%
ETH $4,423.26 0.97%
SOL $226.22 1.33%
PEPE $0.000010 -0.25%
SHIB $0.000013 0.09%
BNB $897.99 0.22%
DOGE $0.24 2.30%
XRP $3.00 0.26%
Cryptonews Noticias

Tras el acuerdo entre Binance y Franklin Templeton por millones, el precio de BNB se dispara

Binance BNB DeFi precios
Binance y Franklin Templeton se asocian para impulsar la adopción institucional de criptomonedas. Estamos ante una nueva era para la tokenización y el acceso a TradFi
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Tras el acuerdo entre Binance y Franklin Templeton por millones, el precio de BNB se dispara
El anuncio generó rápidamente una fuerte reacción del mercado, con BNB alcanzando un máximo de 904 dólares y manteniéndose en torno a los 896 dólares actuales

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Binance y Franklin Templeton se asocian, señalando una maduración del mercado cripto y un puente hacia la tokenización de grado institucional.
  • Esta colaboración concilia TradFi con DeFi, optimizando así los productos de inversión y mejorando la eficiencia del mercado.
  • La asociación aprovecha la experiencia de Franklin Templeton en tokenización compatible y la infraestructura comercial global de Binance.
  • El precio de BNB subió a un nuevo ATH después de que Binance anunciara la alianza estratégica.
  • Como resultado, la demanda de las tesorerías corporativas por BNB, cobró mayor impulso.

La asociación entre Binance y Franklin Templeton, marca un cambio fundamental en la evolución del mercado de criptomonedas. La colaboración podría desempeñar un papel clave en la mayor aceptación de los valores tokenizados.

Franklin Templeton cuenta con experiencia en la tokenización de activos tradicionales, mientras que Binance ofrece una sólida red de criptomonedas.

Franklin Templeton se asocia con Binance para impulsar la tokenización

La integración de TradFi y DeFi, se ha visto obstaculizada durante mucho tiempo por la incertidumbre regulatoria y las ineficiencias operativas.

En este caso, la alianza entre Binance, un intercambio donde aparecen las mejores criptomonedas y Franklin Templeton, aborda estos desafíos de frente. En concreto, prioriza la tokenización basada en el cumplimiento normativo.

Franklin Templeton, que ya es líder en estructuras de fondos tokenizados, ahora escalará a estándares institucionales. Esto permitirá liquidaciones fluidas de “Entrega contra Pago” (DvP) y controles de riesgo en tiempo real.

Estas innovaciones reducen los tiempos de liquidación de días a segundos, un factor crítico para la adopción institucional.

El papel de Binance (que actualmente gestiona 22 mil millones de dólares en transacciones diarias), proporciona la liquidez y la infraestructura necesarias para respaldar estos productos tokenizados.

Al integrar la tokenización en los marcos regulatorios, la alianza demuestra a los inversores institucionales que los activos digitales ya no son un experimento marginal, sino una clase de activo legítimo.

BNB rompe récords de precio tras el anuncio de la colaboración

El anuncio generó rápidamente una fuerte reacción del mercado, con el precio de BNB alcanzando un nuevo ATH de 904 dólares hace apenas un día.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

BNB ha registrado ganancias de más del 75% en el último año, consolidando su liderazgo entre las mejores altcoins del mercado.

La demanda de las tesorerías corporativas en BNB, cobra mayor impulso. Por citar un ejemplo, CEA Industries invirtió recientemente BNB por valor de 26 millones de dólares. Esta compra, elevó su cartera total a 418.888 tokens.

La compañía pretende poseer el 1% del suministro circulante de BNB para finales de 2025, e incluyendo opciones, el valor de su tesorería de BNB podría superar los 1.250 millones de dólares.

La asociación entre Binance y Franklin Templeton refleja la convergencia de DeFi y TradFi, donde las dos partes ya no se oponen Coperan para aprovechar la velocidad y la transparencia de la blockchain y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento y la seguridad.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,064,795,281,419
1.64
En el artículo

Más

Noticias de Blockchain
Altseason a la vista: el índice alcanza nuevos niveles y entusiasma a traders
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-11 13:55:04
Comunicados de prensa
Best Wallet lanza nuevas funciones de integración con Solana
2025-09-11 09:41:08
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores