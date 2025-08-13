Do Kwon se declara culpable de fraude y enfrenta una pena de 25 años de prisión
Hechos clave:
- Kwon, ha admitido su culpabilidad en cuanto a un fraude de criptomonedas de gran alcance.
- Este empresario, está acusado de estafar a multitud de inversores utilizando las criptomonedas: TerraUSD y Luna.
- Las pérdidas por esta estafa son sumamente cuantiosas, de varios miles de millones de dólares.
- El empresario, aún enfrenta cargos en Corea del Sur, según su abogado.
- Kwon podría cursar parte de su condena en su país natal.
Kwon es un empresario que ya lleva varios años en la cárcel por conducir un fraude con criptomonedas. A través de esta estafa, utilizó dos criptomonedas (una de ella, una supuesta stablecoin), como si fuesen las mejores criptomonedas para invertir. Ahora, finalmente admite que todo fué mentira y asume los cargos.
En definitiva, así se pone fin a una larga contienda con el sistema legal de EE. UU. El acuerdo por ambas partes, fué alcanzado ayer y representa un cambio drástico en la postura anterior del empresario, que se declaraba inocente de todos los cargos.
Do Kwon admitió haber defraudado a inversores
La declaración de culpabilidad del empresario en un tribunal de Nueva York se produce después de una larga batalla legal.
Inicialmente huyó de Corea del Sur después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en 2023. Finalmente terminó en Montenegro, donde fue arrestado y encarcelado antes de ser extraditado a los Estados Unidos .
Los fiscales estadounidenses dijeron que Kwon tergiversó las características que supuestamente mantendrían las dos criptomonedas, sobre todo la stablecoin
Afirmaron que en 2021, hizo arreglos para que una empresa comercial comprara subrepticiamente millones de dólares en tokens para restaurar el valor de TerraUSD, incluso cuando les dijo a los inversores que un algoritmo informático llamado Terra Protocol era el responsable.
Los fiscales dicen que la supuesta tergiversación impulsó a una amplia gama de inversores a comprar las ofertas de Terraform.
Este hecho, ayudó a apuntalar el valor del token Luna de la empresa, que estaba estrechamente vinculado a TerraUSD. Al año siguiente, TerraUSD de Kwon y la criptomoneda Luna colapsaron.
Acusan al empresario de engañar a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD
Además de los procedimientos penales, la SEC también presentó en febrero de hace dos años una acusación civil por fraude alegando violaciones de las leyes federales de valores.
En abril de este año, un jurado condenó a Terraform Labs y a Kwon por fraude civil, sumándose a las acusaciones de la SEC de que engañaron a los inversores en relación con la compra y venta de valores de Terraform.
Así, como con preventas de criptomonedas, cada vez son más comunes este tipo de fraudes relacionados con activos digitales.
En abril de 2024, la SEC ganó un caso civil de fraude contra Kwon y Terraform. El jurado determinó que engañaron a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD. También afirmaron falsamente que Chai, una aplicación de pagos coreana, utilizaba la blockchain de Terraform.
Como parte de un acuerdo de 4.470 millones de dólares, acordaron cesar sus operaciones y reembolsar a los acreedores .
Kwon aún enfrenta nueve cargos, incluyendo fraude de valores y fraude electrónico. El juez Paul Engelmayer ha ordenado a su defensa que presente una explicación detallada de los cargos que pretende admitir.
