Do Kwon se declara culpable de fraude y enfrenta una pena de 25 años de prisión

El magnate surcoreano de criptomonedas Do Kwon se declara culpable de fraude. Esto se produce después de una larga batalla legal

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Agosto 13, 2025

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: Kwon, ha admitido su culpabilidad en cuanto a un fraude de criptomonedas de gran alcance.

Este empresario, está acusado de estafar a multitud de inversores utilizando las criptomonedas: TerraUSD y Luna.

Las pérdidas por esta estafa son sumamente cuantiosas, de varios miles de millones de dólares.

El empresario, aún enfrenta cargos en Corea del Sur, según su abogado.

Kwon podría cursar parte de su condena en su país natal.

Kwon es un empresario que ya lleva varios años en la cárcel por conducir un fraude con criptomonedas. A través de esta estafa, utilizó dos criptomonedas (una de ella, una supuesta stablecoin), como si fuesen las mejores criptomonedas para invertir. Ahora, finalmente admite que todo fué mentira y asume los cargos.

En definitiva, así se pone fin a una larga contienda con el sistema legal de EE. UU. El acuerdo por ambas partes, fué alcanzado ayer y representa un cambio drástico en la postura anterior del empresario, que se declaraba inocente de todos los cargos.

Do Kwon admitió haber defraudado a inversores

La declaración de culpabilidad del empresario en un tribunal de Nueva York se produce después de una larga batalla legal.

Inicialmente huyó de Corea del Sur después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en 2023. Finalmente terminó en Montenegro, donde fue arrestado y encarcelado antes de ser extraditado a los Estados Unidos .

Los fiscales estadounidenses dijeron que Kwon tergiversó las características que supuestamente mantendrían las dos criptomonedas, sobre todo la stablecoin

#breaking: US has agreed to advocate for a sentence of 12 years for Do Kwon, not the guideline 25 years, if Kwon commits no new crimes. And fine of $19 million, and more. Inner City Press has been live tweeting the guilty plea proceeding, below https://t.co/CXcAjflNaN — Inner City Press (@innercitypress) August 12, 2025

Afirmaron que en 2021, hizo arreglos para que una empresa comercial comprara subrepticiamente millones de dólares en tokens para restaurar el valor de TerraUSD, incluso cuando les dijo a los inversores que un algoritmo informático llamado Terra Protocol era el responsable.

Los fiscales dicen que la supuesta tergiversación impulsó a una amplia gama de inversores a comprar las ofertas de Terraform.

Este hecho, ayudó a apuntalar el valor del token Luna de la empresa, que estaba estrechamente vinculado a TerraUSD. Al año siguiente, TerraUSD de Kwon y la criptomoneda Luna colapsaron.

Acusan al empresario de engañar a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD

Además de los procedimientos penales, la SEC también presentó en febrero de hace dos años una acusación civil por fraude alegando violaciones de las leyes federales de valores.

En abril de este año, un jurado condenó a Terraform Labs y a Kwon por fraude civil, sumándose a las acusaciones de la SEC de que engañaron a los inversores en relación con la compra y venta de valores de Terraform.

Así, como con preventas de criptomonedas, cada vez son más comunes este tipo de fraudes relacionados con activos digitales.

En abril de 2024, la SEC ganó un caso civil de fraude contra Kwon y Terraform. El jurado determinó que engañaron a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD. También afirmaron falsamente que Chai, una aplicación de pagos coreana, utilizaba la blockchain de Terraform.

Como parte de un acuerdo de 4.470 millones de dólares, acordaron cesar sus operaciones y reembolsar a los acreedores .

Kwon aún enfrenta nueve cargos, incluyendo fraude de valores y fraude electrónico. El juez Paul Engelmayer ha ordenado a su defensa que presente una explicación detallada de los cargos que pretende admitir.