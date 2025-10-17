El dinero fluye para la familia de Donald Trump gracias a las criptomonedas

La riqueza de la familia de Donald Trump va una vez más al alza gracias a todas las iniciativas relacionadas con las criptomonedas.

Hechos clave: Según las estimaciones, la familia Trump habría ganado entre uno y varios billones de dólares en 2025.

Desde los lanzamientos de los memecoins hasta ahora, todos los proyectos criptos se han convertido en ganancias.

La administración política de Donald Trump es muy favorable a las criptomonedas.

Este podría ser uno de los mayores conflictos de intereses de la historia para el mundo de la finanza.

¿De cuánto es la fortuna cripto de la familia de Donald Trump?

A día de hoy, no hay una cifra exacta relacionada con la fortuna 100% cripto de la familia de Donald Trump. Sin embargo, entre ventas de tokens, ventas de memecoins, ventas de NFT e inversiones de World Liberty Financial, muchas son las iniciativas que permitieron recaudar montos astronómicos de dinero.

Si Eric Trump anunció que la familia de Donald Trump ganó más de 1.000 millones de dólares gracias a las criptomonedas, Forbes anuncia un monto aún mayor, evaluado a 3.000 millones de dólares, que incrementaron de forma descomunal la fortuna del presidente de los Estados Unidos.

Según Forbes, la fortuna de Donald Trump ha evolucionado positivamente a lo largo del último año, con posesiones de 7.300 millones de dólares frente a los 4.300 millones de dólares del año anterior, cuando aún postulaba al puesto de Presidente.

Si bien en su primer mandato, Donald Trump es de los pocos presidentes americanos que perdió dinero, la historia debería ser completamente diferente esta vez.

Parece ser que gracias al mundo de las criptomonedas, Donald Trump y su familia han encontrado la forma de que la influencia política tenga consecuencias positivas en las riquezas personales. Entre todos esos conflictos de intereses aparecen las criptomonedas, el instrumento favorito de la familia Trump en los últimos meses.

Para ellos, el cómo ganar dinero con criptomonedas ya no tiene secreto.

Una fortuna que todavía está por crecer

Las iniciativas han sido numerosas de parte de los Trump, con la creación en primer lugar de una empresa relacionada con las criptomonedas, World Liberty Financial (WLFI).

A pesar de dificultades en los inicios, la empresa atrajo cada vez más inversiones, de las cuales figuran las de Justin Sun como las más destacadas. Después, la familia Trump apretó el acelerador, lanzando de forma sucesiva en enero del 2025 las nuevas criptomonedas TRUMP y MELANIA que enloquecieron el mercado de las criptomonedas.

Entre las ventas de NFT, de tokens de WLFI, de los memecoins TRUMP y MELANIA y la stablecoin World Liberty Financial USD (USD1), las ganancias superaron sin dificultades los 1.000 millones de dólares.

Según CBS, las ganancias serían aún mayores y alcanzarían ya los 5.000 millones de dólares tras el lanzamiento del token World Liberty Financial (WLFI) en las últimas semanas.

El mundo de las criptomonedas ha sido un mundo de oportunidades para los inversores y también lo es ahora para la familia Trump, quien está estableciendo de a poco un verdadero imperio, convirtiendo a este sector como una forma de obtener liquidez casi inmediata.

Con una cartera de inversión yendo viento en popa, Donald Trump solo puede tener toda la intención del mundo en hacer de los Estados Unidos “la capital mundial de las criptomonedas”, como lo viene anunciando regularmente.