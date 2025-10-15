BTC $111,317.67 -1.95%
Precio Ripple: ¿es este viernes el día de gloria para el XRP?

El precio Ripple ha tambaleado en los últimos días, pero la tendencia de fondo sigue manteniéndose firmemente alcista.
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Octubre todavía puede ser un mes histórico para el precio Ripple en caso de que se oficialice la aprobación de los ETF de XRP.
  • Los ETF de XRP serían el paso final hacia la adopción institucional.
  • La criptomoneda de Ripple ha sufrido retrocesos, pero todavía puede levantar cabeza.
  • La semana podría ser sinónimo de estancamiento, según las apuestas actuales de Polymarket.

El XRP sigue siendo una criptomoneda alcista

De manera constante, el ecosistema de Ripple atrae a los inversores cripto, deseosos de aprovecharse de las buenas oportunidades. Tras unos días de bajada de precios, un repunte no sería de extrañarse para la criptomoneda XRP, con movimientos que ya podrían concretizarse este viernes.

Según el analista Crypto Bull, el gráfico del XRP nos indica que un movimiento positivo está a punto de caer, con una tendencia de fondo eminentemente alcista.

Si bien, las dificultades surgieron en los últimos días, el XRP sigue teniendo una estructura gráfica alcista que lo apoya para grandes movimientos a futuro. Ahora mismo, el token seguiría negociándose dentro de su estructura de bandera alcista, un movimiento de continuación alcista, y solo esperaría la noticia perfecta para acelerar.

Está muy bien podría ser la de los ETF del XRP, con las primeras aprobaciones previstas para este viernes. Lastimosamente, con el cierre del gobierno de los Estados Unidos, la decisión debería retrasarse unos días más.

Sin embargo, las expectativas siguen siendo altas, con Brad Garlinghouse que espera que se demuestre definitivamente la aprobación institucional con los fondos cotizados en bolsa “Los ETF de XRP representan la transición del comercio minorista especulativo a la adopción institucional”.

Con la aprobación de los ETF, una subida de los precios a corto o mediano plazo sería una respuesta lógica, con el posible retorno encima de los 3 dólares, y por qué no, encima del anterior ATH.

Precio Ripple: un estancamiento prolongado como menú

Para otros analistas, la estructura actual seguiría siendo positiva, ya que el XRP se mantiene por encima de los niveles claves. Sin embargo, estaría a nada de pasar un mal momento, y no tendría que bajar por debajo de los 2,40 dólares.

El precio de ruptura alcista se situaría alrededor de los 2,90 dólares, y solo haría falta un impulso decisivo para sobrepasar esta resistencia y ser nuevamente de las criptomonedas con más futuro.

Mismo si el XRP todavía no se ha rendido, el sentimiento de ahora ya no es de lo más optimista como antes. Según las apuestas de Polymarket, la semana actual no debería ser sinónimo de grandes movimientos, favoreciendo otra vez más el estancamiento de los precios de antiguas como nuevas criptomonedas.

Mientras el precio Ripple se sitúa hoy en 2,50 dólares, las probabilidades de sobrepasar los 2,70 dólares a lo largo de la semana son del 38%. Casi las mismas que apuntan a un retorno a los 2,30 dólares. Una consolidación prolongada podría nuevamente ser la respuesta antes de desencadenarse en un movimiento alcista.

